Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Tech

OpenAI łączy siły z inwestorami

Oprac. Jan Sowa
|
Sam Altman
Szefowie Softbanku, OpenAI i Oracle ogłosili w Białym Domu do inwestycje w infrastrukturę AI
Źródło: TVN24
OpenAI szykuje wielomiliardowy ruch. Jak podaje "Financial Times", spółka ma prowadzić rozmowy o zaangażowaniu nawet półtora miliarda dolarów w nową strukturę z funduszami private equity.

Producent ChatGPT ma początkowo zainwestować 500 mln dolarów kapitału w joint venture o roboczej nazwie DeployCo. Według źródeł projekt ma zostać wyceniony na 10 mld dolarów w rundzie finansowania planowanej na początek maja.

DeployCo, spółka zarejestrowana w stanie Delaware, ma przyspieszyć wdrażanie narzędzi OpenAI w środowisku pracy i stanowi kluczowy element ekspansji firmy na rynek korporacyjny.

Uprzywilejowane udziały i gwarantowany zwrot

OpenAI ma posiadać w nowym podmiocie akcje o zwiększonej sile głosu. Fundusze private equity mają inwestować przez pięć lat, a OpenAI zagwarantuje im roczną stopę zwrotu na poziomie 17,5 proc.

Spółka zachowa również opcję dołożenia dodatkowego 1 mld dolarów w późniejszym etapie.

Najwięksi gracze wchodzą do projektu

Wśród inwestorów mają znaleźć się m.in. TPG, Bain Capital, Advent International, Brookfield oraz Goanna Capital, które łącznie mają wyłożyć około czterech mld dolarów.

Agencja Reuters zaznacza, że nie była w stanie niezależnie potwierdzić tych informacji, a zainteresowane strony nie odpowiedziały na prośby o komentarz.

Rywalizacja o rynek AI dla firm

Już w marcu Reuters informował, że zarówno OpenAI, jak i konkurencyjna Anthropic intensywnie zabiegają o względy funduszy private equity, które mają duży wpływ na wydatki firm na oprogramowanie i sztuczną inteligencję.

OpenAI wyraźnie wzmacnia swoją obecność w segmencie enterprise AI - rynku, na którym Anthropic uchodzi dziś za gracza z silniejszą pozycją i szerszym wdrożeniem wśród klientów korporacyjnych.

OGLĄDAJ: TVN24
pc

TVN24
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Źródło: Reuters

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
Tagi:
OpenAISam AltmanTechnologiaAISztuczna inteligencja
Jan Sowa
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

