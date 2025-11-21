Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Rynki

Bitcoin nurkuje. Kryptowaluty pod silną presją

bitcoin shutterstock_1101721358
Glapiński o bitcoinach
Źródło: TVN24
Bitcoin ponownie traci na wartości. W piątek rano jego kurs spadł poniżej 84 tysięcy dolarów - najniżej od połowy kwietnia - kontynuując niemal miesięczną wyprzedaż, która zniwelowała większość zysków osiągniętych od listopada ubiegłego roku, po wyborczym zwycięstwie Donalda Trumpa.

Najbardziej ceniona kryptowaluta na świecie w ciągu doby straciła ponad 9 proc., a od początku roku jej wartość jest już o 10 proc. niższa. Spadki nie omijają też pozostałych dużych tokenów - Ether, XRP, BNB czy Solana odnotowują dwucyfrowe przeceny.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Bitcoin
Gwałtowny spadek. Setki miliardów w miesiąc
Pieniądze
Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości
W sieci sprzedawali narkotyki, ponad 3,5 tysiąca transakcji
TVN24
pani
"Królowa kryptowalut" skazana, ukradła 61 tysięcy bitcoinów
TVN24

Bitcoin spada poniżej 84 tys. dolarów

W piątkowy poranek kurs bitcoina obniżył się do poziomu 83 730,70 dolarów, co oznacza ponad 9 proc. spadku w ciągu ostatnich 24 godzin. Wyprzedaż trwająca niemal miesiąc zredukowała większość wzrostów, jakie kryptowaluta wypracowała od listopada ub. roku, po wyborach prezydenckich w USA.

Bitcoin ostatnio spadł poniżej 84 tys. dolarów w kwietniu, kiedy to kurs obniżył się nawet do 75 tys. dolarów podczas szerszej wyprzedaży na rynkach, wywołanej ogłoszonymi przez Donalda Trumpa szerokimi taryfami na jego wydarzeniu nazwanym "Dniem Wyzwolenia".

Coraz silniejsze powiązania z tradycyjnymi rynkami finansowymi

W ostatnich latach bitcoin i inne aktywa cyfrowe stały się znacznie bardziej skorelowane z tradycyjnymi segmentami rynku, zwłaszcza z akcjami spółek technologicznych. Oznacza to, że wahania nastrojów inwestorów w jednej klasie aktywów szybciej przenoszą się na drugą. Gdy kapitał odpływa z rynku krypto, często towarzyszy temu spadek apetytu na ryzyko również w sektorze tech, który historycznie był beneficjentem tej samej "fali płynności".

Ten rosnący stopień integracji wynika między innymi z masowego wejścia instytucji finansowych w świat aktywów cyfrowych. Duże fundusze inwestycyjne, takie jak BlackRock, nie tylko stały się depozytariuszami największych bitcoinowych ETF-ów, ale również umożliwiły milionom nowych klientów łatwy dostęp do produktów opartych na kryptowalutach. W efekcie inwestorzy zarządzający szerokimi portfelami nie traktują już bitcoina jako całkowicie odrębnej klasy aktywów, lecz jako element powiązany z ogólną kondycją rynków.

To z kolei rodzi ryzyka systemowe, na które coraz częściej zwracają uwagę instytucje nadzorcze. Europejska Rada ds. Ryzyka Systemowego ostrzega, że potencjalne załamanie dużego funduszu kryptowalutowego mogłoby pociągnąć za sobą turbulencje także w sektorze tradycyjnych finansów. Z uwagi na skalę i wzrost obrotów aktywami cyfrowymi taki scenariusz przestaje być jedynie teoretyczną obawą, a staje się realnym elementem oceny zagrożeń dla stabilności całego systemu.

Inwestorzy szykują się na dalsze spadki

Jak podał Coindesk, powołując się na dane z Deribit - należącego do Coinbase rynku opcji i kontraktów futures na kryptowaluty - traderzy przygotowują się na dalszy spadek ceny bitcoina.

Ether, druga największa kryptowaluta na rynku, zanurkował poniżej 2 740 dolarów, tracąc w ciągu doby ponad 9,6 proc. Fala wyprzedaży nie omija również pozostałych czołowych tokenów, które także znajdują się pod silną presją: XRP traci 9,2 proc., BNB - 8,4 proc., Solana - 10,6 proc., a Dogecoin - 10,3 proc.

Rynek kryptowalut pozostaje pod wyraźną presją, a jego największe aktywa notują najsłabszy okres od wiosny - informuje "Forbes".

