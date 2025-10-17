Google rzuca wyzwanie OpenAI

Czy sztuczna inteligencja przechytrzy tę ludzką? Źródło: TVN24

Według Google nowe wersje modelu oferują ulepszone generowanie obrazu i dźwięku. Użytkownicy mogą oczekiwać czystszego i wyraźniejszego dźwięku dialogów oraz efektów, a także lepszej spójności postaci i scen. Veo 3.1 precyzyjniej rozpoznaje styl filmowy, umożliwiając tworzenie wideo z pojedynczych obrazów i dokładniej wykonuje polecenia użytkownika.

Nowe funkcjonalności Veo 3.1 i Veo 3.1 Fast

Google dodało też kilka funkcji, które pozwalają lepiej kontrolować proces tworzenia wideo:

"Ingredients to video" – użytkownik może wskazać do trzech obrazów, które posłużą jako wzór dla filmu, np. postać lub scenerię

„Scene extension” – użytkownicy mogą tworzyć dłuższe materiały wideo, generując nowe fragmenty bazujące na ostatniej sekundzie poprzedniego klipu.

"First and last frame" – pozwala połączyć dwa obrazy w płynne przejście z dźwiękiem.

Modele Veo 3.1 i Veo 3.1 Fast są już dostępne w płatnej wersji testowej w ramach Gemini API.

OpenAI Sora 2

Jednym z głównych konkurentów Veo 3.1 firmy Google jest OpenAI Sora 2 – zaawansowany model generatywnej sztucznej inteligencji do tworzenia wideo i dźwięku.

Według informacji podanych przez OpenAI Sora 2 zapewnia wysoki poziom realizmu, dokładniejszą fizykę ruchu oraz precyzyjną synchronizację dialogów i efektów dźwiękowych z obrazem.

Od momentu premiery narzędzie zdobyło ogromną popularność – aplikacja Sora przekroczyła milion pobrań w mniej niż pięć dni, bijąc wcześniejsze rekordy ChatGPT.

System wykorzystuje technologię C2PA, umożliwiającą weryfikację źródła wygenerowanych materiałów i ograniczanie ryzyka tworzenia deepfake’ów.

