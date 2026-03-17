Kasandryczne wizje analityków. Sytuacja "lose-lose"

Na europejskich giełdach obserwowane są niewielkie wahania głównych indeksów. Inwestorzy z niepokojem śledzą rozwój napiętej sytuacji na Bliskim Wschodzie, która osłabia nastroje rynkowe. Na rynku walutowym umacnia się dolar, a w górę idą ceny złota i ropy naftowej - przekazali maklerzy.

Tak wyglądała we wtorek sytuacja na giełdach:

  • wskaźnik Stoxx 600 Europe idzie niżej o 0,01 procent;
  • FTSE 100 zwyżkuje o 0,19 procent;
  • CAC 40 zyskuje 0,04 procent;
  • DAX spada o 0,22 procent.

Inwestorzy monitorują sytuację na Bliskim Wschodzie, gdzie Iran nasilił ataki na infrastrukturę energetyczną, co m.in. wpłynęło na wstrzymanie wydobycia gazu ziemnego na dużym złożu w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Wojna z Iranem może potrwać dłużej

Prezydent USA Donald Trump poinformował w poniedziałek, że jego wizyta w Pekinie może być przesunięta mniej więcej o miesiąc w związku z wojną w Iranie.

- Możliwość przesunięcia spotkania USA-Chiny o miesiąc może być postrzegana na rynkach jako sygnał, że wojna z Iranem prawdopodobnie potrwa dłużej, niż oczekiwano - wskazał Hideyuki Ishiguro, główny strateg w Nomura Asset Management. - To zaważyłoby na rynkach akcji - podkreślił.

Prezydent USA zapowiedział też w poniedziałek, że niedługo zakończy wojnę z Iranem. Donald Trump dodał, że wkrótce ogłosi, które kraje pomogą USA w zabezpieczeniu Cieśniny Ormuz.

- Obecnie rynki akcji znajdują się w sytuacji 'lose-lose' w wyniku gwałtownego wzrostu cen ropy naftowej - powiedział Garfield Reynolds, lider zespołu LMIV w Bloomberg.

- Potencjalne ryzyko, że konflikt na Bliskim Wschodzie wpłynie na trwały wzrost rentowności obligacji, wskazuje na większe straty dla rynków akcji - dodał.

Trwa oczekiwanie na decyzję Fed

Tymczasem inwestorzy przygotowują się do decyzji Fed w sprawie stóp procentowych, która zostanie ogłoszona w środę. Analitycy oceniają, że amerykańska Rezerwa Federalna po raz pierwszy w tym roku obniży stopy procentowe w czerwcu. Podtrzymują oni swoje prognozy pomimo ryzyka, że zakłócenia na rynkach energii spowodowane wojną Stanów Zjednoczonych i Izraela z Iranem spowodują wzrost inflacji.

Uwzględniając, że inflacja w USA już przed rozpoczęciem wojny na Bliskim Wschodzie przekraczała docelowy poziom 2 proc. oraz to, że w ubiegłym miesiącu nastąpił nieoczekiwany spadek liczby zatrudnionych poza rolnictwem, analitycy przewidują, że 18 marca Fed utrzyma stopy procentowe na poziomie 3,50-3,75 procent.

Tymczasem we wtorek bank centralny Australii (RBA) podwyższył swoją główną stopę procentową o 25 pb. Benchmark RBA po tej podwyżce wynosi 4,10 proc. Analitycy oczekiwali we wtorek podwyżki kosztu pieniądza przez RBA właśnie do 4,10 procent.

Rynki walutowe i notowania surowców

Na rynku walutowym japoński jen kosztuje 159,39 za 1 dol., niżej o 0,2 proc.

Euro jest po 1,1477 dol., w dół o 0,2 procent.

Bitcoin kosztuje 74 028 dol. za token, niżej o 0,3 procent.

Złoto jest wyceniane po 5026 dol. za uncję, wyżej o 0,4 procent.

Baryłka ropy West Texas Intermediate na NYMEX w Nowym Jorku 97,68 dol. - w górę o 4,47 procent.

Brent na ICE jest wyceniana po 104,07 dol. za baryłkę, wyżej o 3,85 dol.

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica