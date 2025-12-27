Logo TVN24
Tech

Zalew materiałów z treściami dla dorosłych. "Oszalało"

Kunming Chiny metro smartfon shutterstock_1018726783
Profesor Góralczyk: Chiny odrodziły się, czują się równorzędnym partnerem dla USA
Źródło: TVN24
Jedna z największych chińskich platform krótkich wideo – Kuaishou, główny rywal TikToka (Douyin) – w wyniku cyberataku została zalana treściami dla dorosłych. Incydent, który trwał około 90 minut, wywołał oburzenie użytkowników i poruszenie w kraju, gdzie internet podlega ścisłej kontroli państwa - informuje CNN.

Kuaishou, druga co do wielkości platforma krótkich wideo w Chinach, padła ofiarą cyberataku w poniedziałek. Przez około półtorej godziny tysiące nagrań zawierających treści dla dorosłych lub przemoc zalały usługę transmisji na żywo, szokując miliony użytkowników w całym kraju.

- Co się stało z Kuaishou? Gdy tylko wejdę w transmisję na żywo, widzę wyłącznie pornografię – napisał jeden z użytkowników na platformie Weibo.

- Kuaishou oszalało. Zaraz oślepnę - komentował inny użytkownik.

MIASTO-Shenzhen-shutterstock_1386118730
Strzeżone laboratorium, inżynierowie "w całkowitej izolacji". Tu się toczy zimna wojna
Siedziba TikToka w LA
170 milionów użytkowników, umowa w zawieszeniu. "Czekamy, co się wydarzy"
Siedziba firmy Nvidia w Santa Clara
Chińscy giganci w kolejce. Zainteresowanie przewyższa moce producenta

Incydent w realiach ścisłej cenzury

Do ataku doszło w Chinach – państwie posiadającym jeden z najbardziej rozbudowanych systemów cenzury internetowej na świecie. Treści pornograficzne są tam nielegalne, a platformy działają w warunkach takich jak obowiązek weryfikacji tożsamości użytkowników czy tzw. Wielki Firewall, blokujący dostęp do wielu zagranicznych stron. Mimo tych zabezpieczeń cyberataki w Chinach nie należą do rzadkości.

We wtorkowym oświadczeniu spółka obwiniła za atak "podziemie i szarą strefę", czyli nielegalne lub półlegalne struktury wykorzystujące internet do nielegalnych zysków.

Kuaishou poinformowało, że zgłosiło sprawę policji i że aplikacja stopniowo wróciła do normalnego funkcjonowania.

Państwowy portal "China Daily" podał w środę, że atak był wspierany przez sztuczną inteligencję. Sprawcy mieli ominąć systemy bezpieczeństwa, przejąć dane użytkowników oraz uruchomić 17 tys. kont botów, które transmitowały treści pornograficzne oraz zawierające przemoc, paraliżując usługę livestreamingu – informowano, powołując się na chińską firmę zajmującą się cyberbezpieczeństwem QAX.

Ekspert QAX Wang Liejun wskazał, że skala szkód wynikała z użycia "zautomatyzowanych ataków". Jak tłumaczył, hakerzy wykorzystują narzędzia do masowej rejestracji kont i sterowania sieciami botów, co pozwala rozpowszechniać zakazane treści w ciągu sekund – znacznie szybciej, niż są w stanie reagować tradycyjne, ręczne systemy moderacji.

Do tej pory żaden podmiot nie przyznał się do przeprowadzenia ataku.

Regulacje, reakcje władz i skutki rynkowe

Incydent zbiegł się w czasie z gorącą debatą wokół nowelizacji prawa zaostrzającej kary za rozpowszechnianie treści obscenicznych w internecie. Część lokalnych mediów informowała, że nowe przepisy – które mają wejść w życie w przyszłym roku – mogłyby wiązać się z karami nawet za przesyłanie takich materiałów prywatnie, w tym do znajomych czy małżonków. Wywołało to falę krytyki w sieci.

Państwowa telewizja CCTV przekonywała jednak, że twierdzenie, iż "wysyłanie obscenicznych zdjęć do znajomych będzie przestępstwem", jest błędną interpretacją prawa.

Prawnik Yue Shenshan z pekińskiej kancelarii Yuecheng, cytowany przez CCTV, zaznaczył, że takie zachowania były formalnie nielegalne już wcześniej, lecz w praktyce nie są karane, jeśli nikt ich nie zgłasza.

Cyberatak miał także konsekwencje rynkowe – notowane w Hongkongu akcje Kuaishou spadły we wtorek nawet o 6 proc. Platforma ma obecnie ponad 416 mln dziennych aktywnych użytkowników, ustępując w Chinach jedynie Douyinowi - odpowiednikowi TikToka.

pc

Autorka/Autor: Jan Sowa

Źródło: CNN

Źródło zdjęcia głównego: Chutharat Kamkhuntee / Shutterstock

Technologia
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica