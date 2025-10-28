Logo TVN24
Roszady w radzie nadzorczej Orlenu

Wojciech Popiołek (drugi z prawej) podczas nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Orlenu
Były wiceprezes Orlenu Michał R. usłyszał zarzuty niedopełnienia obowiązków i doprowadzenia do zawarcia niekorzystnych kontraktów
Źródło: TVN24
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (NWZ) Orlenu odwołało we wtorek trzech członków rady nadzorczej, w tym przewodniczącego Wojciecha Popiołka. Na nowego szefa rady powołało Przemysława Ciszaka. O takie zmiany wnioskował jako akcjonariusz Skarb Państwa.

Obrady NWZ przerwano do 13 listopada - zostaną wtedy wznowione w siedzibie Orlenu w Płocku o godz. 11.

W trakcie wtorkowego NWZ na wniosek Skarbu Państwa ustalono, że rada nadzorcza spółki będzie liczyła 11 osób. Następnie z rady odwołano jej dotychczasowego przewodniczącego Wojciecha Popiołka oraz wiceprzewodniczącego Michała Gajdusa i członka rady Kazimierza Mordaszewskiego.

Ruch Skarbu Państwa

W dalszej kolejności na nowego przewodniczącego rady nadzorczej powołano Przemysława Ciszaka, który zasiadał już w niej ostatnio - do poniedziałku – jako wskazany bezpośrednio przez Skarb Państwa, reprezentowany przez ministra aktywów państwowych.

Przemysław Ciszak
Przemysław Ciszak
Źródło: gov.pl

Odwołanie Wojciecha Popiołka, Michała Gajdusa i Kazimierza Mordaszewskiego oraz powołanie Przemysława Ciszaka odbyło się na wniosek Skarbu Państwa.

Z poprzedniego składu w radzie nadzorczej Orlenu pozostali: dotychczasowa sekretarz Katarzyna Łobos oraz członkowie - Ewa Gąsiorek, Tomasz Zieliński, Mikołaj Pietrzak, a także Piotr Wielowieyski, Marian Sewerski i Ewa Sowińska. Oznacza to, że do obsadzenia w radzie pozostają trzy miejsca, w tym dwa decyzją Walnego Zgromadzenia i jedno z bezpośredniego wskazania Skarbu Państwa, reprezentowanego przez Ministra Aktywów Państwowych.

- To, w jakim momencie jest dzisiaj spółka, to jest zasługa rady nadzorczej pod kierownictwem pana profesora Popiołka - powiedział po zmianach w radzie prezes Orlenu Ireneusz Fąfara. Ocenił, że rada nadzorcza w tym składzie odegrała "niezwyczajną rolę w historii tej spółki", doprowadzając do zmiany standardów zarządzania, dążąc przy tym do najwyższych standardów ładu korporacyjnego.

Czterogodzinna przerwa techniczna

Punkty porządku obrad NWZ Orlenu dotyczące ustalenia liczby członków rady nadzorczej oraz zmian w jej składzie rozpatrzone zostały jako ostatnie po przerwie technicznej, którą ogłoszono na wniosek Skarbu Państwa. Przerwa trwała ponad cztery godziny. Skarb Państwa wnioskował też, aby decyzje w sprawie rady nadzorczej rozpatrywano na końcu posiedzenia.

Zgodnie ze statutem Orlenu w skład rady nadzorczej może wchodzić od 6 do 15 osób, w tym przewodniczący, przy czym rada jest powoływana i odwoływana przez Walne Zgromadzenie z wyjątkiem jednego jej członka, którego powołuje i odwołuje Skarb Państwa reprezentowany przez podmiot uprawniony do wykonywania praw z należących do niego akcji - obecnie jest to Minister Aktywów Państwowych.

Przemysław Ciszak szefem rady nadzorczej Orlenu

W poniedziałek Orlen ogłosił w komunikacie giełdowym, że Minister Aktywów Państwowych w imieniu Skarbu Państwa "odwołał z końcem dnia 27 października 2025 r. Przemysława Ciszaka ze składu rady nadzorczej spółki". Oznacza to, że przed rozpoczęciem wtorkowych obrad NWZ Orlenu rada nadzorcza liczyła 10 członków.

Przemysław Ciszak pierwszy raz został powołany do rady nadzorczej Orlenu w sierpniu tego roku przez Ministra Aktywów Państwowych, reprezentującego Skarb Państwa.

Po ponownym wyborze do rady, tym razem na jej szefa i decyzją NWZ Orlenu, spółka ta przypomniała we wtorek, że Ciszak jest absolwentem wydziału prawa i administracji Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także podyplomowych studiów z zakresu Prawa Unii Europejskiej na Birmingham University w Wlk. Brytanii oraz podyplomowego studium Prawa Własności Intelektualnej na Uniwersytecie Warszawskim.

Jak podał Orlen w komunikacie giełdowym, w latach 2002-2007 Ciszak pracował w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, a następnie w Rządowym Centrum Legislacji, gdzie zajmował się m.in. projektami z zakresu polityki regionalnej, transportu i energetyki, a następnie od 2008 do 2018 r. kierował działem prawnym i nadzoru właścicielskiego PKP Cargo, PKP oraz Polskiej Grupy Zbrojeniowej.

Od 2018 r. Ciszak wykonywał indywidualną praktykę radcowską, a od kwietnia 2025 r. pełnił funkcję dyrektora zarządzającego ds. korporacyjnych w Agencji Rozwoju Przemysłu. Obecnie pełni funkcję Dyrektora Generalnego w Ministerstwie Aktywów Państwowych. Specjalizuje się w sprawach z zakresu regulacji rynku, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru transportu, energetyki oraz nieruchomości. Pełnił też funkcję członka Wyższego Sądu Dyscyplinarnego Krajowej Izby Radców Prawnych.

Uchwały w sprawie roszczeń wobec Obajtka i Rogi

Po dokonaniu zmian w składzie rady nadzorczej i ustaleniu terminu wznowienia obrad, NWZ Orlenu przerwało posiedzenie we wtorek przed godz. 18. Wcześniej w trakcie obrad przyjęto dwie uchwały upoważniające obecny zarząd spółki do podnoszenia roszczeń o naprawienie szkód przez Daniela Obajtka i Michała Roga z poprzednich władz spółki.

Orlen zdecydował w sprawie Daniela Obajtka
Orlen zdecydował w sprawie Daniela Obajtka

Z kraju

Obajtek był prezesem Orlenu od lutego 2018 r. do lutego 2024 r., natomiast Róg był członkiem zarządu od września 2018 r. do lutego 2024 r.

NWZ Orlenu przyjęło także uchwały dotyczące zmian w statucie spółki oraz wyrażenia zgody na zbycie na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa (PSG) z siedzibą w Tarnowie oddziału Laboratorium Pomiarowo-Badawczego PGNiG w Warszawie poprzez wniesienie oddziału do PSG jako wkładu niepieniężnego i objęcie w zamian wszystkich nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym PSG.

Przed wtorkowym NWZ Orlenu spółka informowała, że Skarb Państwa posiada tam 49,9 proc. akcji, Nationale-Nederlanden OFE 5,45 proc., a pozostali akcjonariusze instytucjonalni i indywidualni 44,65 proc. akcji.

Obrady NWZ Orlenu będą kontynuowane 13 listopada tego roku w ramach punktu porządku obrad dotyczącego podjęcia uchwał w sprawie zmian w składzie rady nadzorczej spółki.

Autorka/Autor: Pkarp/ams

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Szymon Łabiński

OrlenDaniel Obajtek
