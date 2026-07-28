Tech Ariana Grande pozywa anonimowych hakerów Oprac. Jan Sowa |

Ariana Grande (wideo archiwalne) Źródło wideo: Reuters Archive Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/JILL CONNELLY

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Ariana Grande złożyła w Kalifornii pozew przeciwko anonimowym osobom określonym w dokumentach jako "John Doe". Jak wynika z dokumentacji sądowej, do której dotarł magazyn "People", hakerzy mieli wykraść niepublikowane materiały artystki, a następnie zarabiać na ich sprzedaży.

Ariana Grande pozywa hakerów

Cyberprzestępcy nie włamywali się bezpośrednio na urządzenia wokalistki. Atakowali konta mailowe jej współpracowników, między innymi fotografów, producentów muzycznych i techników.

W ten sposób mieli zdobyć niedokończone utwory, nagrania demonstracyjne, materiały z sesji studyjnych, niepublikowane teledyski oraz prywatne fotografie.

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45 utworów ujawnionych w jednym roku

Prawnicy Grande twierdzą, że skala wycieków była ogromna.

Tylko w 2023 roku 45 niepublikowanych utworów należących do Ariany Grande miało zostać zhakowanych, skradzionych i ujawnionych przez oskarżonych. Od jej debiutu muzycznego w 2011 roku doszło do setek podobnych wycieków - wskazano w pozwie.

Ariana Grande Źródło zdjęcia: PAP/EPA/JILL CONNELLY

Pozew ma doprowadzić do ustalenia tożsamości domniemanych sprawców. Ma również odstraszyć innych hakerów atakujących artystów i ich współpracowników.

- Artyści zasługują na prawo do decydowania, jak i kiedy ich dzieła są udostępniane światu. Nielegalna kradzież i rozpowszechnianie twórczości podważają to prawo i nie powinny być tolerowane - przekazał informator magazynu "People".