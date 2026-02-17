100 miliardów dolarów na sztuczną inteligencję. Indie dołączają do wyścigu

Prof. Przegalińska: sztuczna inteligencja to technologia, która może wnioskować Źródło: TVN24

We wtorek indyjski holding ogłosił plan stworzenia zintegrowanej platformy centrów danych gotowych na obsługę sztucznej inteligencji. Jak podkreślono, inwestycja o wartości 100 miliardów dolarów ma doprowadzić do powstania największej na świecie zintegrowanej platformy tego typu.

"Świat wkracza w rewolucję inteligencji"

Według spółki w ciągu najbliższej dekady projekt może wygenerować w Indiach ekosystem infrastruktury AI o wartości 250 miliardów dolarów. Dodatkowo inicjatywa ma pobudzić kolejne 150 miliardów dolarów wydatków w takich obszarach jak produkcja serwerów, suwerenne platformy chmurowe oraz branże wspierające.

"Świat wkracza w rewolucję inteligencji, głębszą niż jakakolwiek wcześniejsza rewolucja przemysłowa" – oświadczył w komunikacie Gautam Adani, przewodniczący Adani Group.

"Indie nie będą jedynie konsumentem w erze AI. Będziemy twórcami, budowniczymi i eksporterami inteligencji i jesteśmy dumni, że możemy uczestniczyć w tej przyszłości" – dodał.

"Przez dziesięciolecia importowaliśmy technologie. Teraz budujemy podstawy. Energia odnawialna. Odporność sieci energetycznej. Sztuczna inteligencja w skali hiper-wielkiej. Ekosystem inteligencji o wartości 250 miliardów dolarów w ruchu. Indie nie będą podążać za stuleciem sztucznej inteligencji. Indie będą je kształtować" - napisał w kolejnym wpisie Adani.

For decades, we imported technology.

Now we are building the backbone.

Renewable energy. Grid resilience. Hyperscale AI.

A $250B intelligence ecosystem in motion.

India will not follow the AI century.

India will shape it. 🇮🇳 pic.twitter.com/fqv4S42OAb — Gautam Adani (@gautam_adani) February 17, 2026 Rozwiń

Szczyt AI i reakcja rynku

Ogłoszenie zbiegło się z rozpoczęciem pięciodniowego AI Impact Summit w Indiach. W wydarzeniu mają wziąć udział światowi liderzy oraz szefowie technologicznych gigantów, w tym Sam Altman z OpenAI oraz Sundar Pichai z Alphabet.

Szczyt określany jest jako pierwsze duże międzynarodowe spotkanie poświęcone sztucznej inteligencji organizowane w krajach Globalnego Południa.

Informacja o inwestycji przełożyła się na wzrost notowań spółek z grupy. Akcje Adani Enterprises, flagowej firmy holdingu, wzrosły o 2,3 procent, stając się jednym z liderów wzrostów w indeksie Nifty 50. Walory Adani Green Energy zyskiwały 1,8 procent.

Strategiczne partnerstwa i kontrowersje

Projekt ma opierać się na rozbudowie istniejącej infrastruktury AdaniConnex o mocy 2 gigawatów w skali kraju, z planem zwiększenia jej do 5 gigawatów. Ekspansja ma umożliwić stworzenie największej na świecie zintegrowanej platformy centrów danych.

AdaniConnex to wspólne przedsięwzięcie Adani Group i globalnego dostawcy centrów danych EdgeConnex. Koncern poinformował, że jego wizję wspierają strategiczne partnerstwa z Google, a także rozmowy z innymi dużymi graczami w sprawie budowy wielkoskalowych kampusów w Indiach.

Spółka Alphabet, właściciel Google, ogłosiła w październiku, że zainwestuje 15 miliardów dolarów w ciągu pięciu lat w budowę hubu centrów danych AI w południowych Indiach.

W ostatnich tygodniach notowania firm z grupy Adani były jednak zmienne. Akcje gwałtownie spadły po ujawnieniu w dokumentach sądowych, że amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd chce doręczyć wezwanie Gautamowi Adaniemu oraz jego bratankowi Sagarowi Adaniemu w związku z zarzutami korupcji i oszustw.

Przewodniczący grupy został w listopadzie 2024 roku oskarżony wraz z siedmioma innymi osobami przez federalny sąd w Nowym Jorku w sprawie dotyczącej rozległego procederu korupcyjnego i oszustw. Według informacji przekazanych sądowi przez SEC, indyjskie Ministerstwo Prawa i Sprawiedliwości dwukrotnie odmówiło w ubiegłym roku doręczenia wezwań w ramach konwencji haskiej.

Opracował Jan Sowa/ams