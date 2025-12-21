Rośnie kumulacja w Lotto

Kumulacja w loterii Powerball rozbita. Wygrana to 1,8 miliarda dolarów Źródło: TVN24

W sobotę, 20 grudnia, w Lotto wylosowane zostały następujące liczby: 4, 6, 11, 16, 24 i 41.

Wyniki losowania Lotto

Takiego zestawu liczb nie wylosował żaden z graczy. Kumulacja rośnie więc do 3 mln zł.

W trakcie sobotniego losowania padło także 114 piątek - każda o wartości 2761,10 zł.

Należy pamiętać, że kwoty, które trafią do graczy, będą niższe, gdyż w przypadku wygranych powyżej 2280 zł pobierany jest 10-procentowy podatek.

Lotto Plus - wyniki losowania

W Lotto Plus szczęśliwe okazały się następujące liczby: 5, 9, 26, 30, 41 i 46.

W przypadku tej gry także nie odnotowano głównej wygranej. Jak podano na stronie Totalizatora Sportowego, padło za to 40 piątek, za które gracze otrzymają po 3500 zł.

Najbliższe losowanie Lotto i Lotto Plus odbędzie się we wtorek, 23 grudnia, o godz. 22.00. Do wygrania będą trzy miliony złotych.

Lotto i Lotto Plus. Jakie są zasady?

Jeden zakład Lotto kosztuje 3 zł. Na kuponie należy skreślić 6 z 49 liczb, można to zrobić samodzielnie lub zagrać na chybił trafił.

Lotto Plus to dodatkowa szansa na wygraną. Wystarczy dopłacić 1 zł do zakładu Lotto, by liczby z tego zakładu wzięły udział w dodatkowym losowaniu. W Lotto Plus losuje się 6 z 49 liczb. Za trafienie sześciu liczb wygrana wynosi milion złotych.

Wygrane w Lotto Plus są stałe i mają gwarantowaną wysokość. Nie występują kumulacje.

Losowania Lotto i Lotto Plus odbywają się w każdy wtorek, czwartek i sobotę o godzinie 22.00.

