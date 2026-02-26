Co z bańką AI? Nvidia pokazała wyniki, na które wszyscy czekali

Logo TVN24
Producent zaawansowanych chipów Nvidia ogłosił, że w czwartym kwartale 2025 roku jego przychody z centrów danych wzrosły o 75 procent w porównaniu z rokiem poprzednim. Eksperci oceniają, że rekordowe wyniki spółki łagodzą obawy dotyczące możliwej bańki wokół sztucznej inteligencji.

Wyniki koncernu Nvidia w czwartym kwartale 2025 roku okazały się lepsze od oczekiwań analityków, a trwający cały czas boom na sztuczną inteligencję zwiększył przychody koncernu z centrów danych o 75 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim. Firma generuje obecnie ponad 91 proc. sprzedaży z segmentu centrów danych.

Nvidia beneficjentem boomu na AI

Zysk Nvidii na akcję w czwartym kwartale wyniósł 1,62 USD po korekcie w porównaniu z 1,53 USD szacowanymi przez analityków. Przychody koncernu zwiększyły się o 73 proc., do 68,13 mld USD w porównaniu z szacowanymi przez rynek 66,21 mld USD.

Nvidia poinformowała, że jej przychody w pierwszym kwartale roku fiskalnego mają wynieść 78 mld USD, plus/minus 2 proc. Analitycy spodziewali się 72,6 mld USD. W swojej prognozie Nvidia nie uwzględnia przychodów z centrów danych w Chinach.

- Od tego momentu sztuczna inteligencja będzie się tylko rozwijać - powiedział w środę Jensen Huang, dyrektor generalny Nvidii. - To jest przyszłość przemysłu informatycznego - dodał.

Akcje Nvidii, czołowego amerykańskiego producenta układów scalonych, radzą sobie w tym roku lepiej niż wszystkie inne spółki o dużej kapitalizacji, ponieważ firma nadal jest głównym beneficjentem boomu na sztuczną inteligencję. Każdego roku Nvidia wprowadza na rynek nowy chip, który ogranicza koszty dostarczania danych AI.

Po publikacji wyników akcje Nvidii w handlu pozasesyjnym rosły ok. 4 proc.

Maja Piotrowska

"Inwestorzy nie do końca wiedzą, co z tym robić"

Gazeta "Wall Street Journal" podkreśliła, że z każdym kwartałem rośnie presja na Nvidię, by przebiła oczekiwania na nowojorskiej giełdzie. - Nie wystarcza już, by Nvidia osiągała dobre wyniki kwartalne. Musi osiągać doskonałe wyniki kwartalne - ocenił Daniel Newman, dyrektor generalny firmy Futurum Group, zajmującej się doradztwem technologicznym.

Wyniki za czwarty kwartał to dobra wiadomość dla inwestorów w dziedzinie sztucznej inteligencji, którzy obserwują sytuację w firmie Nvidia, aby ocenić, czy setki miliardów dolarów, które wielkie firmy technologiczne inwestują w infrastrukturę centrów danych, przynoszą efekty - napisała agencja Reutera.

Przedsiębiorstwa i rządy nieustannie inwestują w rozwój najnowocześniejszych technologii AI, by nie ryzykować pozostaniem w tyle - podkreślił serwis.

- Nvidia jest wyjątkowa, bo jest największą firmą na świecie i rośnie o ok. 50 proc. z każdym rokiem. Nieczęsto obserwuje się tego rodzaju rozmiar i wzrost. (...) Koncern jest tak duży, tak dominujący i rośnie tak szybko, że inwestorzy nie do końca wiedzą, co z tym robić - powiedział w telewizji Fox Business Jed Ellenroek z Argent Capital Management.

Nvidia na poziomie PKB Niemiec

Pozostałe koncerny należące do "siedmiu wspaniałych", czyli największych spółek na giełdzie, w tym roku zaliczyły poważne straty m.in. ze względu na obawy inwestorów dotyczące przeinwestowania w rozwój sztucznej inteligencji. Lwia część z wydatków tych firm na AI idzie właśnie na konto Nvidii, której procesory są głównym budulcem w rozwoju modeli i infrastruktury AI. Nvidia dostarcza czipy m.in. dla OpenAI, twórcy ChataGPT.

- Z najnowszych danych firmy Nvidia i jej prognoz jasno wynika, że obawy dotyczące spowolnienia sztucznej inteligencji po prostu jeszcze się nie pojawiły - powiedział Reutersowi Bob O'Donnell, analityk TECHnalysis Research.

Nvidia powstała w 1993 r. i dopiero po 30 latach - dokładnie w czerwcu 2023 r. - jej kapitalizacja przekroczyła 1 bln dolarów. W październiku Nvidia stała się pierwszą firmą na świecie, której kapitalizacja giełdowa przekroczyła 5 bln dolarów. To tyle, ile wynosi roczne PKB Niemiec, które są trzecią największą gospodarką świata, i pięć razy więcej niż PKB Polski.

Opracowała Alicja Skiba

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica