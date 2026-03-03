Amazon kupił część uniwersytetu

Trump o energii dla sztucznej inteligencji, o Zielonym Ładzie i cenach energii Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Gazeta studencka GWU podała, że umowa umożliwia Amazonowi budowę centrum danych lub infrastruktury informatycznej w Ashburn w stanie Wirginia. Firma zamierza do 2040 r. zainwestować 35 mld dolarów w rozbudowę centrów danych w stanie. Uzupełnia to identyczną kwotę, którą przeznaczono do 2020 r. na rozwój takich obiektów w północnej części Wirginii.

Uczelnia "częścią szerszej strategii"

Uczelnia, której główna siedziba znajduje się w Waszyngtonie, poinformowała, że umowa pozwoli utrzymać działalność akademicką na terenie kampusu w Wirginii przez okres do pięciu lat. Dodała, że sprzedaż jest "częścią szerszej strategii, która ma na celu wzmocnienie długoterminowej kondycji finansowej (uczelni) i głębsze inwestowanie w naszą misję akademicką i społeczność".

Według władz uniwersytetu nie usuwa to źródeł problemów, które powodują deficyt strukturalny, czyli trwałej nierównowagi między stałymi wydatkami uczelni, a jej stabilnymi, przewidywalnymi przychodami.

George Washington University Źródło: Aashish Kiphayet / Shutterstock

Optymalizacja kosztów Uniwersytetu

W minionym roku GWU podjął działania oszczędnościowe, w tym redukcję części etatów, ograniczenie podróży służbowych, zmniejszenie wydatków inwestycyjnych oraz czasowe obniżenie wynagrodzeń kadry kierowniczej. Prawdopodobnie uczelnia będzie musiała jednak dalej ograniczać skalę działalności, by ustabilizować sytuację finansową.

Jak podkreślił Reuters, wydatki firm technologicznych gwałtownie rosną wraz ze wzrostem zapotrzebowania na oprogramowanie AI, chipy i infrastrukturę obliczeniową. W tym roku przedsiębiorstwa zobowiązały się do inwestycji o wartości co najmniej 630 mld dolarów, a część inwestorów obawia się powstania bańki spekulacyjnej napędzanej przez rozwój sztucznej inteligencji.

OGLĄDAJ: Tusk: jesteśmy przygotowani do akcji ewakuacyjnej

Opracował Jan Sowa/kris