Wkrótce nowy zasiłek. Komu przysługuje?

Już 19 marca wejdą w życie przepisy wprowadzające zasiłek macierzyński dla tych rodziców wcześniaków i dzieci wymagających hospitalizacji tuż po narodzinach, którzy skorzystają z uzupełniającego urlopu macierzyńskiego. Urlop będzie udzielany jednorazowo i nie będzie można podzielić go na części.

Dotyczy to dzieci, które urodziły się: przed ukończeniem 28. tygodnia ciąży lub z wagą nie większą niż 1000 g; po ukończeniu 28. tygodnia ciąży, ale przed ukończeniem 37. tygodnia ciąży i z wagą większą niż 1000 g; po ukończeniu 37. tygodnia ciąży, jeśli dziecko po porodzie spędzi w szpitalu co najmniej dwa dni, z których pierwszy przypada od 5. do 28. dnia po narodzinach.