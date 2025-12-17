Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Pieniądze

Kary dla banków. "To mogło podnosić koszty kredytu"

shutterstock_2279231855
Fikcyjne etaty w Pekao? Bank domaga się zwrotu wynagrodzeń
Źródło: TVN24
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył na banki Pekao i Pekao Hipoteczny kary w łącznej wysokości około 119 milionów złotych za praktyki dotyczące wakacji kredytowych - poinformował w środę UOKiK. Obie decyzje są nieprawomocne.

Jak podał UOKiK w komunikacie, prezes urzędu Tomasz Chróstny nałożył karę na dwa banki z grupy Pekao: Bank Polska Kasa Opieki SA, w wysokości 117 mln 801 tys. zł oraz na Pekao Bank Hipoteczny SA, w wysokości 1 mln 183 tys. 304 zł za działania związane z wakacjami kredytowymi.

Zdaniem urzędu oba banki skracały okres zawieszenia spłaty kredytu hipotecznego i nieproporcjonalnie wydłużały czas jego spłaty, narażając swoich klientów na podniesienie całkowitego kosztu kredytu.

Banki mają też poinformować o stwierdzonych naruszeniach każdego konsumenta, który został nimi dotknięty. Obie decyzje prezesa UOKiK są nieprawomocne. Banki mogą odwołać się od nich do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Kara za wakacje kredytowe

Jak podano, zgodnie z ustawą o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom od sierpnia 2022 r. do końca 2024 r. konsumenci mogli skorzystać z tzw. wakacji kredytowych, czyli zawieszenia spłaty maksymalnie 12 rat kredytu hipotecznego.

Celem ustawy była pomoc kredytobiorcom w czasie, kiedy wysokie stopy procentowe spowodowały poważny wzrost wysokości rat kredytów hipotecznych.

Pekao ukarane przez UOKiK

Urząd wskazał, że oba banki z grupy Pekao nie dostosowały się do przepisów w czasie ich trwania. W sytuacji, kiedy konsument składał wniosek o wakacje kredytowe w ostatnim miesiącu kwartału, w którym przysługiwało zawieszenie opłacania składek, banki udzielały zawieszenia nie na pełny miesiąc, lecz od dnia złożenia wniosku do końca miesiąca. Dotyczyło to też sytuacji, gdy wniosek obejmował kilka miesięcy, w tym ostatni miesiąc kwartału.

Przykładowo: konsument, który 15 marca 2023 r. złożył wniosek o wakacje kredytowe, powinien uzyskać zawieszenie na cały miesiąc. Natomiast bank przyznał mu je na okres od 15 do 31 marca, czyli 17 dni - wskazał urząd. Dodał, że jednocześnie banki automatycznie wydłużały okres kredytowania o pełen miesiąc.

"Oznaczało to, że konsumenci spłacali kredyt dłużej, niż wynikałoby to z faktycznego czasu zawieszenia, a to mogło podnosić całkowite koszty kredytu – w szczególności poprzez naliczone odsetki" - tłumaczył UOKiK. Zdaniem urzędu działania obu banków miały charakter systemowy.

Jak wskazał urząd, kwestionowana praktyka obu banków ws. wydłużania okresu kredytowania została zaniechana z dniem 31 grudnia 2023 r., zaś w zakresie skracania okresu zawieszenia spłaty kredytu - z dniem 31 grudnia 2024 r.

Redakcja biznesowa tvn24.pl wysłała prośbę o komentarz do Pekao. Do czasu publikacji tekstu nie otrzymaliśmy jednak odpowiedzi na nasze pytania w sprawie nałożonych kar.

Pekao jest drugim, po PKO BP, największym bankiem w Polsce pod względem aktywów.

