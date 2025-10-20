Globalna awaria internetu. Nie działa wiele stron i aplikacji

Globalna awaria internetu Źródło: TVN24

Awaria rozpoczęła się około godziny 9:00 czasu polskiego.

Potężna awaria

"Wszystko wskazuje na to, że źródłem problemów jest usterka w Amazon Web Services (AWS) - firmie dostarczającej infrastrukturę dla znacznej części stron internetowych na świecie" - pisze "The Independent".

Na stronie statusu usług AWS poinformowano o "zwiększonej liczbie błędów" oraz opóźnieniach w działaniu "wielu usług AWS".

Amazon Web Services oferuje szereg usług infrastruktury internetowej, które pozwalają firmom wynajmować komputery i serwery do obsługi swoich aplikacji i stron internetowych. W związku z tym wszelkie problemy w AWS mogą szybko wpłynąć na resztę internetu, powodując awarie stron internetowych, które mogą nie mieć wyraźnego związku z samym Amazonem.

AWS to obecnie najpopularniejszy dostawca tego typu usług w chmurze na świecie.

Według serwisu DownDetector, awaria dotknęła również banki - w tym Barclays, Lloyds oraz Bank of Scotland.

Amazon potwierdza

Amazon Web Services (AWS) potwierdziło na swojej stronie, że w regionie US-EAST-1 występują "podwyższone zgłoszenia błędów i opóźnień w działaniu usług AWS".

US-EAST-1 to kod regionu AWS (Amazon Web Services), który odnosi się do centrów danych zlokalizowanych w Północnej Wirginii w USA.

Firma zapewnia, że inżynierowie natychmiast zajęli się problemem i intensywnie pracują zarówno nad jego rozwiązaniem i dokładnym ustaleniem przyczyny awarii.

Długa lista

Trudno powiedzieć, ile aplikacji zostało wyłączonych z powodu tej awarii, ale lista nie jest krótka. Jak wskazuje BBC to: Snapchat, Zoom, Roblox, Clash Royale, My Fitness Pal, Life360, Clash of Clans, Fortnite, Canva, Wordle, Signal, Coinbase, Duolingo, Slack, Smartsheet, PokemonGo, Epic Games, PlayStation Network, Peloton, Rocket League i wiele innych.

Przy poszczególnych aplikacjach DownDetector wskazuje, że utrudnienia i awarie są "prawdopodobnie związane z problemami w firmie Amazon Web Services". Wśród nich znalazły się takie aplikacje i firmy jak: Tinder, Poczta Polska, mBank, Tidal czy Perplexity AI.

