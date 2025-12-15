Jak długo gotować jajko? Ile wzrostu ma Tom Cruise?

Zgodnie z raportem "Najczęściej zadawane pytania do Alexy" w 2025 roku, jednym z najpopularniejszych w Wielkiej Brytanii było: "co oznacza AI?".
O co użytkownicy pytają Alexę
Kontekst jest szczególny, biorąc pod uwagę fakt, że Alexa – asystentka głosowa oparta na sztucznej inteligencji – na stałe zagościła w domach XXI wieku.
Użytkownicy korzystają z niej m.in. do odtwarzania muzyki, ustawiania minutników do gotowania czy sprawdzania prognozy pogody.
Wśród innych popularnych pytań z zakresu wiedzy ogólnej znalazły się m.in.: "jak długo gotować jajko w koszulce?" oraz "jaka jest średnica Ziemi?".
Gwiazdy sportu i muzyki
Także znane osoby budzą ogromną ciekawość użytkowników Alexy. Najwięcej pytań w Wielkiej Brytanii dotyczyło Cristiano Ronaldo, Taylor Swift oraz Elona Muska.
Użytkownicy interesowali się m.in. wzrostem, majątkiem oraz partnerami gwiazd.
Najczęściej pytanym o wzrost był aktor Tom Cruise, a tuż za nim znalazł się były angielski piłkarz Peter Crouch. W przypadku Elona Muska użytkowników Alexy najbardziej interesował jego majątek. Na kolejnych miejscach w tym wątku znaleźli się MrBeast (Jimmy Donaldson) i Taylor Swift.
Muzyka i globalne trendy
Taylor Swift okazała się najczęściej odtwarzanym artystą za pośrednictwem Alexy. Drugie miejsce zajął Bruno Mars, a jego "APT" w duecie z Rosé był najczęściej odtwarzanym utworem. Dużą popularnością cieszyła się także animacja "KPop Demon Hunters"– trzy piosenki z filmu trafiły do pierwszej dziesiątki, a jego ścieżka dźwiękowa była najczęściej odtwarzanym albumem.
Podobne trendy widoczne były w innych krajach. W Australii "APT" również było numerem jeden, a w Irlandii użytkownicy chętnie pytali m.in. o wartość bitcoina oraz wiek Donalda Trumpa.
Asystent głosowy
Alexa jest asystentem głosowym - urządzeniem z oprogramowaniem rozpoznającym mowę i wykonującym niektóre polecania z wykorzystaniem sztucznej inteligencji.
Podobnie działają konkurencyjne: dostępne na sprzętach z Androidem (smartfonach czy telewizorach) Asystent Google czy Siri na urządzeniach Apple.
Za pomogą głosu można jednak porozumiewać się także z popularnymi czatbotami AI: Gemini, ChatGPT czy Perplexity.
Autorka/Autor: Jan Sowa
Źródło: CNN
Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock