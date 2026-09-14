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Rozmowy o przywróceniu transportu w cieśninie Ormuz odwołane. Ropa nadal drożeje

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ropa wydobynie pole naftowe shutterstock_2394679449
Donald Trump o medialnych doniesieniach w sprawie przekazania Iranowi map baz
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
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Minister spraw zagranicznych Omanu Badr al-Busaidi poinformował w niedzielę wieczorem o odwołaniu arabskiego szczytu w sprawie usprawnienia żeglugi przez cieśninę Ormuz. Eskalacja konfliktu na Bliskim Wschodzie ponownie winduje ceny i paliw.

"Zapadła decyzja o przełożeniu na późniejszy termin regionalnego spotkania, które miało odbyć się w poniedziałek w Salali. Chodzi o to, by stworzyć warunki sprzyjające konstruktywnemu dialogowi" - cytuje Reuters oficjalną omańską agencję prasową ONA. Nowego terminu rozmów na razie nie podano.. Wcześniej irańskie media państwowe informowały, że celem zaplanowanych na poniedziałek rozmów była kwestia poprawy bezpieczeństwa w regionie, a rzecznik irańskiego MSZ Esmail Baghei zapowiedział nawet, że "będzie to kamień węgielny pod zapewnienie stabilności i bezpieczeństwa" w regionie.

Rynek reaguje na eskalację

Ropa mocno drożeje na początku nowego tygodnia - ceny surowca wyraźnie przekraczają 100 dolarów za baryłkę, a kryzys na rynkach energii pogłębia się - podają maklerzy.

Baryłka ropy West Texas Intermediate w poniedziałkowy poranek kosztuje ok. 103 dolarów za baryłkę, o ok. 3 proc. więcej niż w piątek. Ropa Brent jest wyceniana ok. 108 dolarów za baryłkę, również o ok. 3 proc więcej niż na piątkowym zamknięciu londyńskiej giełdy. .

Zamknięcie saudyjskiego ropociągu

Kryzys na globalnych rynkach energii pogłębia się po tym, jak Ministerstwo Energii Arabii Saudyjskiej poinformowało w piątek o czasowym wstrzymaniu pracy strategicznego ropociągu Wschód-Zachód.

To efekt ataków, do których doszło w ubiegły czwartek w rejonie Rijadu i Medyny.

"Ropociąg zamknięto w ramach środków ostrożności" - przekazał przedstawiciel saudyjskiego resortu energii.

Zamknięty ropociąg przecina Arabię Saudyjską ze wschodu na zachód i w ostatnich miesiącach stał się alternatywą dla Rijadu w związku z irańską blokadą cieśniny Ormuz.

Tym szlakiem państwowy koncern naftowy Aramco przesyłał ostatnio znacznie zwiększony wolumen ropy do portów nad Morzem Czerwonym.

Ostrzeżenia analityków

3 września Huti rozpoczęli w Jemenie zbrojną ofensywę, w wyniku której przejęli kontrolę nad całym jemeńskim wybrzeżem Morza Czerwonego. Zajęli port Mokka w pobliżu przeprawy łączącej Morze Czerwone z Zatoką Adeńską i dalej Oceanem Indyjskim, a także co najmniej jedną z wysp archipelagu Hanisz, który leży na północ od strategicznej cieśniny Bab al-Mandab, przez którą także odbywa się transport ropy i gazu.

Na razie Arabia Saudyjska nie podała informacji, kiedy działanie ropociągu Wschód-Zachód zostanie wznowione.

"Wszystko sprowadza się do tego, jak długo potrwa przerwa" - powiedziała June Goh, starsza analityczka rynku ropy w Sparta Commodities SA.

Dodała, że jeśli przepływ ropy przez naftociąg zostanie szybko wznowiony, wpływ jego wcześniejszego zamknięcia może być ograniczony, ponieważ do obsługi bieżących dostaw mogą być wykorzystywane zapasy ropy w Yanbu, porcie na zachodnim krańcu ropociągu.

Ceny ropy mogą wzrosnąć nawet do 120 dolarów za baryłkę
Ceny ropy mogą wzrosnąć nawet do 120 dolarów za baryłkę
Źródło zdjęcia: Mia Stendal/Shutterstock

"Przedłużające się zamknięcie ropociągu Wschód-Zachód może jednak wymusić ograniczenie wydobycia saudyjskiej ropy" - ostrzegła.

"Magazyny ropy w Yanbu, mogą obsługiwać eksport ropy przez 5 do 7 dni, inaczej mogą powstać ogromne zakłócenia" - stwierdził z kolei Suvro Sarkar, szef działu badań rynków energii w DBS Bank Ltd.

Dodał, że w oczekiwaniu na wyjaśnienie kwestii uruchomienia naftociągu, "krótkoterminowa ścieżka" wskazuje na możliwe testowanie przez ceny ropy poziomu 130 dolarów za baryłkę.

Źródło: PAP, Reuters
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Tagi:
Ropa naftowaKonflikt na Bliskim WschodzieHuti
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