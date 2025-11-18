Jak zabezpieczyć się przed hakerami? Źródło: TVN24

Udostępnij Facebook Kopiuj link

"Cloudflare jest świadoma i bada problem, który może mieć wpływ na wielu klientów" – poinformowała firma. "Pracujemy nad tym, by zorientować się co do pełnego zakresu i wpływu awarii oraz nad złagodzeniem tego problemu" - dodała.

Awaria znacznej części internetu

Również na Kontakt24 otrzymaliśmy sygnał od internauty o awarii w polskim internecie. "Awaria systemu Cloudflare spowodowała ogólno-międzynarodową awarię stron www opartych na systemie Cloudflare. W Polsce nie działa min. Audioteka" - przekazał nasz czytelnik.

Problemy Cloudflare i X

Usługi firmy Cloudflare, producenta oprogramowania, stanowią podstawę działania tysięcy stron internetowych. Wydaje się, że problemy w Cloudflare dotknęły wiele serwisów internetowych, w tym X (dawniej Twitter) i grę online League of Legends - podał "NYT".

Zgłoszenia dotyczące awarii Cloudflare Źródło: downdetector.pl

Zgłoszenia dotyczące awarii platformy X (dawniej Twitter) Źródło: downdetector.pl

Spotify i OpenAI również doświadczyły awarii - poinformował Downdetector, serwis śledzący awarie internetowe.

Awaria nastąpiła prawie miesiąc po tym, jak Amazon Web Services doświadczył problemów ze swoją usługą, zakłócając działanie wielu serwisów internetowych na kilka godzin - przypomniał "NYT".

OGLĄDAJ: Sejm wybiera wicemarszałka. Przedstawiają kandydaturę Hołowni