Jak długo gotować jajko? Ile wzrostu ma Tom Cruise?

ulica ludzie slonce pasy shutterstock_565189495
Piotr Kuczyński o sztucznej inteligencji i bańce AI
Źródło: TVN24 BiS
Brytyjczycy najczęściej pytali Alexę, czym jest sztuczna inteligencja, choć sama asystentka AI od lat towarzyszy im w codziennym życiu. Tak wynika z najnowszego zestawienia firmy Amazon dotyczącego pytań zadawanych w 2025 roku – informuje CNN.

Zgodnie z raportem "Najczęściej zadawane pytania do Alexy" w 2025 roku, jednym z najpopularniejszych w Wielkiej Brytanii było: "co oznacza AI?".

O co użytkownicy pytają Alexę

Kontekst jest szczególny, biorąc pod uwagę fakt, że Alexa – asystentka głosowa oparta na sztucznej inteligencji – na stałe zagościła w domach XXI wieku.

Użytkownicy korzystają z niej m.in. do odtwarzania muzyki, ustawiania minutników do gotowania czy sprawdzania prognozy pogody.

Wśród innych popularnych pytań z zakresu wiedzy ogólnej znalazły się m.in.: "jak długo gotować jajko w koszulce?" oraz "jaka jest średnica Ziemi?".

Gwiazdy sportu i muzyki

Także znane osoby budzą ogromną ciekawość użytkowników Alexy. Najwięcej pytań w Wielkiej Brytanii dotyczyło Cristiano Ronaldo, Taylor Swift oraz Elona Muska.

Użytkownicy interesowali się m.in. wzrostem, majątkiem oraz partnerami gwiazd.

Najczęściej pytanym o wzrost był aktor Tom Cruise, a tuż za nim znalazł się były angielski piłkarz Peter Crouch. W przypadku Elona Muska użytkowników Alexy najbardziej interesował jego majątek. Na kolejnych miejscach w tym wątku znaleźli się MrBeast (Jimmy Donaldson) i Taylor Swift.

Prezydent USA Donald Trump w Białym Domu
Trump podpisał dekret. "Zwycięstwo firm technologicznych"
Przemysław Kral
Kryptowaluty, weto i kontakty z prawicą. Prezes Zondacrypto komentuje
probowka laboratorium shutterstock_2652221509
"Jeśli nam się uda, całkowicie przekształci to sposób prowadzenia badań nad lekami"

Muzyka i globalne trendy

Taylor Swift okazała się najczęściej odtwarzanym artystą za pośrednictwem Alexy. Drugie miejsce zajął Bruno Mars, a jego "APT" w duecie z Rosé był najczęściej odtwarzanym utworem. Dużą popularnością cieszyła się także animacja "KPop Demon Hunters"– trzy piosenki z filmu trafiły do pierwszej dziesiątki, a jego ścieżka dźwiękowa była najczęściej odtwarzanym albumem.

Podobne trendy widoczne były w innych krajach. W Australii "APT" również było numerem jeden, a w Irlandii użytkownicy chętnie pytali m.in. o wartość bitcoina oraz wiek Donalda Trumpa.

Asystent głosowy

Alexa jest asystentem głosowym - urządzeniem z oprogramowaniem rozpoznającym mowę i wykonującym niektóre polecania z wykorzystaniem sztucznej inteligencji.

Podobnie działają konkurencyjne: dostępne na sprzętach z Androidem (smartfonach czy telewizorach) Asystent Google czy Siri na urządzeniach Apple.

Za pomogą głosu można jednak porozumiewać się także z popularnymi czatbotami AI: Gemini, ChatGPT czy Perplexity.

pc

Autorka/Autor: Jan Sowa

Źródło: CNN

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

TechnologiaAIAmazonSztuczna inteligencja
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica