Logo TVN24
Biznes
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Rynki

Zapasy ropy topnieją. System "na granicy wydolności"

|
Ropa drożeje. Zapasy surowca wolniej rosną, a OPEC myśli o końcu 2018
Joanna Pandera o kryzysie na rynku ropy
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Ilość ropy naftowej w magazynach na całym świecie gwałtownie spada - przekazał Reuters. Eksperci ostrzegają, że sytuacja ta zwiększa podatność rynku na wstrząsy i wywiera presję na wzrost cen surowca.

Rządy oraz koncerny energetyczne sięgają po zapasy magazynowe, aby złagodzić napięcia na światowym rynku ropy, który w tym roku zmaga się z bezprecedensowymi zakłóceniami dostaw w wyniku wojen na Bliskim Wschodzie oraz w Ukrainie.

- W komercyjnych magazynach pozostało dziś niespełna 6 miliardów baryłek ropy, z czego przeważająca część jest w praktyce niedostępna, przez co system już teraz pracuje na granicy wydolności - powiedział Amin Nasser, prezes saudyjskiego państwowego giganta naftowego Saudi Aramco, podczas Energy Intelligence Forum w Londynie.

Zachód sięga po rezerwy

- Od wybuchu tegorocznego kryzysu na Bliskim Wschodzie z magazynów komercyjnych (głównie lądowych - red.) uwolniono ponad miliard baryłek ropy, co stanowiło ostatnie poważne narzędzie zaradcze, jakim dysponowano - dodał Nasser.

Międzynarodowa Agencja Energetyczna (MAE) - organ nadzorczy państw Zachodu ds. rynku ropy oraz koordynator ich rezerw strategicznych - przygotowuje się do uwolnienia 100 milionów baryłek ropy i oleju napędowego, aby zahamować gwałtowny wzrost cen diesla. Nie jest jednak jasne, czy wolumen ten obejmuje również część z rekordowej, pierwszej puli 400 milionów baryłek udostępnionej w marcu, która nie trafiła jeszcze w pełni na rynek.

- Wymagało to trudnych negocjacji, ale mowa o 100 milionach baryłek. Rezerwy osiągają krytycznie niski poziom. Dostępne pozostaje zaledwie 10 proc. lub mniej, stąd właśnie wynikają trudności z wygospodarowaniem tych 100 milionów baryłek - skomentował decyzję MAE Nasser.

Według szacunków MAE światowe zapotrzebowanie na ropę naftową wynosi obecnie około 102 miliony baryłek dziennie.

Braki w magazynach

Zawirowania na rynku ropy potrwają dłużej niż do końca przyszłego roku, ponieważ ponowne uzupełnienie magazynów przy jednoczesnym zaspokajaniu bieżącego globalnego popytu może zająć lata - wskazywali uczestnicy poniedziałkowych paneli w Londynie.

Nie całą ropę znajdującą się w magazynach można wykorzystać od ręki. Wynika to zarówno z czynników operacyjnych - takich jak osady na dnie zbiorników czy surowiec znajdujący się w rurociągach - jak i z regulacji prawnych zobowiązujących rządy do utrzymywania minimalnych rezerw strategicznych.

>>> Kluczowa decyzja w sprawie ropy. "Sytuacja na rynku pozostaje napięta"

- Na całym świecie istnieje ogromne zapotrzebowanie na rozbudowę nowych pojemności magazynowych - dodał Nasser. Prezes Kuwait Petroleum Corporation, szejk Nawaf Al-Sabah, poinformował, że jego spółka planuje powiększyć bazę magazynową zarówno w kraju, jak i przy swoich rafineriach za granicą.

Świat jest obecnie uzależniony od morskich dostaw ropy opuszczających Bliski Wschód, które "pozwalają utrzymać równowagę rynkową przed zbliżającą się zimą, jako że na Zachodzie nie ma już z czego czerpać zapasów" - zaznaczył Russell Hardy, prezes firmy handlującej surowcami Vitol.

Widmo ostrej zimy

Z danych Departamentu Energii USA wynika, że stany magazynowe w Amerykańskiej Rezerwie Strategicznej (SPR) spadły do najniższego poziomu od października 1982 roku.

Wyczerpaniu uległy również zapasy gazu ziemnego, co wystawia jego ceny na ryzyko gwałtownych skoków. Ostra zima może doprowadzić do "krwawej łaźni" na rynku gazu w pierwszym kwartale 2027 roku, jeśli stany magazynowe spadną do poziomów minimalnych - ostrzegł prezes koncernu Petronas, Tengku Muhammad Taufik.

Polska wydaje się jednak przygotowana na zimę. Zgodnie z wyliczeniami firmy Gas Infrastructure Europe, polskie magazyny gazu są wypełnione w 91 proc. Stanowimy wyjątek w Europie, gdzie średnie zapasy wynoszą ok. 63 proc.

Źródło: Reuters
Udostępnij:
Tagi:
Ropa naftowaZapasyGaz ziemnyceny ropy
Zobacz także:
OpenAI
OpenAI przeprasza. "Musimy jeszcze wiele zrobić"
Tech
biuro spotkanie praca shutterstock_2745673337
Tyle zarabia się w Polsce. Zaskakujące różnice w pensjach mężczyzn i kobiet
Pieniądze
google facebook amazon app store smartfon shutterstock_2430855381
Bruksela planuje nowy podatek. Obejmie "praktycznie wszystkie duże korporacje"
Ze świata
TANKOWANIE STACJA PALIWO
Tyle zapłacimy za tankowanie w czwartek. Nowe ceny paliw
Pieniądze
Fotowoltaika
Zakładali fotowoltaikę, montowali pompy ciepła. Teraz urząd ukarał ich wielką karą
Z kraju
ser deska serów
Niebezpieczna bakteria w serze. Wydano ostrzeżenie
Handel
Chicago USA ludzie ulica tłum przechodnie
Energia, długi i AI. Niebezpieczne połączenie dla światowej gospodarki
Ze świata
ulica warszawa ludzie tlum miasto przejscie shutterstock_2216128791
Polski region prymusem w całej Unii Europejskiej
Dla pracownika
JAGUAR TYPE 01 LAUNCH
Jaguar liczy na wielki przełom. "Nie wszystkim się spodoba"
Moto
Ukraina, zboże, zboże z Ukrainy, kryzys zbożowy, Kijów
Ukraina stawia warunki przed wejściem do Unii Europejskiej
Ze świata
korek miasto ulica samochody shutterstock_2391742107
Rekord na rynku nowych aut. Kierowcy kupują coraz więcej samochodów
Moto
Warszawa, wieżowce, biurowce, centrum Warszawy, panorama Warszawy
Bank Światowy podnosi prognozy dla Polski
Z kraju
Lotto
Wysyp wygranych w Lotto. Kumulacja rozbita
Pieniądze
W losowaniu loterii Eurojackpot 11 października 2019 roku nie padła główna wygrana
Trzy wysokie wygrane w Eurojackpota w Polsce
Pieniądze
kuchenka gazowa
Ile zapłacimy za gaz w 2027 roku. Orlen ostrzega przed podwyżkami
Pieniądze
Wall street
Wall Street bije rekordy. Dwa sektory napędzają wzrosty
Rynki
biuro praca biurowiec shutterstock_2691055793_1
Setki śmieciówek zamienione na etaty. Efekty reformy
Dla pracownika
nieruchomości, deweloper, budowa, mieszkania, osiedle, miasto
Na horyzoncie rewolucja na rynku mieszkaniowym. Ceny mieszkań poszybują?
Nieruchomości
Elon Musk
Dobra passa SpaceX wyniosła majątek Elona Muska na nowy poziom
Pieniądze
google shutterstock_2773878519
Google sięga po energię jądrową. Umowa na 20 lat
Tech
Adam Glapiński
Podwyżki w Narodowym Banku Polskim. Ile zarobi prezes Adam Glapiński
Pieniądze
shutterstock_2593216809
Ataki na banki i wycieki danych. "Poważne obawy i niepokój społeczeństwa"
Tech
Dario Amodei - prezes firmy Anthropic, największej konkurentki OpenAI
Tyle zarabia szef giganta AI
Tech
Awaria na stacji Orlen
Najpierw "cuda na Orlenie", potem awaria. Teraz zatrzymania
Z kraju
social media telefon smartfon shutterstock_2709057487
Platformy społecznościowe kwestionują żądania brytyjskiego regulatora
Tech
Kontrast - ogromne osiedle nowych bloków (wieżowców) wybudowane wśród domów jednorodzinnych. Nova Graniczna Rzeszów - najszybciej rozwijające się miasto w Polsce poza Warszawą
Urzędnik może zapukać do drzwi. Rusza fala kontroli
Z kraju
Pentagon
Pentagon przekroczył termin. "Nie można po prostu podłączyć i uruchomić"
Tech
biuro spotkanie praca shutterstock_2745673337
Wielkie firmy oddają fiskusowi coraz większą część zysków. Padł nowy rekord
Pieniądze
stacja benzynowa paliwo dystrybutor shutterstock_2474205563
Ceny paliw w środę. Nowe stawki
Pieniądze
Władze Hongkongu rozdadzą 500 tysięcy darmowych biletów lotniczych
Sprowadzają z Rosji rekordowe ilości. "Dostęp do największego na świecie rynku"
Ze świata
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica