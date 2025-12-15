Jak długo gotować jajko? Ile wzrostu ma Tom Cruise?

Piotr Kuczyński o sztucznej inteligencji i bańce AI Źródło: TVN24 BiS

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Zgodnie z raportem "Najczęściej zadawane pytania do Alexy" w 2025 roku, jednym z najpopularniejszych w Wielkiej Brytanii było: "co oznacza AI?".

O co użytkownicy pytają Alexę

Kontekst jest szczególny, biorąc pod uwagę fakt, że Alexa – asystentka głosowa oparta na sztucznej inteligencji – na stałe zagościła w domach XXI wieku.

Użytkownicy korzystają z niej m.in. do odtwarzania muzyki, ustawiania minutników do gotowania czy sprawdzania prognozy pogody.

Wśród innych popularnych pytań z zakresu wiedzy ogólnej znalazły się m.in.: "jak długo gotować jajko w koszulce?" oraz "jaka jest średnica Ziemi?".

Gwiazdy sportu i muzyki

Także znane osoby budzą ogromną ciekawość użytkowników Alexy. Najwięcej pytań w Wielkiej Brytanii dotyczyło Cristiano Ronaldo, Taylor Swift oraz Elona Muska.

Użytkownicy interesowali się m.in. wzrostem, majątkiem oraz partnerami gwiazd.

Najczęściej pytanym o wzrost był aktor Tom Cruise, a tuż za nim znalazł się były angielski piłkarz Peter Crouch. W przypadku Elona Muska użytkowników Alexy najbardziej interesował jego majątek. Na kolejnych miejscach w tym wątku znaleźli się MrBeast (Jimmy Donaldson) i Taylor Swift.

Muzyka i globalne trendy

Taylor Swift okazała się najczęściej odtwarzanym artystą za pośrednictwem Alexy. Drugie miejsce zajął Bruno Mars, a jego "APT" w duecie z Rosé był najczęściej odtwarzanym utworem. Dużą popularnością cieszyła się także animacja "KPop Demon Hunters"– trzy piosenki z filmu trafiły do pierwszej dziesiątki, a jego ścieżka dźwiękowa była najczęściej odtwarzanym albumem.

Podobne trendy widoczne były w innych krajach. W Australii "APT" również było numerem jeden, a w Irlandii użytkownicy chętnie pytali m.in. o wartość bitcoina oraz wiek Donalda Trumpa.

Asystent głosowy

Alexa jest asystentem głosowym - urządzeniem z oprogramowaniem rozpoznającym mowę i wykonującym niektóre polecania z wykorzystaniem sztucznej inteligencji.

Podobnie działają konkurencyjne: dostępne na sprzętach z Androidem (smartfonach czy telewizorach) Asystent Google czy Siri na urządzeniach Apple.

Za pomogą głosu można jednak porozumiewać się także z popularnymi czatbotami AI: Gemini, ChatGPT czy Perplexity.

OGLĄDAJ: TVN24 HD