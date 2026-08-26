Tech Bill Gates: te incydenty są szokujące i powinny wstrząsnąć ludźmi Oprac. Bartłomiej Ciepielewski |

Sztuczna inteligencja wymyka się spod kontroli. Sylwia Czubkowska komentuje Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/JIM LO SCALZO

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Według rzecznika Gatesa jego współpracownicy starają się dograć ostatnie szczegóły dotyczące spotkania z Xi Jinpingiem. Miałoby do niego dojść podczas kolejnej wizyty miliardera w Chinach - wstępnie planowanej na listopad.

Nie byłoby to pierwsze takie spotkanie - trzy lata temu Gates spotkał się z Xi Jinpingiem i był pierwszym zagranicznym przedsiębiorcą przyjętym przez chińskiego przywódcę po pandemii.

Gates: przyłączyłby się do tego cały świat

Współzałożyciel Microsoftu jest zdania, że Chiny mogłyby zgodzić się na ograniczenie dostępu do potencjalnie niebezpiecznych modeli AI, gdyby Stany Zjednoczone jako pierwsze wystąpiły z taką inicjatywą.

- Przyłączyłby się do tego cały świat - powiedział Gates w wywiadzie dla Reutersa.

Dodał, że niewielu światowych przywódców robi wystarczająco dużo, aby zawczasu ograniczyć liczne zagrożenia związane z rozwojem sztucznej inteligencji.

- To prawda, że technologia nigdy wcześniej nie była zdolna do czegoś takiego. Tym razem jest inaczej. Mamy do czynienia z czymś na kształt przełomowego etapu ewolucji, który wymaga niezwykle skutecznego zarządzania politycznego i zaangażowania całego społeczeństwa - stwierdził.

AI a zagrożenia biologiczne

Gates chce zaproponować, aby państwa monitorowały zdolność systemów AI do projektowania cząsteczek oraz ułatwiania przeprowadzania ataków biologicznych.

Jak podkreślił, wprowadzenie takich mechanizmów nie musiałoby hamować rozwoju branży technologicznej.

- Prezydent Xi może być zaskoczony tym, jak stanowcze jest moje stanowisko - powiedział Gates.

Gates zmienia zdanie

Jeszcze w styczniu Gates wypowiadał się o sztucznej inteligencji w bardziej optymistycznym tonie. Od tego czasu zaczął jednak coraz bardziej obawiać się, że AI może być wykorzystywana do przeprowadzania cyberataków, wypierać ludzi z rynku pracy oraz uzależniać użytkowników.

Systemy opracowane przez OpenAI, Anthropic i Meta Platforms włamały się niedawno na prawdziwe strony internetowe podczas testów cyberbezpieczeństwa, które miały być prowadzone w odizolowanym środowisku.

- Te incydenty są szokujące i powinny wstrząsnąć ludźmi - powiedział współzałożyciel Microsoftu.

Nowa organizacja od AI

Z kolei w opublikowanym w środę wpisie na blogu Gates wezwał do utworzenia nowej organizacji międzynarodowej odpowiedzialnej za nadzorowanie rozwoju sztucznej inteligencji. Instytucja miałaby korzystać z doświadczeń związanych z systemem inspekcji jądrowych, międzynarodowymi regulacjami lotniczymi oraz porozumieniami dotyczącymi ochrony warstwy ozonowej.

Administracja prezydenta USA Donalda Trumpa sprawuje obecnie pewną kontrolę nad rozpowszechnianiem zaawansowanych modeli AI, takich jak Fable 5 firmy Anthropic. Większość regulacji wprowadzono jednak dotychczas na poziomie poszczególnych stanów.

Choć wielu liderów branży technologicznej podkreśla korzyści płynące ze sztucznej inteligencji, liczni przedstawiciele sektora ostrzegają również przed związanymi z nią zagrożeniami.

Demis Hassabis, szef Google DeepMind, zaproponował utworzenie instytucji wzorowanej na amerykańskim Urzędzie Regulacji Sektora Finansowego (FINRA). Miałaby ona opracowywać i przeprowadzać testy systemów AI pod kątem bezpieczeństwa narodowego.

Gates przyznał, że inicjatywę w tej sprawie powinny przejąć Stany Zjednoczone. Jego zdaniem najpierw jednak należy ustalić konkretne kryteria oraz zasady działania nowego systemu nadzoru.

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AI ważniejsza niż klimat

Stwierdził też, że "najważniejszym priorytetem świata" powinno być zadbanie o to, aby przyszłość oparta na sztucznej inteligencji nie pogłębiała nierówności ani nie szkodziła osobom najbardziej narażonym. Uznał tę kwestię za pilniejszą nawet od zmian klimatycznych i kryzysów zdrowotnych.

Rozważał też różne sposoby na złagodzenie problemów społecznych, które może wywołać rozwój AI. Jednym z pomysłów jest opodatkowanie firm, które używają tokenów AI do zastępowania ludzkiej pracy. Pieniądze z tego podatku mogłyby finansować systemy zabezpieczenia społecznego.