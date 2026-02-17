Logo TVN24
100 miliardów dolarów na sztuczną inteligencję. Indie dołączają do wyścigu

Adani
Prof. Przegalińska: sztuczna inteligencja to technologia, która może wnioskować
Źródło: TVN24
Indyjski konglomerat Adani zapowiada gigantyczną inwestycję w infrastrukturę sztucznej inteligencji. Grupa chce przeznaczyć 100 miliardów dolarów na budowę centrów danych zasilanych energią odnawialną do 2035 roku. Projekt ma być jednym z filarów ambicji Indii, by wzmocnić swoją pozycję w globalnym wyścigu AI.

We wtorek indyjski holding ogłosił plan stworzenia zintegrowanej platformy centrów danych gotowych na obsługę sztucznej inteligencji. Jak podkreślono, inwestycja o wartości 100 miliardów dolarów ma doprowadzić do powstania największej na świecie zintegrowanej platformy tego typu.

Szykują kolejne dziesiątki miliardów. Wielki bank "stawia wszystko na jedną kartę"

Szykują kolejne dziesiątki miliardów. Wielki bank "stawia wszystko na jedną kartę"

Zapadną za 100 lat. Sprzedały się na pniu

Zapadną za 100 lat. Sprzedały się na pniu

"Świat wkracza w rewolucję inteligencji"

Według spółki w ciągu najbliższej dekady projekt może wygenerować w Indiach ekosystem infrastruktury AI o wartości 250 miliardów dolarów. Dodatkowo inicjatywa ma pobudzić kolejne 150 miliardów dolarów wydatków w takich obszarach jak produkcja serwerów, suwerenne platformy chmurowe oraz branże wspierające.

"Świat wkracza w rewolucję inteligencji, głębszą niż jakakolwiek wcześniejsza rewolucja przemysłowa" – oświadczył w komunikacie Gautam Adani, przewodniczący Adani Group.

"Indie nie będą jedynie konsumentem w erze AI. Będziemy twórcami, budowniczymi i eksporterami inteligencji i jesteśmy dumni, że możemy uczestniczyć w tej przyszłości" – dodał.

"Przez dziesięciolecia importowaliśmy technologie. Teraz budujemy podstawy. Energia odnawialna. Odporność sieci energetycznej. Sztuczna inteligencja w skali hiper-wielkiej. Ekosystem inteligencji o wartości 250 miliardów dolarów w ruchu. Indie nie będą podążać za stuleciem sztucznej inteligencji. Indie będą je kształtować" - napisał w kolejnym wpisie Adani.

Szczyt AI i reakcja rynku

Ogłoszenie zbiegło się z rozpoczęciem pięciodniowego AI Impact Summit w Indiach. W wydarzeniu mają wziąć udział światowi liderzy oraz szefowie technologicznych gigantów, w tym Sam Altman z OpenAI oraz Sundar Pichai z Alphabet.

Szczyt określany jest jako pierwsze duże międzynarodowe spotkanie poświęcone sztucznej inteligencji organizowane w krajach Globalnego Południa.

Informacja o inwestycji przełożyła się na wzrost notowań spółek z grupy. Akcje Adani Enterprises, flagowej firmy holdingu, wzrosły o 2,3 procent, stając się jednym z liderów wzrostów w indeksie Nifty 50. Walory Adani Green Energy zyskiwały 1,8 procent.

Strategiczne partnerstwa i kontrowersje

Projekt ma opierać się na rozbudowie istniejącej infrastruktury AdaniConnex o mocy 2 gigawatów w skali kraju, z planem zwiększenia jej do 5 gigawatów. Ekspansja ma umożliwić stworzenie największej na świecie zintegrowanej platformy centrów danych.

AdaniConnex to wspólne przedsięwzięcie Adani Group i globalnego dostawcy centrów danych EdgeConnex. Koncern poinformował, że jego wizję wspierają strategiczne partnerstwa z Google, a także rozmowy z innymi dużymi graczami w sprawie budowy wielkoskalowych kampusów w Indiach.

Spółka Alphabet, właściciel Google, ogłosiła w październiku, że zainwestuje 15 miliardów dolarów w ciągu pięciu lat w budowę hubu centrów danych AI w południowych Indiach.

W ostatnich tygodniach notowania firm z grupy Adani były jednak zmienne. Akcje gwałtownie spadły po ujawnieniu w dokumentach sądowych, że amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd chce doręczyć wezwanie Gautamowi Adaniemu oraz jego bratankowi Sagarowi Adaniemu w związku z zarzutami korupcji i oszustw.

Przewodniczący grupy został w listopadzie 2024 roku oskarżony wraz z siedmioma innymi osobami przez federalny sąd w Nowym Jorku w sprawie dotyczącej rozległego procederu korupcyjnego i oszustw. Według informacji przekazanych sądowi przez SEC, indyjskie Ministerstwo Prawa i Sprawiedliwości dwukrotnie odmówiło w ubiegłym roku doręczenia wezwań w ramach konwencji haskiej.

pc

TVN24 HD

pc
Opracował Jan Sowa/ams

Źródło: CNBC

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

IndieAISztuczna inteligencja
