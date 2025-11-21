Bitcoin nurkuje. Kryptowaluty pod silną presją

Glapiński o bitcoinach Źródło: TVN24

Najbardziej ceniona kryptowaluta na świecie w ciągu doby straciła ponad 9 proc., a od początku roku jej wartość jest już o 10 proc. niższa. Spadki nie omijają też pozostałych dużych tokenów - Ether, XRP, BNB czy Solana odnotowują dwucyfrowe przeceny.

Bitcoin spada poniżej 84 tys. dolarów

W piątkowy poranek kurs bitcoina obniżył się do poziomu 83 730,70 dolarów, co oznacza ponad 9 proc. spadku w ciągu ostatnich 24 godzin. Wyprzedaż trwająca niemal miesiąc zredukowała większość wzrostów, jakie kryptowaluta wypracowała od listopada ub. roku, po wyborach prezydenckich w USA.

Bitcoin ostatnio spadł poniżej 84 tys. dolarów w kwietniu, kiedy to kurs obniżył się nawet do 75 tys. dolarów podczas szerszej wyprzedaży na rynkach, wywołanej ogłoszonymi przez Donalda Trumpa szerokimi taryfami na jego wydarzeniu nazwanym "Dniem Wyzwolenia".

🚨 LATEST: Bitcoin falls below $84,000. pic.twitter.com/rkoGfbcrXy — Cointelegraph (@Cointelegraph) March 9, 2025 Rozwiń

Coraz silniejsze powiązania z tradycyjnymi rynkami finansowymi

W ostatnich latach bitcoin i inne aktywa cyfrowe stały się znacznie bardziej skorelowane z tradycyjnymi segmentami rynku, zwłaszcza z akcjami spółek technologicznych. Oznacza to, że wahania nastrojów inwestorów w jednej klasie aktywów szybciej przenoszą się na drugą. Gdy kapitał odpływa z rynku krypto, często towarzyszy temu spadek apetytu na ryzyko również w sektorze tech, który historycznie był beneficjentem tej samej "fali płynności".

Ten rosnący stopień integracji wynika między innymi z masowego wejścia instytucji finansowych w świat aktywów cyfrowych. Duże fundusze inwestycyjne, takie jak BlackRock, nie tylko stały się depozytariuszami największych bitcoinowych ETF-ów, ale również umożliwiły milionom nowych klientów łatwy dostęp do produktów opartych na kryptowalutach. W efekcie inwestorzy zarządzający szerokimi portfelami nie traktują już bitcoina jako całkowicie odrębnej klasy aktywów, lecz jako element powiązany z ogólną kondycją rynków.

To z kolei rodzi ryzyka systemowe, na które coraz częściej zwracają uwagę instytucje nadzorcze. Europejska Rada ds. Ryzyka Systemowego ostrzega, że potencjalne załamanie dużego funduszu kryptowalutowego mogłoby pociągnąć za sobą turbulencje także w sektorze tradycyjnych finansów. Z uwagi na skalę i wzrost obrotów aktywami cyfrowymi taki scenariusz przestaje być jedynie teoretyczną obawą, a staje się realnym elementem oceny zagrożeń dla stabilności całego systemu.

Inwestorzy szykują się na dalsze spadki

Jak podał Coindesk, powołując się na dane z Deribit - należącego do Coinbase rynku opcji i kontraktów futures na kryptowaluty - traderzy przygotowują się na dalszy spadek ceny bitcoina.

Ether, druga największa kryptowaluta na rynku, zanurkował poniżej 2 740 dolarów, tracąc w ciągu doby ponad 9,6 proc. Fala wyprzedaży nie omija również pozostałych czołowych tokenów, które także znajdują się pod silną presją: XRP traci 9,2 proc., BNB - 8,4 proc., Solana - 10,6 proc., a Dogecoin - 10,3 proc.

Rynek kryptowalut pozostaje pod wyraźną presją, a jego największe aktywa notują najsłabszy okres od wiosny - informuje "Forbes".

