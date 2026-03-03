Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Tech

Amazon kupił część uniwersytetu

George Washington University - Aashish Kiphayet shutterstock_2632091733
Trump o energii dla sztucznej inteligencji, o Zielonym Ładzie i cenach energii
Źródło: TVN24
Spółka Amazon Data Services kupuje kampus Virginia Science and Technology należący do Uniwersytetu George'a Washingtona za 427 milionów dolarów. To kolejny krok w dynamicznej rozbudowie zaplecza technologicznego, które ma wesprzeć rozwój sztucznej inteligencji i nowoczesnych centrów danych.

Gazeta studencka GWU podała, że umowa umożliwia Amazonowi budowę centrum danych lub infrastruktury informatycznej w Ashburn w stanie Wirginia. Firma zamierza do 2040 r. zainwestować 35 mld dolarów w rozbudowę centrów danych w stanie. Uzupełnia to identyczną kwotę, którą przeznaczono do 2020 r. na rozwój takich obiektów w północnej części Wirginii.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
shutterstock_2688189263
Gigant inwestuje. Akcje w górę
Sam Altman
Anthropic z zakazem. Pentagon wybiera OpenAI
Donald Trump
Atak na Iran a sztuczna inteligencja. Claude użyty mimo zakazu Białego Domu

Uczelnia "częścią szerszej strategii"

Uczelnia, której główna siedziba znajduje się w Waszyngtonie, poinformowała, że umowa pozwoli utrzymać działalność akademicką na terenie kampusu w Wirginii przez okres do pięciu lat. Dodała, że sprzedaż jest "częścią szerszej strategii, która ma na celu wzmocnienie długoterminowej kondycji finansowej (uczelni) i głębsze inwestowanie w naszą misję akademicką i społeczność".

Według władz uniwersytetu nie usuwa to źródeł problemów, które powodują deficyt strukturalny, czyli trwałej nierównowagi między stałymi wydatkami uczelni, a jej stabilnymi, przewidywalnymi przychodami.

George Washington University
George Washington University
Źródło: Aashish Kiphayet / Shutterstock

Optymalizacja kosztów Uniwersytetu

W minionym roku GWU podjął działania oszczędnościowe, w tym redukcję części etatów, ograniczenie podróży służbowych, zmniejszenie wydatków inwestycyjnych oraz czasowe obniżenie wynagrodzeń kadry kierowniczej. Prawdopodobnie uczelnia będzie musiała jednak dalej ograniczać skalę działalności, by ustabilizować sytuację finansową.

Jak podkreślił Reuters, wydatki firm technologicznych gwałtownie rosną wraz ze wzrostem zapotrzebowania na oprogramowanie AI, chipy i infrastrukturę obliczeniową. W tym roku przedsiębiorstwa zobowiązały się do inwestycji o wartości co najmniej 630 mld dolarów, a część inwestorów obawia się powstania bańki spekulacyjnej napędzanej przez rozwój sztucznej inteligencji.

OGLĄDAJ: Tusk: jesteśmy przygotowani do akcji ewakuacyjnej
Donald Tusk

Tusk: jesteśmy przygotowani do akcji ewakuacyjnej

Donald Tusk
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Opracował Jan Sowa/kris

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Aashish Kiphayet / Shutterstock

Udostępnij:
Tagi:
TechnologiaAmazonBig tech
Zobacz także:
03 1150 kprm-0002
Premier: nie ma żadnego problemu, jeśli chodzi o zapasy paliwa
Z kraju
A6-EUA Emirates Airbus A380-861
Ten lot przykuł uwagę świata. Śledziło go ponad 100 tysięcy osób
Ze świata
Teheran, 1 marca 2026 r.
AI idzie na wojnę. "Technologia obniża próg decyzyjny"
Łukasz Figielski
Pentagon
Zmiany w umowie z Pentagonem. "Aby bardzo jasno określić zasady"
Tech
PLL LOT, samolot
Loty do Dubaju, Rijadu i Tel Awiwu. Nowe informacje od polskiego przewoźnika
Z kraju
Obiekt jądrowy w Natanz
Międzynarodowa agencja potwierdza uszkodzenia w irańskim kompleksie nuklearnym
Ze świata
shutterstock_2577151519
Jak zmienią się stopy procentowe? "Na taki ruch wskazują ostatnie wypowiedzi"
Z kraju
Giełda w Korei Południowej - maklerzy przy pracy
Czerwono na giełdach. "To wydłuży na rynkach okresy szoków"
Rynki
poznan samolot
Kolejny samolot z Dubaju wylądował w Polsce
Turystyka
shutterstock_624497975
Co ze złotym? Kontynuacja trendu
Pieniądze
Rosyjska ropa naftowa znów ratuje gospodarkę Kuby
Wstrząsy na rynku ropy. A najsilniejsze uderzenia "dopiero nadejdą"
Rynki
Drogówka zapowiada wzmożone kontrole w majówkę (zdj. ilustracyjne)
Rewolucja na drogach. Od dziś zmiany w przepisach
Moto
Plac Valiasr w Teheranie
Odcięci od sieci. Kara śmierci za omijanie blokady
Ze świata
Robert Fico, Viktor Orban
"Europa musi zdecydować, po czyjej stronie stanie"
Ze świata
shutterstock_1690908274
Gorąco w cieśninie Ormuz. Iran grozi podpalaniem statków
Ze świata
Marcin Celejewski
Grupa Azoty z nowym zarządem i prezesem
Z kraju
Radosław Sikorski
Sikorski: stanowczo apelujemy
Turystyka
Larnaka, Cypr
MSZ ostrzega przed podróżą do kolejnego kraju. "Nie można wykluczyć nagłego zamknięcia"
Ze świata
shutterstock_2688189263
Gigant inwestuje. Akcje w górę
Tech
Karol Nawrocki, Przemysław Czarnek
Komitet wyborczy Karola Nawrockiego ukarany
Z kraju
PREMIUM MARK ZUCKERBERG / FACEBOOK smartfon dziecko shutterstock_172896839
Zakaz mediów społecznościowych. Władze zaczynają konsultacje
Tech
Karol Nawrocki
Prezydent: tego żądam od rządu
Z kraju
orlen - MOZCO Mateusz Szymanski shutterstock_2293077545
PiS o paliwie, Orlen odpowiada. "Niczego bardziej rosyjsko-propagandowego nie zobaczycie"
Z kraju
shutterstock_2507781763
Ceny gazu poszybowały
Rynki
lotnisko dubaj s shutterstock_1077788411
Zjednoczone Emiraty Arabskie luzują restrykcje w przestrzeni powietrznej
Ze świata
Dubaj, ZEA
"Najbezpieczniej jest pozostać na miejscu". Apel rzecznika MSZ
Turystyka
shutterstock_1759948577
"Znacząca eskalacja konfliktu". Armia "podniosła poziom gotowości do maksymalnego"
Ze świata
Viktor Orban patrzy na zdjęcia satelitarne
Orban nie odpuszcza. "Ponownie wzywam prezydenta Zełenskiego"
Ze świata
Samolot Emirates w Pradze
Loty na Bliski Wschód. Ekspert o tym, co mają zrobić podróżni
Wiktor Knowski
Sam Altman
Anthropic z zakazem. Pentagon wybiera OpenAI
Tech

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica