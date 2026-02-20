Szczyt AI w Indiach. Uniwersytet poproszony o opuszczenie wydarzenia przez kontrowersje związane z psem-robotem Źródło: Reuters

Do sytuacji doszło w czwartek na scenie szczytu w Indiach. Obok siebie stanęli szef OpenAI Sam Altman oraz dyrektor generalny Anthropic Dario Amodei. W wydarzeniu uczestniczyli także premier Indii Narendra Modi oraz prezes Google i Alphabet Sundar Pichai. Altman i Amodei byli wśród głównych mówców.

Oklaski, uściski i pięści

Narendra Modi uniósł ręce Altmana i Pichaia przed oklaskującą publicznością, a inni uczestnicy poszli w jego ślady. Jednak stojący obok siebie Altman i Amodei zamiast połączyć dłonie, unieśli zaciśnięte pięści.

Zdjęcie szybko obiegło media społecznościowe. Siddharth Bhatia, współzałożyciel startupu AI Puch AI, napisał na platformie X: "Kiedy AGI? (koncepcja uniwersalnej sztucznej inteligencji - red.) W dniu, w którym Dario i Sam chwycą się za ręce". Z kolei Justine Moore, partnerka inwestycyjna w Andreesen Horowitz, opublikowała fotografię z podpisem: "Kiedy jesteś zmuszony robić projekt grupowy ze swoim wrogiem".

Niezręczna sytuacja - od lewej Narendra Modi, Sam Altman i Dario Amodei Źródło: Ludovic Marin/AFP/East News

Spór o reklamy i kierunek rozwoju

Gest na scenie zbiegł się w czasie z zaostrzającą się konkurencją między twórcą ChatGPT - OpenAI a firmą Anthropic, która rozwija model Claude. Obie spółki walczą o to, by ich rozwiązania stały się domyślnym wyborem użytkowników na świecie.

W ostatnich tygodniach firmy wymieniały się publicznymi uszczypliwościami w sprawie potencjalnego wprowadzenia reklam do modeli AI. W ubiegłym miesiącu Anthropic wyemitował podczas Super Bowl reklamy, które kpiły z planów OpenAI dotyczących testowania reklam dla bezpłatnych użytkowników i subskrybentów ChatGPT Go w USA.

Sam Altman określił te spoty jako "wyraźnie nieuczciwe". Jak powiedział: - Przypuszczam, że to wpisuje się w styl Anthropic, by używać zwodniczej reklamy do krytykowania teoretycznych zwodniczych reklam, które nie istnieją, ale reklama podczas Super Bowl to nie jest miejsce, w którym bym się tego spodziewał.

Z kolei dyrektor ds. klientów Anthropic Paul Smith w rozmowie z CNBC podkreślał, że firma koncentruje się na rozwoju biznesu, a nie na tworzeniu "efektownych nagłówków", co odebrano jako zawoalowaną aluzję pod adresem OpenAI.

Bezpieczeństwo i miliardy dolarów

Po wspólnym zdjęciu Altman mówił w rozmowie z CNBC o reklamach: - Wciąż mamy trochę pracy do wykonania, aby ustalić dokładny format reklam, który będzie działał najlepiej.

Anthropic powstał w 2021 roku z inicjatywy byłych pracowników i badaczy OpenAI, w tym Dario Amodeia, który odszedł z firmy po sporach dotyczących jej kierunku rozwoju. Spółka promuje się jako alternatywa stawiająca "bezpieczeństwo na pierwszym miejscu".

Obie firmy pozyskały od tego czasu miliardy dolarów finansowania, rywalizując o użytkowników, klientów korporacyjnych i udziały w rynku.

W swoim wystąpieniu Amodei mówił o "poważnych zagrożeniach" związanych ze sztuczną inteligencją, wskazując m.in. na autonomiczne zachowania systemów, możliwość ich niewłaściwego wykorzystania przez osoby prywatne i rządy oraz ryzyko wypierania miejsc pracy.

Altman argumentował z kolei, że rozumienie bezpieczeństwa AI powinno obejmować także "odporność społeczną". Dodał: - Uważamy, że żadne laboratorium AI nie jest w stanie samodzielnie zapewnić dobrej przyszłości.

Opracował Jan Sowa /kris