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Jan Sowa

Źródło: Forbes, Economist

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
bitcoinkryptowaluty
Zobacz także:
shutterstock_521792092
Zmiana w podatku od spadków. Sejm przyjął projekt
Pieniądze
zakupy, sklep, paragon, koszyk, ceny
Wzrost cen w Unii Europejskiej. Tak wypadła Polska na jej tle
Ze świata
Budynek Sejmu
Posłowie tną wydatki "świętych krów"
Z kraju
shutterstock_2630540557
Cła na kawę i wołowinę. Jest decyzja Trumpa
Ze świata
pap_20250919_18M
Blisko 55 milionów dolarów za autoportret znanej malarki
Ze świata
shutterstock_1944906046
Naklejkowe szaleństwo. "Coś, co miało być zabawą, staje się wyścigiem"
Łukasz Figielski
Uwięzieni w sklepie
Suplement diety wycofany z obrotu z powodu bakterii
Handel
lotto S shutterstock_275295956
Padła szóstka w Lotto Plus
Pieniądze
usa, ludzie, ulica
Zaskakujące wieści z USA. "Lepiej niż oczekiwano"
Rynki
euro pln pieniadze banknoty shutterstock_2117789045
Polskie KPO ze zmianami. Komisja Europejska podjęła decyzję
Z kraju
pap_20251107_1N2
Toaleta za 12 milionów dolarów. "Jesteśmy spłukani z emocji"
Ze świata
Prezydent Donald Trump przyjął w Białym Domu następcę tronu Arabii Saudyjskiej księcia Mohammeda bin Salmana
Przełomowa decyzja USA. Wzmocni potencjał AI państw Zatoki
Tech
Imigracja UK
Trudniej o stały pobyt na Wyspach Brytyjskich. Rząd chce wprowadzić nowe kryteria
Ze świata
shutterstock_2288361465
Głośna inwestycja PiS zostanie dokończona. "Jest zgoda Komisji Europejskiej"
Z kraju
Warren Buffett
Warren Buffett na zakupach. Miliardowa inwestycja
Tech
kaufland shutterstock_1410812933-1
Szykuje się strajk w dużej sieci handlowej
Handel
big tech
Ponad pół miliarda euro kary dla właściciela Facebooka
Tech
Aparatura w irańskiej fabryce wzbogacania uranu w Natanz. Zdjęcie z kwietnia 2021 roku
Chcą dostępu do uranu. "W sposób niezwłoczny i całkowity"
Ze świata
Pociąg Intercity, Dworzec Centralny, Warszawa Centralna
Trzeci stopień alarmowy. PKP zawieszają usługę
Z kraju
zegarek zegarki rolex shutterstock_2334551139
Tąpnięcie w eksporcie tego produktu do USA
Ze świata
jaczew wieś budynki miasteczko domy
Tysiące poszkodowanych rodzin, "ktoś zniknął z pieniędzmi". Jest reakcja
Pieniądze
shutterstock_2688189263
Gigant pokazał wyniki i uspokoił rynek
Rynki
Przejście graniczne między USA i Meksykiem
Handel kwitnie mimo napięć. To największy odbiorca amerykańskich towarów
Ze świata
Za nami 14. gala Rankingu "50 Najbardziej Kreatywnych Ludzi w Biznesie"
"Najbardziej kreatywni" w biznesie. Oto wyróżnieni
Z kraju
zakaz alkohol shutterstock_2671029367
Ten alkohol "może prowadzić do poważnych zatruć, a nawet śmierci". Ostrzeżenie
Z kraju
Donald Trump
Donald Trump chce rozdawać pieniądze. "To trochę jak magiczne drzewo"
Ze świata
shutterstock_2231783785
Zyski Orlenu w górę
Rynki
wenecja wlochy Palac Dozow Piazza San Marco shutterstock_2364777167
"Eksperyment" z dodatkową opłatą dla turystów. Podano stawki
Turystyka
Leszno, 27.08.2015 Wizyta Beaty Szydło, wiceprezesa PiS i kandydatki partii na premiera, w zakładzie przetwórstwa warzyw i owoców "Dawtona" w Lesznie pod Warszawą
Nagle usłyszała o nich cała Polska. Jak rolnik stał się milionerem?
Joanna Rubin-Sobolewska
Widok na Paryż i Sekwanę, oddzielającą 15. i 16. dzielnicę
Nagle zgasły latarnie. Blackout w Paryżu
Ze świata

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica