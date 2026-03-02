Logo TVN24
Tech

USA wykorzystały model Anthropica mimo decyzji Trumpa. Spór o AI w Pentagonie

Donald Trump
Trump: działania bojowe będą kontynuowane do osiągnięcia wszystkich celów
Źródło: Reuters
Amerykańskie wojsko miało wykorzystać model sztucznej inteligencji Claude firmy Anthropic podczas ataku na Iran, mimo że kilka godzin wcześniej prezydent Donald Trump ogłosił zerwanie wszelkich relacji z firmą i jej narzędziami AI. Informacje w tej sprawie opisuje "The Guardian", powołując się na doniesienia "Wall Street Journal" oraz Axios.

Jak relacjonuje "The Guardian", model Claude został wykorzystany podczas masowego, wspólnego bombardowania Iranu przez USA i Izrael, które rozpoczęło się w sobotę.

Według "Wall Street Journal", na który powołuje się brytyjski dziennik, amerykańskie dowództwo używało narzędzia do celów wywiadowczych, a także przy wyborze celów oraz prowadzeniu symulacji działań na polu walki.

Sprawa pokazuje, jak trudne jest szybkie wycofanie zaawansowanych systemów AI z operacji wojskowych, gdy technologia jest już głęboko zintegrowana z prowadzonymi misjami.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Donald Trump
Trump: USA nie pozwolą radykalnie lewicowej firmie dyktować, jak walczy wojsko
Pete Hegseth
AI w tajnych systemach USA. Pentagon rozważa nadzwyczajne kroki wobec Anthropic
Donald Trump
Zużywają, to niech budują. Trump chce by Big Techy zainwestowały w energetykę

Ostre słowa Trumpa

W piątek, zaledwie kilka godzin przed rozpoczęciem ataku na Iran, Trump polecił wszystkim agencjom federalnym natychmiastowe zaprzestanie korzystania z Claude’a.

Na platformie Truth Social nazwał Anthropic "radykalnie lewicową firmą AI prowadzoną przez ludzi, którzy nie mają pojęcia, o co chodzi w prawdziwym świecie".

Spór o warunki użycia

Jak opisuje "The Guardian", bezpośrednim impulsem do zaostrzenia konfliktu było wcześniejsze wykorzystanie Claude’a przez amerykańskie wojsko podczas styczniowej operacji mającej na celu schwytanie prezydenta Wenezueli Nicolasa Maduro.

Anthropic sprzeciwił się temu, wskazując na warunki użytkowania, które nie dopuszczają wykorzystywania modelu do celów przemocowych, do tworzenia broni ani do prowadzenia inwigilacji.

Relacje między Trumpem, Pentagonem a firmą miały od tego czasu systematycznie się pogarszać. W obszernym wpisie na platformie X sekretarz obrony Pete Hegseth oskarżył Anthropic o "arogancję i zdradę", dodając, że "amerykańscy żołnierze nigdy nie będą zakładnikami ideologicznych kaprysów Big Tech".

Hegseth zażądał pełnego i nieograniczonego dostępu do wszystkich modeli AI firmy do każdego zgodnego z prawem celu. Jednocześnie przyznał, że szybkie odłączenie systemów wojskowych od narzędzia jest trudne ze względu na skalę jego wykorzystania. Zapowiedział, że Anthropic będzie nadal świadczyć usługi "przez okres nie dłuższy niż sześć miesięcy, aby umożliwić płynne przejście do lepszej i bardziej patriotycznej usługi".

Jak podaje "The Guardian", po zerwaniu współpracy z Anthropic lukę wypełniła konkurencyjna firma OpenAI. Jej prezes Sam Altman poinformował, że osiągnął porozumienie z Pentagonem w sprawie wykorzystania narzędzi spółki, w tym ChatGPT, w tajnej sieci resortu obrony.

OGLĄDAJ: Jaka jest sytuacja Polaków, przebywających na Bliskim Wschodzie?
Rzecznik prasowy Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maciej Wiewiór podczas briefingu prasowego przed wejściem głównym do gmachu MSZ

Jaka jest sytuacja Polaków, przebywających na Bliskim Wschodzie?

Rzecznik prasowy Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maciej Wiewiór podczas briefingu prasowego przed wejściem głównym do gmachu MSZ
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Opracował Jan Sowa/ams

Źródło: "The Guardian"

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/JIM LO SCALZO / POOL

