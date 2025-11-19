Logo TVN24
Elon Musk i prezesi gigantów na forum z przedstawicielami Arabii Saudyjskiej. Miliardy na inwestycje w grze

Elon Musk na obiedzie Donalda Trumpa
Prezydent USA Donald Trump podpisał ustawę o finansowaniu rządu, która kończy shutdown
Źródło: Cable News Network Inc. All rights reserved 2025
Prezes Tesli Elon Musk i Nvidii Jensen Huang oraz przedstawiciele władz USA i Arabii Saudyjskiej spotkają się na Forum Inwestycyjnym w Waszyngtonie. Na wydarzeniu ma się też pojawić prezydent Donald Trump. Tematem rozmów ma być rozwój sztucznej inteligencji (AI).

Wydarzenie ma być "platformą do zacieśniania ogłoszonych wcześniej umów inwestycyjnych o wartości miliardów dolarów". Forum koncentruje się na strategii cyfrowej i rozwoju sztucznej inteligencji, "wspólnym kształtowaniu cyfrowej przyszłości".

Środowe spotkanie w waszyngtońskim Centrum Sztuk Performatywnych im. Johna F. Kennedy'ego obejmuje sesje plenarne, lunche networkingowe i dyskusje panelowe (urbanistyka i infrastruktura, opieka zdrowotna i biotechnologia, lotnictwo i obrona, przyszłość energetyczna).

Miliardy na inwestycje w grze

Na głównej dyskusji spotkają się Elon Musk z Tesli, Jensen Huang z Nvidii oraz minister komunikacji i technologii informacyjnych Arabii Saudyjskiej Abdullah Alswaha.

Zgodnie z programem wydarzenia w amerykańsko-saudyjskim forum inwestycyjnym wezmą udział prezesi Chevron, Qualcomm, Cisco, General Dynamics i Pfizer, a także członkowie kierownictwa IBM, Alphabet's Google, Salesforce, Andreessen Horowitz, Boeing, Halliburton, Adobe, Aramco, State Street i Parsons Corp.

Biały Dom potwierdził, że na Forum ma wystąpić również prezydent Trump. Wiele firm ma ogłosić inwestycje w Arabii Saudyjskiej. Sam prezydent mógłby skorzystać na zacieśnieniu więzi biznesowych z Arabią Saudyjską. On i kilku jego zaufanych współpracowników zawarło umowy biznesowe z saudyjskimi partnerami w zakresie nieruchomości i innych inwestycji - napisał Reuters.

Dodał, że we wtorek Trump starał się jednak zdystansować od wszelkich sugestii dotyczących konfliktu interesów. - Nie mam nic wspólnego z rodzinnym biznesem. W rzeczywistości zrobili bardzo niewiele w sprawie Arabii Saudyjskiej - stwierdził prezydent USA.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Pegasus (zdjęcie ilustracyjne)
Cisza przed burzą. W oczekiwaniu na atak, który może nadejść w dowolnej chwili
Jakub Wołosowski
shutterstock_2417760359
Erotyka wchodzi do AI. "Monetyzacja samotności"
Maja Piotrowska
shutterstock_1707947203
"Mamy do czynienia ze zjawiskiem martwego internetu"
Natalia Szostak, Katarzyna Korzeniowska

Arabski książę znów w USA

We wtorek na kolacji u prezydenta Donalda Trumpa prezesi Musk i Huang spotkali się z księciem Arabii Saudyjskiej Mohammedem bin Salmanem.

Jest to pierwsza podróż bin Salmana do Stanów Zjednoczonych od czasu zabójstwa saudyjskiego krytyka Jamala Khashoggiego przez saudyjskich agentów w Stambule w 2018 roku, co wywołało globalne oburzenie. Amerykańskie służby wywiadowcze doszły do wniosku, że bin Salman zatwierdził schwytanie lub zabicie Khashoggiego. Książę zaprzeczył, jakoby wydał rozkaz przeprowadzenia operacji, ale przyznał się do odpowiedzialności jako faktyczny władca królestwa - podał Reuters.

W maju Arabia Saudyjska w ramach planu dywersyfikacji gospodarki Vision 2030 zwiększyła zobowiązania inwestycyjne w USA do biliona dolarów.

Autorka/Autor: fig/kris

Źródło: Reuters

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/ANNA ROSE LAYDEN / POOL

TechnologiaSztuczna inteligencjaUSAArabia SaudyjskaElon MuskNvidia
