"Cloudflare jest świadoma i bada problem, który może mieć wpływ na wielu klientów" – poinformowała firma. "Pracujemy nad tym, by zorientować się co do pełnego zakresu i wpływu awarii oraz nad złagodzeniem tego problemu" - dodała.
Awaria znacznej części internetu
Również na Kontakt24 otrzymaliśmy sygnał od internauty o awarii w polskim internecie. "Awaria systemu Cloudflare spowodowała ogólno-międzynarodową awarię stron www opartych na systemie Cloudflare. W Polsce nie działa min. Audioteka" - przekazał nasz czytelnik.
Problemy Cloudflare i X
Usługi firmy Cloudflare, producenta oprogramowania, stanowią podstawę działania tysięcy stron internetowych. Wydaje się, że problemy w Cloudflare dotknęły wiele serwisów internetowych, w tym X (dawniej Twitter) i grę online League of Legends - podał "NYT".
Spotify i OpenAI również doświadczyły awarii - poinformował Downdetector, serwis śledzący awarie internetowe.
Awaria nastąpiła prawie miesiąc po tym, jak Amazon Web Services doświadczył problemów ze swoją usługą, zakłócając działanie wielu serwisów internetowych na kilka godzin - przypomniał "NYT".
