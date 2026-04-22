OpenAI łączy siły z inwestorami

Szefowie Softbanku, OpenAI i Oracle ogłosili w Białym Domu do inwestycje w infrastrukturę AI

Producent ChatGPT ma początkowo zainwestować 500 mln dolarów kapitału w joint venture o roboczej nazwie DeployCo. Według źródeł projekt ma zostać wyceniony na 10 mld dolarów w rundzie finansowania planowanej na początek maja.

DeployCo, spółka zarejestrowana w stanie Delaware, ma przyspieszyć wdrażanie narzędzi OpenAI w środowisku pracy i stanowi kluczowy element ekspansji firmy na rynek korporacyjny.

Uprzywilejowane udziały i gwarantowany zwrot

OpenAI ma posiadać w nowym podmiocie akcje o zwiększonej sile głosu. Fundusze private equity mają inwestować przez pięć lat, a OpenAI zagwarantuje im roczną stopę zwrotu na poziomie 17,5 proc.

Spółka zachowa również opcję dołożenia dodatkowego 1 mld dolarów w późniejszym etapie.

Najwięksi gracze wchodzą do projektu

Wśród inwestorów mają znaleźć się m.in. TPG, Bain Capital, Advent International, Brookfield oraz Goanna Capital, które łącznie mają wyłożyć około czterech mld dolarów.

Agencja Reuters zaznacza, że nie była w stanie niezależnie potwierdzić tych informacji, a zainteresowane strony nie odpowiedziały na prośby o komentarz.

Rywalizacja o rynek AI dla firm

Już w marcu Reuters informował, że zarówno OpenAI, jak i konkurencyjna Anthropic intensywnie zabiegają o względy funduszy private equity, które mają duży wpływ na wydatki firm na oprogramowanie i sztuczną inteligencję.

OpenAI wyraźnie wzmacnia swoją obecność w segmencie enterprise AI - rynku, na którym Anthropic uchodzi dziś za gracza z silniejszą pozycją i szerszym wdrożeniem wśród klientów korporacyjnych.

