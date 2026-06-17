Tech Google ma zdradzić część sekretów. Nowy nakaz brytyjskiego urzędu Oprac. Wiktor Knowski |

Wyrok w sprawie Mety i YouTube'a Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Urząd ds. Konkurencji i Rynków (CMA) ogłosił dwa wymogi: przejrzystości i przenośności danych.

Po pierwsze, Google będzie musiał ustalać pozycję wyników wyszukiwania według "obiektywnych i niedyskryminacyjnych" kryteriów. Dotyczyć ma to także pokazujących się często na górze podsumowań generowanych przez AI, ale już nie rezultatów sponsorowanych.

Google będzie musiał zapewnić firmom więcej informacji na temat tego, jak działają jego algorytmy decydujące o tym, które rezultaty pokazują się na stronie wyszukiwania najpierw. Z wyprzedzeniem ma też informować o istotnych zmianach tych algorytmów.

Zrównanie z użytkownikami w Unii

Kryterium przenośności danych zobowiązuje firmę do zgody na transfer informacji zebranych przez Google do innych serwisów, jeśli użytkownik będzie tego chciał i zechce połączyć konto Google z kontem w innym serwisie czy platformie.

"Firmy zewnętrzne chcą oferować ludziom nowe produkty i usługi oparte na danych z wyszukiwarki Google, ale potrzebują mieć do tych danych przewidywalny dostęp. Wykorzystanie danych pozwoliłoby na zaoferowanie bardziej spersonalizowanych funkcji" - napisano w komunikacie CMA. Chodzi tu m.in. o dopasowane sugestie dotyczące podróży, oferty zakupowe oraz zniżki i promocje.

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Regulator informuje, że chciał, by prawa brytyjskich użytkowników zrównały się z tymi, które posiadają już użytkownicy w Unii Europejskiej.

Dyrektor wykonawczy ds. rynków cyfrowych w CMA Will Hayter zapewnił, że zmiany sprawią, że "wyniki wyszukiwania będą pozycjonowane uczciwie i obiektywnie" i łatwiej będzie zgłaszać skargi. "Jednocześnie innowacyjne firmy zyskają pewność, że w praktyce będą mogły uzyskiwać dostęp do danych z wyszukiwarki, co odblokuje inwestycje i innowacje w nowych produktach i usługach dla użytkowników" - dodał Hayter, cytowany w oświadczeniu.

Firma o strategicznym statusie

CMA ogłosił, że Google ma sześć miesięcy na wdrożenie pierwszego wymogu i trzy miesiące na zastosowanie się do drugiego.

W przeszłości regulator wyrażał niepokój skalą dominacji amerykańskiej wyszukiwarki na brytyjskim rynku i uznał Google za firmę o strategicznym statusie rynkowym, co pozwala na wprowadzenie wobec niej ściślejszych regulacji.

Według danych Ofcom, brytyjskiego regulatora medialnego, w 2025 roku wyszukiwarki Google używało 82 proc. dorosłych osób w Zjednoczonym Królestwie, miesięcznie klikając na przycisk "wyszukaj" średnio trzy miliardy razy.

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