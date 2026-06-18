Tech Android 17 już dostępny. Google pokazało najważniejsze funkcje aktualizacji Oprac. Jan Sowa |

Sierakowski: sztuczna inteligencja to jeden wielki znak zapytania Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Android 17 oficjalnie debiutuje. Nowa wersja systemu Google jest już udostępniana użytkownikom urządzeń Pixel, a w kolejnych miesiącach trafi także na inne kwalifikujące się telefony z Androidem. Aktualizacja przynosi zmiany w produktywności, rozrywce, bezpieczeństwie i działaniu systemu.

Google wskazuje, że Android 17 ma pomóc użytkownikom szybciej wykonywać codzienne zadania, sprawniej przełączać się między aplikacjami i lepiej kontrolować dane udostępniane aplikacjom. Wśród najważniejszych nowości są pływające okna Bubbles, Screen Reactions, tryb gamingowy dla składanych smartfonów oraz rozbudowane funkcje ochrony telefonu w przypadku kradzieży lub zgubienia.

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Co to jest Android 17?

Android 17 to najnowsza wersja systemu operacyjnego Google dla smartfonów i tabletów. Aktualizacja jest już udostępniana urządzeniom Pixel. Pozostałe kwalifikujące się urządzenia z Androidem mają otrzymywać ją w kolejnych miesiącach 2026 roku.

Android 17 nie ogranicza się jednak tylko do nowych funkcji widocznych na pierwszy rzut oka. Pod maską system wprowadza limity pamięci dla aplikacji, aby programy nie zużywały zbyt dużo RAM-u. Ma to poprawić ogólną wydajność urządzenia i czas pracy na baterii.

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Nowość dla wielozadaniowości. Tak działa Bubbles

Jedną z najważniejszych funkcji Androida 17 jest Bubbles. To narzędzie pozwala zamienić dowolną aplikację w kompaktowe, pływające okno wyświetlane nad innymi aplikacjami.

Użytkownik może długo przytrzymać ikonę aplikacji i przekształcić ją w taki bąbelek. Na urządzeniach z dużym ekranem bąbelki są umieszczane na specjalnym pasku u dołu ekranu. Dzięki temu można szybko przełączać się między aplikacjami, zmieniać ich rozmiar albo otwierać je na pełnym ekranie.

Funkcja ma przydać się między innymi podczas pracy, podróży i korzystania z rozrywki. Android 17 pozwala w ten sposób łatwo podglądać notatki, mapy, tutoriale czy wyniki sportowe bez opuszczania aktualnie używanej aplikacji.

Screen Reactions, czyli nagrywanie ekranu z reakcją użytkownika

Android 17 rozwija też funkcje nagrywania ekranu i adnotacji. System otrzymał nowy pasek narzędzi oraz usprawniony sposób obsługi nagrywania.

Nowością jest Screen Reactions. Funkcja pozwala jednocześnie nagrywać ekran telefonu oraz obraz z przedniego aparatu. W praktyce użytkownik może szybko nagrać własny komentarz lub reakcję do strony internetowej, aplikacji albo popularnego wideo.

Według opisu funkcji nie trzeba korzystać z zielonego ekranu ani przełączać się między kilkoma aplikacjami. Wszystko ma działać bezpośrednio z poziomu systemowego narzędzia.

Android 17 z trybem gamingowym dla składanych telefonów

Kolejna istotna zmiana dotyczy grania na składanych smartfonach. Android 17 wprowadza "foldable gaming mode", czyli tryb gamingowy dla urządzeń składanych.

System wykorzystuje większą powierzchnię ekranu i dzieli ją w układzie 50/50. Na górze znajduje się widok gry, a na dole dynamiczny gamepad. Takie rozwiązanie ma zwiększyć przestrzeń zarówno na obraz z gry, jak i na sterowanie.

Tryb gamingowy dla składanych urządzeń jest włączony w Androidzie 17 i ma być dostępny w nadchodzących miesiącach. Użytkownicy korzystający z zewnętrznych kontrolerów dostaną też natywne mapowanie przycisków.

Google wskazuje również na poprawki wydajności w grach. Android 17 ma ograniczać spadki klatek i zacięcia dzięki bardziej efektywnemu czyszczeniu pamięci podczas wymagającej rozgrywki.

Większa kontrola prywatności i ochrona przed kradzieżą

Android 17 wprowadza także nowe funkcje bezpieczeństwa i prywatności. Użytkownik może teraz przyznać aplikacji tymczasowy dostęp do dokładnej lokalizacji. To ważna zmiana, bo pozwala ograniczyć czas, w którym aplikacja widzi precyzyjne położenie telefonu.

Nowy system pozwala też udostępniać aplikacjom tylko wybrane kontakty zamiast całej książki adresowej. Ma to dawać większą kontrolę nad danymi, które trafiają do zewnętrznych usług.

Rozbudowano także funkcję "Oznacz jako zgubiony" w Find Hub. Po jej użyciu właściciel może zablokować zaginiony telefon za pomocą biometrii. Według opisu aktualizacji nawet osoba znająca kod dostępu nie będzie mogła uzyskać dostępu do informacji na telefonie ani wyłączyć śledzenia.

Android 17 wzmacnia również Live Threat Detection, aby blokować więcej podejrzanych aplikacji i oszustw. Ulepszony tryb Advanced Protection ma chronić przed bardziej zaawansowanymi zagrożeniami.

Google zmniejsza też liczbę prób wpisania PIN-u i wydłuża czas oczekiwania między nieudanymi próbami. To rozwiązanie ma utrudnić złodziejowi odblokowanie telefonu metodą kolejnych zgadywanych kodów.

Co jeszcze zmienia Android 17?

Lista zmian jest dłuższa. Android 17 wprowadza między innymi ustawienie pozwalające ukryć nazwy aplikacji na ekranie głównym, rozszerzenie kontroli rodzicielskiej na wszystkie urządzenia z Androidem, osobną regulację głośności dla asystenta oraz większą kontrolę nad rozszerzonym ciemnym motywem.

Google zachęca też użytkowników do sprawdzenia ustawień telefonu i dostępności aktualizacji.

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