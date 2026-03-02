USA wykorzystały model Anthropica mimo decyzji Trumpa. Spór o AI w Pentagonie

Trump: działania bojowe będą kontynuowane do osiągnięcia wszystkich celów Źródło: Reuters

Jak relacjonuje "The Guardian", model Claude został wykorzystany podczas masowego, wspólnego bombardowania Iranu przez USA i Izrael, które rozpoczęło się w sobotę.

Według "Wall Street Journal", na który powołuje się brytyjski dziennik, amerykańskie dowództwo używało narzędzia do celów wywiadowczych, a także przy wyborze celów oraz prowadzeniu symulacji działań na polu walki.

Sprawa pokazuje, jak trudne jest szybkie wycofanie zaawansowanych systemów AI z operacji wojskowych, gdy technologia jest już głęboko zintegrowana z prowadzonymi misjami.

Ostre słowa Trumpa

W piątek, zaledwie kilka godzin przed rozpoczęciem ataku na Iran, Trump polecił wszystkim agencjom federalnym natychmiastowe zaprzestanie korzystania z Claude’a.

Na platformie Truth Social nazwał Anthropic "radykalnie lewicową firmą AI prowadzoną przez ludzi, którzy nie mają pojęcia, o co chodzi w prawdziwym świecie".

Spór o warunki użycia

Jak opisuje "The Guardian", bezpośrednim impulsem do zaostrzenia konfliktu było wcześniejsze wykorzystanie Claude’a przez amerykańskie wojsko podczas styczniowej operacji mającej na celu schwytanie prezydenta Wenezueli Nicolasa Maduro.

Anthropic sprzeciwił się temu, wskazując na warunki użytkowania, które nie dopuszczają wykorzystywania modelu do celów przemocowych, do tworzenia broni ani do prowadzenia inwigilacji.

Relacje między Trumpem, Pentagonem a firmą miały od tego czasu systematycznie się pogarszać. W obszernym wpisie na platformie X sekretarz obrony Pete Hegseth oskarżył Anthropic o "arogancję i zdradę", dodając, że "amerykańscy żołnierze nigdy nie będą zakładnikami ideologicznych kaprysów Big Tech".

Hegseth zażądał pełnego i nieograniczonego dostępu do wszystkich modeli AI firmy do każdego zgodnego z prawem celu. Jednocześnie przyznał, że szybkie odłączenie systemów wojskowych od narzędzia jest trudne ze względu na skalę jego wykorzystania. Zapowiedział, że Anthropic będzie nadal świadczyć usługi "przez okres nie dłuższy niż sześć miesięcy, aby umożliwić płynne przejście do lepszej i bardziej patriotycznej usługi".

This week, Anthropic delivered a master class in arrogance and betrayal as well as a textbook case of how not to do business with the United States Government or the Pentagon.



Our position has never wavered and will never waver: the Department of War must have full, unrestricted… — Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) February 27, 2026 Rozwiń

Jak podaje "The Guardian", po zerwaniu współpracy z Anthropic lukę wypełniła konkurencyjna firma OpenAI. Jej prezes Sam Altman poinformował, że osiągnął porozumienie z Pentagonem w sprawie wykorzystania narzędzi spółki, w tym ChatGPT, w tajnej sieci resortu obrony.

Opracował Jan Sowa/ams