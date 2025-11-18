Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Tech

Gigant zaskoczył w Chinach. "Duży impet"

Apple Shanghai
Apple ujawniło w raporcie finansowym, jak wygląda sprzedaż iPhone’a 17
Firma Apple odzyskała silną pozycję na chińskim rynku smartfonów - w październiku co czwarty sprzedany w Chinach telefon był iPhone'em. Sprzedaż urządzeń giganta wzrosła o 37 procent rok do roku - podał Reuters, powołując się na dane Counterpoint Research.

To najlepszy wynik Apple'a w Chinach od 2022 roku. Dynamiczny wzrost napędza nie tylko popularność nowych modeli, ale także rosnące średnie ceny sprzedaży. Analitycy przewidują, że trend ten może zapewnić gigantowi z Cupertino rekordowy wynik w ostatnim kwartale roku.

"Zobaczymy jeszcze silniejszy wzrost"

Według Counterpoint Research iPhone'y odpowiadały w październiku za 25 proc. wszystkich sprzedanych smartfonów w Chinach. Ostatni raz Apple osiągnęło taki udział w 2022 roku, kiedy konkurencja w segmencie premium była słabsza.

Rynek smartfonów jako całość zanotował w październiku wzrost o 8 proc. rok do roku. Głównymi motorami napędowymi były Apple oraz chińscy producenci.

Wszystkie trzy warianty iPhone'a 17 odnotowały wzrost sprzedaży "do kilkudziesięciu procent", a najsilniejszy popyt zanotowała wersja podstawowa. Ponad 80 proc. sprzedaży Apple'a stanowiły najnowsze modele.

- Najprawdopodobniej zobaczymy jeszcze silniejszy wzrost, ponieważ rosnące średnie ceny sprzedaży dodatkowo podbijają przychody - podkreślił Ivan Lam, starszy analityk Counterpoint.

Obecna dynamika może przełożyć się na rekordowy kwartał dla Apple - wskazała firma analityczna.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
shutterstock_2282682289_1
Cios w producentów elektroniki. "Fatalna wiadomość"
Apple iphone 17 premiera
Szykuje się zmiana na czele giganta
Walmart HQ
Stanie na czele handlowego giganta. "Biznes działa w trudnym otoczeniu"
Ze świata

Chińscy producenci też rosną

Za ożywienie na rynku odpowiadają również lokalne marki. Xiaomi po raz pierwszy od ponad dekady awansowało na drugie miejsce pod względem sprzedaży smartfonów w Chinach, korzystając z wcześniejszej premiery serii 17.

Oppo odnotowało wzrost sprzedaży o 19 proc. dzięki dużemu popytowi na modele Find X9 oraz Reno 14. Ivan Lam zwraca uwagę, że Apple'a czeka w najbliższym czasie istotne wyzwanie rynkowe. - Zawsze jest pewne ryzyko, zwłaszcza w związku z zapowiadaną premierą Huawei Mate 80 już 25 listopada - wskazał Lam.

Jednocześnie analityk podkreślił, że dynamika sprzedaży Apple'a pozostaje wyjątkowo silna. - Za Apple stoi duży impet, a obecnie nie ma żadnych sygnałów wskazujących na gwałtowne wyhamowanie - stwierdził.

OGLĄDAJ: Czarzasty marszałkiem. Komentarze prosto z Sejmu
czarzasty

Czarzasty marszałkiem. Komentarze prosto z Sejmu
WYDANIE SPECJALNE

czarzasty
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Jan Sowa/kris

Źródło: Reuters

Źródło zdjęcia głównego: Tada Images/Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
TechnologiaAppleChiny
Zobacz także:
Ryanair
Spóźniali się regularnie. Jest kara dla Ryanaira
Ze świata
shutterstock_2326465191
Skokowy wzrost opłat. Jest projekt
Moto
shutterstock_2683518095
Szef Google'a alarmuje: żadna firma nie wyjdzie bez szwanku
Tech
shutterstock_2600250243
Chińska sieć oplata świat. Skala może być kilka razy większa niż dotąd przypuszczano
Ze świata
Kreml
Cios w Kreml. Sankcje "głodzą machinę wojenną Putina"
Ze świata
koszyk zakupy sklep market shutterstock_2411760319_1
Ceny dwóch produktów ostro w górę
Handel
Bitcoin
Gwałtowny spadek. Setki miliardów w miesiąc
Pieniądze
kuchnia gotowanie emeryt emerytka shutterstock_2272031101
Przyrząd kuchenny wycofany. Ostrzeżenie
Z kraju
tokio japonia - Hiroshi-Mori-Stock shutterstock_1713307342
Biura podróży wstrzymują sprzedaż. Te wypowiedzi "drastycznie pogorszyły atmosferę"
Ze świata
Firma Deloitte zestawiła wyniki finansowe firm oferujących luksusowe marki w zakończonym 30 czerwca 2018 roku obrotowym
Zwrot na kluczowym rynku dla marek luksusowych
Ze świata
rosyjska ropa - AJSTUDIO PHOTOGRAPHY shutterstock_1150277432
Mocny efekt działań Trumpa. Rosyjski surowiec dawno nie był tak tani
Ze świata
Friedrich Merz
Merz: to potężny eksperyment
Ze świata
Autostrada
Drakońskie kary dla kierowców. Resort wyjaśnia
Moto
shutterstock_2282682289_1
Cios w producentów elektroniki. "Fatalna wiadomość"
Tech
Stefan Krajewski
Minister Krajewski: chcemy, by TSUE zajął się tą skargą
Ze świata
Apple iphone 17 premiera
Szykuje się zmiana na czele giganta
Tech
Donald Trump
Trump uwielbia takie gesty. "Trudno było przebić Apple, ale Szwajcarom się udało"
Ze świata
zakupy, handel, wydatki, centrum handlowe, galeria handlowa, Arkadia
Inflacja bazowa w Polsce. Nowe dane
Pieniądze
Ministerstwo Finansów
Kasa państwa pod kreską. Potężny deficyt
Pieniądze
shutterstock_2184208493
Imponująca wygrana w loterii
Ze świata
lotnisko bagaz walizka walizki bagaze S shutterstock_1037773768
Uszkodzony lub opóźniony bagaż? LOT z zarzutami
Prawo
Walmart HQ
Stanie na czele handlowego giganta. "Biznes działa w trudnym otoczeniu"
Ze świata
warszawa - Sheviakova Kateryna shutterstock_2539906581
Bruksela zmienia prognozy dla Polski
Z kraju
gion kioto japonia - Mirko Kuzmanovic shutterstock_2689429133
Odradzają wyjazdy do Japonii. Jest reakcja giełdy
Rynki
ropa naftowa baryłka paliwo
Ceny ropy w dół po ważnych doniesieniach z Rosji
Rynki
Dostała wiadomość, że córce wpadł telefon do ubikacji (zdjęcie ilustracyjne)
"Polska nigdy się nie zgodzi". Minister o propozycji unijnych przepisów
Prawo
grapevine lotnisko usa - Mason Brighton shutterstock_2699305335
Koniec z ograniczeniami na kilkudziesięciu lotniskach
Ze świata
Prezydent Serbii Aleksandar Vuczić w Moskwie
"Możemy nawet przepłacić". Deklaracja prezydenta
Ze świata
smartfon, laptop, telefon, cyberbezpieczeństwo
15 tysięcy osób na bruk. Największe zwolnienia w historii firmy
Ze świata
Turyści z Niemiec nie żyją. Ewakuowano i zamknięto hotel w Stambule
Turyści z Niemiec nie żyją. Ewakuowano i zamknięto hotel
Turystyka

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica