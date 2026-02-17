Awaria serwisów streamingowych na popularnych konsolach. "Badamy sprawę"

Czy liderzy technologiczni szykują się na apokalipsę? Źródło: TVN24 BiS

Udostępnij Facebook Kopiuj link

Doniesienia o kłopotach technicznych potwierdził zespół Xbox Support w mediach społecznościowych.

"Wiemy, że niektórzy użytkownicy mają problem z odtwarzaniem lub strumieniowaniem filmów w aplikacjach do streamingu wideo na konsolach Xbox. Dziękujemy za cierpliwość, podczas gdy badamy tę sprawę" - poinformowano na portalu X.

We are aware that some users are unable to play or steam videos from video streaming apps on Xbox Consoles. Thank you for your patience while we investigate this issue. For updates, please follow along here or at https://t.co/PzAdjUXo7T. — Xbox Support (@XboxSupport) February 17, 2026 Rozwiń

Pierwsze zgłoszenia pojawiły się tuż po godzinie 16.00. Według danych portalu Downdetector użytkownicy skarżyli się przede wszystkim na problemy z logowaniem oraz utrzymaniem połączenia z serwerami.

Globalna awaria Xbox Źródło: downdetector.com

Globalna awaria Xbox

Jak przekazał Xbox Support, "istotny przestój" dotyczy obecnie kilku aplikacji dostępnych na konsolach Xbox, w tym: Amazon Prime Video (w wersjach US, DE i UK), Netflix, Hulu, Paramount+, HBO Max, Channel 4 oraz Disney+.

Zespół techniczny Microsoftu pracuje nad przywróceniem pełnej funkcjonalności usług. Na razie nie podano, kiedy awaria zostanie całkowicie usunięta.

OGLĄDAJ: TVN24 HD