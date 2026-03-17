Kasandryczne wizje analityków. Sytuacja "lose-lose"

Tak wyglądała we wtorek sytuacja na giełdach:
- wskaźnik Stoxx 600 Europe idzie niżej o 0,01 procent;
- FTSE 100 zwyżkuje o 0,19 procent;
- CAC 40 zyskuje 0,04 procent;
- DAX spada o 0,22 procent.
Inwestorzy monitorują sytuację na Bliskim Wschodzie, gdzie Iran nasilił ataki na infrastrukturę energetyczną, co m.in. wpłynęło na wstrzymanie wydobycia gazu ziemnego na dużym złożu w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.
Wojna z Iranem może potrwać dłużej
Prezydent USA Donald Trump poinformował w poniedziałek, że jego wizyta w Pekinie może być przesunięta mniej więcej o miesiąc w związku z wojną w Iranie.
- Możliwość przesunięcia spotkania USA-Chiny o miesiąc może być postrzegana na rynkach jako sygnał, że wojna z Iranem prawdopodobnie potrwa dłużej, niż oczekiwano - wskazał Hideyuki Ishiguro, główny strateg w Nomura Asset Management. - To zaważyłoby na rynkach akcji - podkreślił.
Prezydent USA zapowiedział też w poniedziałek, że niedługo zakończy wojnę z Iranem. Donald Trump dodał, że wkrótce ogłosi, które kraje pomogą USA w zabezpieczeniu Cieśniny Ormuz.
- Obecnie rynki akcji znajdują się w sytuacji 'lose-lose' w wyniku gwałtownego wzrostu cen ropy naftowej - powiedział Garfield Reynolds, lider zespołu LMIV w Bloomberg.
- Potencjalne ryzyko, że konflikt na Bliskim Wschodzie wpłynie na trwały wzrost rentowności obligacji, wskazuje na większe straty dla rynków akcji - dodał.
Trwa oczekiwanie na decyzję Fed
Tymczasem inwestorzy przygotowują się do decyzji Fed w sprawie stóp procentowych, która zostanie ogłoszona w środę. Analitycy oceniają, że amerykańska Rezerwa Federalna po raz pierwszy w tym roku obniży stopy procentowe w czerwcu. Podtrzymują oni swoje prognozy pomimo ryzyka, że zakłócenia na rynkach energii spowodowane wojną Stanów Zjednoczonych i Izraela z Iranem spowodują wzrost inflacji.
Uwzględniając, że inflacja w USA już przed rozpoczęciem wojny na Bliskim Wschodzie przekraczała docelowy poziom 2 proc. oraz to, że w ubiegłym miesiącu nastąpił nieoczekiwany spadek liczby zatrudnionych poza rolnictwem, analitycy przewidują, że 18 marca Fed utrzyma stopy procentowe na poziomie 3,50-3,75 procent.
Tymczasem we wtorek bank centralny Australii (RBA) podwyższył swoją główną stopę procentową o 25 pb. Benchmark RBA po tej podwyżce wynosi 4,10 proc. Analitycy oczekiwali we wtorek podwyżki kosztu pieniądza przez RBA właśnie do 4,10 procent.
Rynki walutowe i notowania surowców
Na rynku walutowym japoński jen kosztuje 159,39 za 1 dol., niżej o 0,2 proc.
Euro jest po 1,1477 dol., w dół o 0,2 procent.
Bitcoin kosztuje 74 028 dol. za token, niżej o 0,3 procent.
Złoto jest wyceniane po 5026 dol. za uncję, wyżej o 0,4 procent.
Baryłka ropy West Texas Intermediate na NYMEX w Nowym Jorku 97,68 dol. - w górę o 4,47 procent.
Brent na ICE jest wyceniana po 104,07 dol. za baryłkę, wyżej o 3,85 dol.
Opracował Bartłomiej Ciepielewski/kris
