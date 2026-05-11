Awaria rządowego serwisu. Jest komunikat resortu

Adam Szłapka o rynku sztucznej inteligencji Źródło: TVN24

"Obecnie występują przejściowe utrudnienia z dostępem do Profilu Zaufanego. W związku z tym zarówno logowanie, jak i uwierzytelnianie się za pomocą Profilu Zaufanego i korzystanie z Podpisu Zaufanego nie są aktualnie możliwe" - napisało ministerstwo na platformie X.

Awaria Profilu Zaufanego

Resort zalecił w tym czasie korzystanie z innych form autoryzacji, np. za pomocą aplikacji mObywatel. "Pracujemy nad rozwiązaniem problemu, a o wszelkich zmianach będziemy informować na bieżąco" - dodało Ministerstwo Cyfryzacji.

Profil Zaufany służy do elektronicznego potwierdzania tożsamości w internecie oraz umożliwia elektroniczne podpisywanie dokumentów. Dzięki Profilowi Zaufanemu można zalogować się do systemów informatycznych administracji publicznej, takich jak: Platforma Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (PUE ZUS), Internetowe Konto Pacjenta (IKP), czy e-Urząd Skarbowy.

