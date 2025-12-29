Przerwa w realizacji przelewów. Ważny komunikat

Prezes NBP: Rada będzie chciała przejść w stan "wait and see", a potem przystąpić do dalszych obniżek Źródło: youtube.com/NBP

"Rozliczenie i rozrachunek zleconych w systemie transakcji (przelewów i poleceń zapłaty) odbywa się podczas trzech sesji rozliczeniowych, od poniedziałku do piątku, o godzinie 9:30, 13:30 i 16:00, z wyłączeniem ostatniego dnia roboczego w roku" - przekazała w komunikacie KIR.

W środę, 31 grudnia, odbędą się dwie sesje rozliczeniowe - o godz. 9:30 i 13:30. Przelewy zlecone po drugiej sesji trafią na konta odbiorców dopiero w piątek, 2 stycznia 2026 r.

📢 Przypominamy, że w Nowy Rok i Święto Trzech Króli system #Elixir ma przerwę w standardowym funkcjonowaniu. Dlatego płatności warto zaplanować z wyprzedzeniem lub skorzystać z przelewów w systemie #ExpressElixir, który działa w trybie ciągłym.



Kiedy przyjdzie przelew wysłany 5 stycznia?

Poniedziałek, 5 stycznia 2026 r., będzie zwykłym dniem roboczym - system Elixir zrealizuje więc trzy standardowe sesje (9:30, 13:30 i 16:00).

Przelewy zlecone po godzinie 16:00 zostaną natomiast zaksięgowane dopiero w środę, 7 stycznia, ponieważ 6 stycznia (wtorek) to dzień wolny od pracy z okazji Święta Trzech Króli, co sprawia, że system Eliksir nie będzie wówczas dostępny.

Niezależnie od dnia tygodnia klienci banków mogą skorzystać z systemu płatności natychmiastowych Express Elixir, który działa w trybie ciągłym - 24/7/365, czyli również w weekendy i święta. Transfer środków pomiędzy rachunkami prowadzonymi w różnych bankach odbywa się w czasie rzeczywistym.

Krajowa Izba Rozliczeniowa

Krajowa Izba Rozliczeniowa to firma obsługująca infrastrukturę polskiego sektora bankowego.

Pełni także funkcję technologicznego integratora rozwiązań wspierających budowę cyfrowej gospodarki, tworząc rozwiązania m.in. z zakresu bezpiecznej wymiany informacji oraz otwartej bankowości, a także nowoczesne narzędzia z zakresu identyfikacji elektronicznej oraz usług zaufania (zdalne potwierdzanie tożsamości – mojeID oraz kwalifikowany podpis elektroniczny w wersji mobilnej – mSzafir).

