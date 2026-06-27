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Tyle zapłacimy na stacjach w weekend

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TANKOWANIE STACJA PALIWO
Miłosz Motyka, minister energii, zapowiada kiedy popłynie prąd z pierwszej polskiej elektrowni jądrowej
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Zgodnie z piątkowym obwieszczeniem ministra energii Miłosza Motyki w weekend na stacjach benzynowych obowiązują nowe ceny maksymalne paliw. Od soboty 27 czerwca do poniedziałku 29 czerwca benzyna oraz olej napędowy będą droższe niż w piątek.

Od 27 do 29 czerwca 2026 roku wszystkie podmioty sprzedające paliwa zobowiązane są stosować ceny nieprzekraczające ustalonej ceny maksymalnej na poziomie:

  • Pb95 - 6,02 za litr;
  • Pb98 - 6,70 zł za litr;
  • ON - 6,17 zł za litr.

Ceny maksymalne paliw są ustalane według określonej formuły - obejmującej średnią cenę hurtową paliw na rynku krajowym, powiększoną o akcyzę, opłatę paliwową, marżę sprzedażową w wysokości 0,30 zł za litr oraz podatek VAT.

Zmiany w cenach paliw

W piątek cena litra benzyny 95 nie przekraczała 5,95 zł, benzyny 98 - 6,65 zł, a oleju napędowego - 6,12 zł.

W pierwszym dniu obowiązywania systemu, czyli 31 marca, ceny paliw wynosiły: 6,16 zł za litr Pb95, 6,76 zł za litr Pb98 oraz 7,60 zł za litr oleju napędowego.

Obniżona stawka VAT na benzynę, olej napędowy oraz biokomponenty została utrzymana do końca czerwca. Jednocześnie Ministerstwo Finansów podjęło decyzję o wstrzymaniu dalszego obniżania akcyzy na wybrane paliwa.

Maksymalne ceny paliw

Resort energii codziennie (z wyjątkiem weekendów i świąt) publikuje w Monitorze Polskim obwieszczenie z aktualnymi maksymalnymi cenami paliw. Nowe stawki zaczynają obowiązywać następnego dnia od ogłoszenia. Jeśli publikacja przypada przed dniami wolnymi - ceny utrzymują ważność do najbliższego dnia roboczego.

Sprzedaż paliwa po cenie wyższej niż dopuszczalna grozi karą finansową do 1 mln zł. Kontrole przestrzegania przepisów prowadzi Krajowa Administracja Skarbowa.

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Źródło: tvn24.pl
Tagi:
paliwaPaliwostacja paliwCeny na stacjachStacje benzynoweBenzyna
Alicja Skiba
Alicja Skiba
Dziennikarka działu Biznes tvn24.pl
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