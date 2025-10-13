Logo TVN24
Biznes
Tak drogo jeszcze nie było. "Złoto zyskuje, kiedy ludzie się boją"

złoto, sztabki złota, sejf shutterstock_1952706502
Specjalista ostrzega przed podróbkami złota
Źródło: zlotoskup.pl
Cena złota pobiła poniedziałek kolejny rekord, przekraczając po raz pierwszy w historii poziom 4100 dolarów za uncję. Zdaniem Konrada Raczkowskiego z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, bazując na danych historycznych, możemy spodziewać się dalszego wzrostu cen kruszcu. - Ale pamiętajmy, że to wydarzenia międzynarodowe i decyzje polityczne będą wpływać na kierunek zmian notowań - wyjaśnia ekonomista w rozmowie z TVN24+. Główny analityk walutowy Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska Marek Rogalski ostrzega, że "trzeba mieć także na uwadze, iż po tak silnych wzrostach może nastąpić korekta".
Kluczowe fakty:
  • Tak drogo na rynku złota jeszcze nie było. W poniedziałek cena po raz pierwszy w historii przekroczyła 4100 dolarów za uncję,
  • Eksperci wśród przyczyn wymieniają niestabilność geopolityczną oraz popyt ze strony banków centralnych i funduszy inwestycyjnych,
  • Czy cena złota nadal będzie rosła? Czy w kontekście tak gwałtownych zmian cen o kruszcu warto myśleć w kategoriach inwestycyjnych?

Ceny złota osiągają rekordowe wartości. Tak dynamicznej zwyżki nie było na tym rynku od trzech lat.

Paulina Karpińska
Paulina Karpińska
Starszy Redaktor w TVN24.PL
