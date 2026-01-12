Logo TVN24
Tech

Rząd Indii szykuje regulacje w sprawie smartfonów. "To niemożliwe"

smartfon smartfony sklep shutterstock_1051250048
Uzależnienie świata od półprzewodników (materiał z 2021 roku)
Źródło: TVN24
Rząd Indii rozważa wprowadzenie przepisów, które zmusiłyby producentów smartfonów do przekazywania kodów źródłowych państwowym instytucjom. Jak informuje Reuters, propozycja wywołuje opór globalnych koncernów technologicznych, w tym Apple'a i Samsunga.

Według źródeł agencji projekt regulacji obejmuje pakiet 83 standardów bezpieczeństwa. Wśród nich znajduje się wymóg, by władze miały wgląd w podstawowy kod sterujący pracą telefonów. Wpisano tam także obowiązek zgłaszania rządowi dużych aktualizacji oprogramowania przed ich wydaniem.

Stowarzyszenie producentów: to niemożliwe

Producenci argumentują, że proponowane ciągłe skanowanie urządzeń drastycznie skróci czas pracy baterii, w grę wchodzą też ochrona technologii i prywatności.

"To niemożliwe (...) ze względu na tajemnice (handlowe) i (zasady) prywatności" – podkreśliło indyjskie stowarzyszenie branżowe MAIT w poufnym dokumencie, do którego dotarł Reuters.

Grupa reprezentująca takich producentów jak Apple, Samsung, Google czy Huawei zaznaczyła też, że "główne kraje UE, Ameryki Północnej, Australii i Afryki nie nakładają takich wymogów".

Indyjskie ministerstwo technologii zaprzeczyło w oświadczeniu, jakoby rozważało żądanie udostępniania kodów źródłowych - mimo że sugerują to wprost rządowe dokumenty.

Gabinet premiera Narendry Modiego argumentuje przy tym, że zaostrzenie przepisów jest konieczne, by skuteczniej chronić dane obywateli przed rosnącą falą oszustw cyfrowych i wycieków danych.

Drugi największy rynek smartfonów

Indie to drugi co do wielkości rynek smartfonów na świecie, liczący blisko 750 mln osób.

Relacje między Delhi a wielkimi korporacjami technologicznymi pozostają napięte. W przeszłości spory dotyczyły m.in. obaw o inwigilację społeczeństwa za pośrednictwem niektórych aplikacji oraz rygorystycznych testów kamer bezpieczeństwa w obawie przed działaniami szpiegowskimi Chin.

Autorka/Autor: jjs/dap

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

TAGI:
TechnologiaSmartfonIndieAppleSamsung
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica