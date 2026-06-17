Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Tech

Google ma zdradzić część sekretów. Nowy nakaz brytyjskiego urzędu

|
Google
Wyrok w sprawie Mety i YouTube'a
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Google ma sprawić, że zasady szeregowania wyników wyszukiwania staną się bardziej przejrzyste - uznał brytyjski urząd ds. konkurencji. Oznacza to, że ma ujawnić więcej informacji na temat działania algorytmu ich wyszukiwarki oraz ustalać pozycje wyników w "obiektywny" sposób.

Urząd ds. Konkurencji i Rynków (CMA) ogłosił dwa wymogi: przejrzystości i przenośności danych.

Po pierwsze, Google będzie musiał ustalać pozycję wyników wyszukiwania według "obiektywnych i niedyskryminacyjnych" kryteriów. Dotyczyć ma to także pokazujących się często na górze podsumowań generowanych przez AI, ale już nie rezultatów sponsorowanych.

Google będzie musiał zapewnić firmom więcej informacji na temat tego, jak działają jego algorytmy decydujące o tym, które rezultaty pokazują się na stronie wyszukiwania najpierw. Z wyprzedzeniem ma też informować o istotnych zmianach tych algorytmów.

Zrównanie z użytkownikami w Unii

Kryterium przenośności danych zobowiązuje firmę do zgody na transfer informacji zebranych przez Google do innych serwisów, jeśli użytkownik będzie tego chciał i zechce połączyć konto Google z kontem w innym serwisie czy platformie.

"Firmy zewnętrzne chcą oferować ludziom nowe produkty i usługi oparte na danych z wyszukiwarki Google, ale potrzebują mieć do tych danych przewidywalny dostęp. Wykorzystanie danych pozwoliłoby na zaoferowanie bardziej spersonalizowanych funkcji" - napisano w komunikacie CMA. Chodzi tu m.in. o dopasowane sugestie dotyczące podróży, oferty zakupowe oraz zniżki i promocje.

>>> Wielka Brytania stawia ultimatum Big Techom. "Zareagujemy i zmienimy prawo"

Regulator informuje, że chciał, by prawa brytyjskich użytkowników zrównały się z tymi, które posiadają już użytkownicy w Unii Europejskiej.

Dyrektor wykonawczy ds. rynków cyfrowych w CMA Will Hayter zapewnił, że zmiany sprawią, że "wyniki wyszukiwania będą pozycjonowane uczciwie i obiektywnie" i łatwiej będzie zgłaszać skargi. "Jednocześnie innowacyjne firmy zyskają pewność, że w praktyce będą mogły uzyskiwać dostęp do danych z wyszukiwarki, co odblokuje inwestycje i innowacje w nowych produktach i usługach dla użytkowników" - dodał Hayter, cytowany w oświadczeniu.

Firma o strategicznym statusie

CMA ogłosił, że Google ma sześć miesięcy na wdrożenie pierwszego wymogu i trzy miesiące na zastosowanie się do drugiego.

W przeszłości regulator wyrażał niepokój skalą dominacji amerykańskiej wyszukiwarki na brytyjskim rynku i uznał Google za firmę o strategicznym statusie rynkowym, co pozwala na wprowadzenie wobec niej ściślejszych regulacji.

Według danych Ofcom, brytyjskiego regulatora medialnego, w 2025 roku wyszukiwarki Google używało 82 proc. dorosłych osób w Zjednoczonym Królestwie, miesięcznie klikając na przycisk "wyszukaj" średnio trzy miliardy razy.

OGLĄDAJ: TVN24
pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
Źródło: PAP
ZOBACZ TAKŻE:
59 min
Dawid Kacprzyk
Lekarz milioner i politycy bez kolejki? "Jeśli to prawda, to to gigantyczna afera"
TVN24
Dawid Kacprzyk jest radnym
Zadzwonił i "osobiście kazał mu rzucić legitymacją partyjną"
Zespół autorów
Arleta ZalewskaKonrad PiaseckiJustyna Sochacka
26 min
senator pis mieczyslaw globa
Bezwstydne odpowiedzi senatorów. Kowalski płaci 600 złotych, oni na to samo dostają po 6,5 tysiąca
TVN24
Udostępnij:
Tagi:
GoogleWielka BrytaniaBig tech
Wiktor Knowski
Wiktor Knowski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
Zobacz także:
Ceny paliw
Poprawki do podatku paliwowego przyjęte. Do budżetu wpłyną cztery miliardy złotych
Z kraju
Szef OpenAI Sam Altman
Trump i liderzy G7 spotkają się z gigantami AI. OpenAI, Anthropic i Google na szczycie
Tech
ludzie ulica przejscie warszawa
Ponad połowa pensji na mieszkanie. Młodzi Polacy muszą wybierać
Nieruchomości
ZUS
"ZUS może zostać sparaliżowany". Pracownicy odeszli od biurek
Z kraju
Ursula von der Leyen
Tracą na rosyjskich blokadach. Unia ma im pomóc
Ze świata
Volkswagen flaga
Volkswagen pod presją. Kierownictwo alarmuje, fabryka ogranicza produkcję
Moto
TANKOWANIE paliwo stacja
Ceny paliw w czwartek. Tyle zapłacimy na stacjach
Moto
giełda notowania
SpaceX wyprzedza Amazon. Akcje spółki mocno w górę
Rynki
LNG tankowiec shutterstock_2551532915_1
Ściągają puste tankowce przed otwarciem cieśniny Ormuz
Ze świata
shutterstock_2262727791
Kryptowalutowy gigant pod ścianą. Binance czeka na decyzję w UE
Rynki
G7
Szczyt G7: liderzy zgodni w sprawie Ukrainy. Zwiększą nacisk na Rosję
Ze świata
pap_20090522_0L8
Efekt porozumienia USA-Iran. "Rynek ropy cofnął się"
Ze świata
lotto, losowanie, wyniki losowania, zakład, pieniądze, kupon, loteria
Jest zwycięzca w Lotto Plus. Tyle dostanie
Pieniądze
paliwo benzyna tankowanie shutterstock_2770567921
Ceny paliw w środę. Tyle zapłacimy za tankowanie
Moto
shutterstock_2239909941
Coraz więcej do wygrania w Eurojackpot
Pieniądze
shutterstock_2787853469
Podatnik miał nie zapłacić. Media: dokumenty mówią co innego
Ze świata
ropa naftowa
Najmniejsze rezerwy od czasów Reagana. Skutki wojny
Ze świata
shutterstock_2142033739
Resort ostrzega. "Kolejna fala oszustw phishingowych"
Z kraju
Donald Trump
Trump o powrocie sankcji: wkrótce będziemy w stanie to zrobić
Ze świata
Hawana, Kuba
"Katastrofalny" spadek turystyki. Ruch zmniejszył się o blisko 60 procent
Turystyka
Elon Musk
Elon Musk rzuca wyzwanie OpenAI. SpaceX przejmuje Cursor
Tech
stacja benzynowa tantnieft shutterstock_447292276_1
Kolejny koncern w Rosji drastycznie ogranicza sprzedaż paliw
Ze świata
pieniądze kasa pln portfel shutterstock_2684073217
Ekspert o nowym programie rządu. "Naprawdę to zmieni rynek"
Pieniądze
auta elektryczne
Wielka inwestycja w Jaworznie. Pierwszy polski elektryk ma powstać w 2029 roku
Z kraju
Adam Szłapka
Rząd przyjmuje projekt ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków
Z kraju
zakupy rachunek sklep
Nowe dane o inflacji bazowej w Polsce. "Stopniowo się rozszerza"
Z kraju
Wołodymyr Zełenski przed szczytem Europejskiej Wspólnoty Politycznej w Erywaniu
Członkostwo Ukrainy w UE. Bank centralny chce przyspieszyć proces
Ze świata
Złotówki Pieniądze PLN
NBP: banki bezpieczne, ale pojawia się nowe ryzyko, które może uderzyć w finanse
Z kraju
Parlament Europejski
Parlament Europejski przyjął porozumienie w sprawie ceł z USA
Ze świata
Donald Tusk
Łatwiejsze inwestycje. Rząd podpisał zestaw rekomendacji dla polskich firm
Z kraju

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica