Tak drogo jeszcze nie było. "Złoto zyskuje, kiedy ludzie się boją"

Kluczowe fakty:
- Tak drogo na rynku złota jeszcze nie było. W poniedziałek cena po raz pierwszy w historii przekroczyła 4100 dolarów za uncję,
- Eksperci wśród przyczyn wymieniają niestabilność geopolityczną oraz popyt ze strony banków centralnych i funduszy inwestycyjnych,
- Czy cena złota nadal będzie rosła? Czy w kontekście tak gwałtownych zmian cen o kruszcu warto myśleć w kategoriach inwestycyjnych?
Ceny złota osiągają rekordowe wartości. Tak dynamicznej zwyżki nie było na tym rynku od trzech lat.