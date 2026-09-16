Tech Hakerzy z Rosji przyznali się do ataku na parlament Oprac. Jan Sowa |

Gawkowski: Polska ma siły i środki, żeby odpowiadać na cyberataki Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shevchenko Andrey/Shutterstock

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Atak rozpoczął się w poniedziałek po południu. Polegał na przeciążeniu infrastruktury Stortingu sztucznie generowanym ruchem i zakłócił działanie serwerów, w tym strony internetowej parlamentu.

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Podejrzenia prowadzą do Rosji

Według NTB do przeprowadzenia ataku mieli przyznać się w komunikatorze Telegram rosyjscy hakerzy.

Problemy z serwerami parlamentu trwały także we wtorek. Po południu szef działu IT Stortingu Bjarne Oestby przekazał, że parlament nadal ma problemy ze swoimi stronami i wciąż prowadzone są działania stabilizujące.

Pod koniec sierpnia prorosyjska grupa hakerska Server Killers ogłosiła na Telegramie "cyberwojnę" przeciwko Norwegii. Miała to być zemsta za podpisaną 23 sierpnia umowę o współpracy obronnej Norwegii z Ukrainą.

Parlament w Oslo Źródło zdjęcia: Shevchenko Andrey/Shutterstock

Niemal dokładnie sześć lat temu Storting padł ofiarą innego cyberataku. W sierpniu 2020 r. hakerzy przejęli część kont pocztowych parlamentarzystów i pracowników oraz wykradli dane, w tym informacje bankowe, dane identyfikacyjne, informacje o podróżach i materiały związane z pracami parlamentu.

Norweski kontrwywiad PST powiązał ten atak z cyberprzestępcami z grupy Fancy Bear, związanej z rosyjskim wywiadem wojskowym GRU.