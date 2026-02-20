Logo TVN24
Czarzasty zdecydował w sprawie projektu prezydenta
Czarzasty zdecydował w sprawie projektu prezydenta
Tech

Niezręczna sytuacja

Narendra Modi, Sam Altman, Dario Amodei
Szczyt AI w Indiach. Uniwersytet poproszony o opuszczenie wydarzenia przez kontrowersje związane z psem-robotem
Źródło: Reuters
Ten obraz może nie jest wart tysiąca słów, ale idealnie pokazuje, jak wygląda sytuacja w branży sztucznej inteligencji. Podczas India AI Impact Summit szefowie OpenAI i Anthropic ostentacyjnie nie chwycili się za ręce w trakcie wspólnego zdjęcia, co może być postrzegane jako symbol narastającego napięcia między firmami.

Do sytuacji doszło w czwartek na scenie szczytu w Indiach. Obok siebie stanęli szef OpenAI Sam Altman oraz dyrektor generalny Anthropic Dario Amodei. W wydarzeniu uczestniczyli także premier Indii Narendra Modi oraz prezes Google i Alphabet Sundar Pichai. Altman i Amodei byli wśród głównych mówców.

Oklaski, uściski i pięści

Narendra Modi uniósł ręce Altmana i Pichaia przed oklaskującą publicznością, a inni uczestnicy poszli w jego ślady. Jednak stojący obok siebie Altman i Amodei zamiast połączyć dłonie, unieśli zaciśnięte pięści.

Zdjęcie szybko obiegło media społecznościowe. Siddharth Bhatia, współzałożyciel startupu AI Puch AI, napisał na platformie X: "Kiedy AGI? (koncepcja uniwersalnej sztucznej inteligencji - red.) W dniu, w którym Dario i Sam chwycą się za ręce". Z kolei Justine Moore, partnerka inwestycyjna w Andreesen Horowitz, opublikowała fotografię z podpisem: "Kiedy jesteś zmuszony robić projekt grupowy ze swoim wrogiem".

Niezręczna sytuacja - od lewej Narendra Modi, Sam Altman i Dario Amodei
Niezręczna sytuacja - od lewej Narendra Modi, Sam Altman i Dario Amodei
Źródło: Ludovic Marin/AFP/East News

Spór o reklamy i kierunek rozwoju

Gest na scenie zbiegł się w czasie z zaostrzającą się konkurencją między twórcą ChatGPT - OpenAI a firmą Anthropic, która rozwija model Claude. Obie spółki walczą o to, by ich rozwiązania stały się domyślnym wyborem użytkowników na świecie.

W ostatnich tygodniach firmy wymieniały się publicznymi uszczypliwościami w sprawie potencjalnego wprowadzenia reklam do modeli AI. W ubiegłym miesiącu Anthropic wyemitował podczas Super Bowl reklamy, które kpiły z planów OpenAI dotyczących testowania reklam dla bezpłatnych użytkowników i subskrybentów ChatGPT Go w USA.

Sam Altman określił te spoty jako "wyraźnie nieuczciwe". Jak powiedział: - Przypuszczam, że to wpisuje się w styl Anthropic, by używać zwodniczej reklamy do krytykowania teoretycznych zwodniczych reklam, które nie istnieją, ale reklama podczas Super Bowl to nie jest miejsce, w którym bym się tego spodziewał.

Z kolei dyrektor ds. klientów Anthropic Paul Smith w rozmowie z CNBC podkreślał, że firma koncentruje się na rozwoju biznesu, a nie na tworzeniu "efektownych nagłówków", co odebrano jako zawoalowaną aluzję pod adresem OpenAI.

nvidia czip shutterstock_1060748543
Indie chcą dogonić USA i Chiny w AI. Yotta i Nvidia łączą siły
AI Impact Summit
Indie gospodarzem głośnego wydarzenia w świecie sztucznej inteligencji
nowe delhi - Yogifromhills shutterstock_1743686498
Adani inwestuje 100 miliardów w rozwój AI. Notowania spółki w górę

Bezpieczeństwo i miliardy dolarów

Po wspólnym zdjęciu Altman mówił w rozmowie z CNBC o reklamach: - Wciąż mamy trochę pracy do wykonania, aby ustalić dokładny format reklam, który będzie działał najlepiej.

Anthropic powstał w 2021 roku z inicjatywy byłych pracowników i badaczy OpenAI, w tym Dario Amodeia, który odszedł z firmy po sporach dotyczących jej kierunku rozwoju. Spółka promuje się jako alternatywa stawiająca "bezpieczeństwo na pierwszym miejscu".

Obie firmy pozyskały od tego czasu miliardy dolarów finansowania, rywalizując o użytkowników, klientów korporacyjnych i udziały w rynku.

W swoim wystąpieniu Amodei mówił o "poważnych zagrożeniach" związanych ze sztuczną inteligencją, wskazując m.in. na autonomiczne zachowania systemów, możliwość ich niewłaściwego wykorzystania przez osoby prywatne i rządy oraz ryzyko wypierania miejsc pracy.

Altman argumentował z kolei, że rozumienie bezpieczeństwa AI powinno obejmować także "odporność społeczną". Dodał: - Uważamy, że żadne laboratorium AI nie jest w stanie samodzielnie zapewnić dobrej przyszłości.

pc

TVN24 HD
pc
Opracował Jan Sowa /kris

Źródło: CNBC

Źródło zdjęcia głównego: Ludovic Marin/AFP/East News

TechnologiaAISam AltmanDario AmodeiAnthropicOpenAI
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica