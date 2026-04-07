Tech

Debiut giełdowy coraz bliżej. Musk chce docenić "zwykłych" inwestorów

shutterstock_2623121045
WEF 2026 Wypowiedź Elona Muska w Davos
SpaceX zaprezentowało w poniedziałek szczegóły swojego długo wyczekiwanego debiutu giełdowego (IPO) podczas spotkania z zespołem bankierów inwestycyjnych. Według dwóch źródeł zaznajomionych ze sprawą, firma planuje przeznaczyć znaczącą część akcji dla inwestorów detalicznych oraz zorganizować na początku czerwca specjalne wydarzenie dla 1500 z nich - podał Reuters.

Dyrektor finansowy SpaceX, Bret Johnsen, podkreślił podczas spotkania online, że udział inwestorów indywidualnych będzie "kluczowy i większy niż w jakimkolwiek IPO w historii". Dodał, że decyzja o tak dużym zaangażowaniu inwestorów detalicznych jest w pełni świadoma. - To ludzie, którzy od dawna wspierają nas i Elona (Muska), i chcemy mieć pewność, że zostanie to docenione - stwierdził.

Według wcześniejszych informacji Reutersa, Elon Musk rozważał zarezerwowanie nawet 30 procent akcji dla mniejszych inwestorów, podczas gdy w typowych ofertach publicznych udział ten wynosi zazwyczaj od 5 do 10 procent.

"Roadshow" i spotkania z analitykami

Zgodnie z planem tzw. roadshow, czyli seria spotkań promujących ofertę, rozpocznie się w drugim tygodniu czerwca. W jego trakcie kierownictwo SpaceX i bankierzy inwestycyjni będą prezentować ofertę inwestorom na całym świecie. Dzień wcześniej zaplanowano spotkanie z 125 analitykami finansowymi z 21 banków uczestniczących w transakcji.

11 czerwca SpaceX zorganizuje duże spotkanie inwestorskie dla 1500 inwestorów detalicznych. W ofercie będą mogli wziąć udział nie tylko inwestorzy z USA, ale również z Wielkiej Brytanii, Unii Europejskiej, Australii, Kanady, Japonii i Korei Południowej.

Potencjalnie największe IPO w historii

Spotkanie z bankierami było pierwszym, które zgromadziło cały syndykat instytucji finansowych zaangażowanych w przygotowanie emisji. SpaceX planuje pozyskać 75 miliardów dolarów, co przy zakładanej wycenie na poziomie 1,75 biliona dolarów mogłoby uczynić ten debiut największym IPO w historii.

Dla porównania, poprzednia prywatna wycena firmy - jeszcze przed połączeniem z projektem sztucznej inteligencji Elona Muska, xAI - wynosiła 800 miliardów dolarów (grudzień 2025). Fuzja z xAI w lutym podniosła tę wartość do około 1,25 biliona dolarów.

Struktura oferty oraz ostateczny rozmiar przydziału dla inwestorów detalicznych mają zostać ustalone bliżej terminu debiutu. Głównymi organizatorami emisji są Morgan Stanley, Bank of America, Citigroup, JP Morgan i Goldman Sachs, natomiast pozostałe 16 banków pełni mniejsze role, obejmujące kanały instytucjonalne, detaliczne i międzynarodowe.

Prospekt emisyjny SpaceX ma zostać opublikowany pod koniec maja.

Rekordowe IPO SpaceX. Możliwe wsparcie z Arabii Saudyjskiej

Czym jest IPO SpaceX?

IPO (ang. Initial Public Offering) to pierwszy moment, w którym prywatna firma sprzedaje swoje akcje szerokiemu gronu inwestorów na giełdzie.

Dzięki temu SpaceX Elona Muska przejdzie z firmy prywatnej do statusu spółki publicznej, a zwykli inwestorzy będą mogli kupić jej akcje. Planowana oferta na 75 miliardów dolarów przy wycenie 1,75 biliona dolarów czyni z tego wydarzenia jedno z najbardziej oczekiwanych i potencjalnie największych IPO w historii światowych rynków finansowych.

Źródło: Reuters

Źródło zdjęcia głównego: Photo Agency/Shutterstock

SpaceX. Elon Musk podbija kosmos
Bartłomiej Ciepielewski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
