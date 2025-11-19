Elon Musk i prezesi gigantów na forum z przedstawicielami Arabii Saudyjskiej. Miliardy na inwestycje w grze

Prezydent USA Donald Trump podpisał ustawę o finansowaniu rządu, która kończy shutdown Źródło: Cable News Network Inc. All rights reserved 2025

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Wydarzenie ma być "platformą do zacieśniania ogłoszonych wcześniej umów inwestycyjnych o wartości miliardów dolarów". Forum koncentruje się na strategii cyfrowej i rozwoju sztucznej inteligencji, "wspólnym kształtowaniu cyfrowej przyszłości".

Środowe spotkanie w waszyngtońskim Centrum Sztuk Performatywnych im. Johna F. Kennedy'ego obejmuje sesje plenarne, lunche networkingowe i dyskusje panelowe (urbanistyka i infrastruktura, opieka zdrowotna i biotechnologia, lotnictwo i obrona, przyszłość energetyczna).

Miliardy na inwestycje w grze

Na głównej dyskusji spotkają się Elon Musk z Tesli, Jensen Huang z Nvidii oraz minister komunikacji i technologii informacyjnych Arabii Saudyjskiej Abdullah Alswaha.

Zgodnie z programem wydarzenia w amerykańsko-saudyjskim forum inwestycyjnym wezmą udział prezesi Chevron, Qualcomm, Cisco, General Dynamics i Pfizer, a także członkowie kierownictwa IBM, Alphabet's Google, Salesforce, Andreessen Horowitz, Boeing, Halliburton, Adobe, Aramco, State Street i Parsons Corp.

Biały Dom potwierdził, że na Forum ma wystąpić również prezydent Trump. Wiele firm ma ogłosić inwestycje w Arabii Saudyjskiej. Sam prezydent mógłby skorzystać na zacieśnieniu więzi biznesowych z Arabią Saudyjską. On i kilku jego zaufanych współpracowników zawarło umowy biznesowe z saudyjskimi partnerami w zakresie nieruchomości i innych inwestycji - napisał Reuters.

Dodał, że we wtorek Trump starał się jednak zdystansować od wszelkich sugestii dotyczących konfliktu interesów. - Nie mam nic wspólnego z rodzinnym biznesem. W rzeczywistości zrobili bardzo niewiele w sprawie Arabii Saudyjskiej - stwierdził prezydent USA.

Arabski książę znów w USA

We wtorek na kolacji u prezydenta Donalda Trumpa prezesi Musk i Huang spotkali się z księciem Arabii Saudyjskiej Mohammedem bin Salmanem.

Jest to pierwsza podróż bin Salmana do Stanów Zjednoczonych od czasu zabójstwa saudyjskiego krytyka Jamala Khashoggiego przez saudyjskich agentów w Stambule w 2018 roku, co wywołało globalne oburzenie. Amerykańskie służby wywiadowcze doszły do wniosku, że bin Salman zatwierdził schwytanie lub zabicie Khashoggiego. Książę zaprzeczył, jakoby wydał rozkaz przeprowadzenia operacji, ale przyznał się do odpowiedzialności jako faktyczny władca królestwa - podał Reuters.

W maju Arabia Saudyjska w ramach planu dywersyfikacji gospodarki Vision 2030 zwiększyła zobowiązania inwestycyjne w USA do biliona dolarów.

OGLĄDAJ: TVN24 HD