OGLĄDAJ: TVN24
pc

TVN24
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: BC/dap

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Kamil Zajaczkowski/Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
UOKiKBank Pekao
Zobacz także:
euro shutterstock_2643708459
Nie chcą euro. Zmieniają walutę w cieniu kryzysu
Ze świata
Waszyngton, D.C., USA - 10 stycznia 2025: Zewnątrz zabytkowego budynku Winder, gdzie znajduje się Biuro Przedstawiciela Handlowego USA, zlokalizowane w pobliżu Białego Domu, w śnieżny zimowy dzień.
"USA nie będą miały innego wyboru"
Ze świata
herbata shutterstock_2565006745
Groźna substancja w herbacie. Sprzedaż wstrzymana
Najnowsze
broker, giełda, wall street, stock exchange
Rynki mocno reagują na decyzję Trumpa
Rynki
nastolatkowie, nastolatki, szkoła
Media: Wielka Brytania wraca do Erasmusa
Ze świata
lotto - Longfin Media shutterstock_2241139651
Ósme takie losowanie Lotto z rzędu
Z kraju
eurojackpot shutterstock_1603798027
Wysoka wygrana w Eurojackpot w Polsce
Z kraju
shutterstock_1981384913_1
Nowy podatek coraz bliżej. Wiceminister ujawnił szczegóły
Tech
Anglia, Wielka Brytania, Londyn droga M25
"Przepraszamy poszkodowanych". Tysiące kierowców niesłusznie ukaranych
Moto
jaja jajka shutterstock_2586209839
Jaja wycofywane z obrotu. Ostrzeżenie
Z kraju
Londyn, Wielka Brytania, ludzie, tłum, ulica
Tak źle nie było od czterech lat. "Załamał się"
Ze świata
samochody autostrada korek shutterstock_1576003183
Auta spalinowe. Bruksela zmieniła zdanie
Moto
Kevin Hassett
"Bliski przyjaciel" Trumpa i wyścig o kluczowe stanowisko
Ze świata
shutterstock_2117581991
Wielki bank ostrzega. "Możesz stracić pieniądze!"
Pieniądze
Budowa bloku mieszkalnego na jednym z osiedli w Rzeszowie
Nowa prognoza dla rynku nieruchomości
Nieruchomości
Hiszpania, pociąg regionalny Rodalies de Catalunya niedaleko Sitges
Podróże po Hiszpanii za 60 euro. Władze szykują specjalny bilet
Turystyka
werona-shutterstock_170452373
60 sekund na zdjęcie. Włoskie miasto wprowadza limit
Turystyka
sklep ubrania odziez shutterstock_2610788259
Inflacja bazowa. Nowe dane
Z kraju
traktor rolnictwo pole shutterstock_2433630571
Parlament Europejski zaostrza warunki handlu z Mercosurem
Ze świata
shutterstock_1087980230
Największy producent aut w Europie zamyka fabrykę. Decyzja "absolutnie konieczna"
Moto
Pożary szaleją w hrabstwie Los Angeles
Gigantyczny rachunek za zmiany klimatu. Ubezpieczyciele policzyli
Ze świata
Rzym. Fontanna di Trevi
To jedna z najpopularniejszych atrakcji Rzymu. Od stycznia będzie płatna
Turystyka
Dziennie ok. 5-6 tys. ton polskich produktów z wieprzowiny nie przekracza wschodniej granicy ze względu na embargo
Chiny łagodzą cła na kluczowy produkt z UE
Ze świata
Były wiceminister aktywów państwowych, członek zarządu Narodowego Banku Polskiego Artur Soboń
Członek zarządu NBP o konflikcie: fantastyczne historie
Z kraju
Siedziba TikToka w LA
170 milionów użytkowników, umowa w zawieszeniu. "Czekamy, co się wydarzy"
Tech
Emilewicz o Małym ZUS plus: przedsiębiorca wybiera - niższe składki czy wyższa emerytura
Resorty nie nadążają za elektronicznymi fakturami
Dla firm
Nasdaq Composite poszedł w dół o 0,12 proc. do 5.432,1 pkt
Amerykańska giełda chce działać niemal całą dobę
Rynki
samochod auto elektryczne elektryk ladowanie shutterstock_2461534095
Amerykański koncern rezygnuje z całej serii modeli elektrycznych
Moto
Moskwa. Plac Czerwony
"To jest bardzo ważna decyzja, która może Rosję zaboleć"
Ze świata
Madryt zabudowania
Ogromna grzywna dla platformy oferującej najem krótkoterminowy
Turystyka

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica