Hołd, władza, opór. "Mamy dwa globalne zjawiska"

- Mamy dwa globalne zjawiska - ocenia w rozmowie z TVN24+ Sylwia Czubkowska, dziennikarka technologiczna, autorka książki "Bóg techy. Jak wielkie firmy technologiczne przejmują władzę nad Polską i światem", pytana o najważniejsze wydarzenia dla tak zwanych big techów, czyli największych firm technologicznych, w minionym roku. Jak podkreśla, kluczowe były nie pojedyncze wydarzenia, lecz procesy, które szczególnie wyraźnie uwidoczniły się na przestrzeni ostatnich dwunastu miesięcy.

- Sztuczna inteligencja nie jest już tylko technologią, ale krytycznym zasobem państwowym, takim jak zasoby energetyczne. Mamy też wyraźne zbliżenie, a właściwie powiązanie, big techów z rządem amerykańskim - zaznacza Czubkowska.

W TVN24+ przyglądamy się tym zjawiskom i próbujemy przewidzieć, co może się wydarzyć w 2026 roku. Ich stawka wykracza dziś daleko poza samą technologię.