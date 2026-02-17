Awaria serwisów streamingowych na popularnych konsolach. "Badamy sprawę"

Doniesienia o kłopotach technicznych potwierdził zespół Xbox Support w mediach społecznościowych.
"Wiemy, że niektórzy użytkownicy mają problem z odtwarzaniem lub strumieniowaniem filmów w aplikacjach do streamingu wideo na konsolach Xbox. Dziękujemy za cierpliwość, podczas gdy badamy tę sprawę" - poinformowano na portalu X.
Pierwsze zgłoszenia pojawiły się tuż po godzinie 16.00. Według danych portalu Downdetector użytkownicy skarżyli się przede wszystkim na problemy z logowaniem oraz utrzymaniem połączenia z serwerami.
Globalna awaria Xbox
Jak przekazał Xbox Support, "istotny przestój" dotyczy obecnie kilku aplikacji dostępnych na konsolach Xbox, w tym: Amazon Prime Video (w wersjach US, DE i UK), Netflix, Hulu, Paramount+, HBO Max, Channel 4 oraz Disney+.
Zespół techniczny Microsoftu pracuje nad przywróceniem pełnej funkcjonalności usług. Na razie nie podano, kiedy awaria zostanie całkowicie usunięta.
Autorka/Autor: Bartłomiej Ciepielewski/ams
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock