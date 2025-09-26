Logo TVN24
PILNE

Nowe świadczenie i ceny prądu. Decyzja prezydenta

LITWA WILNO WIZYTA PREZYDENTA RP
Zbigniew Bogucki: ustawa mrożąca ceny energii z podpisem prezydenta
Źródło: TVN24
Prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę o bonie ciepłowniczym i zamrożeniu cen prądu dla gospodarstw domowych do końca roku - przekazał szef Kancelarii Prezydenta RP.

Szef Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Zbigniew Bogucki podczas piątkowej konferencji prasowej ocenił, że ustawa ta jest "ważna dla wielu polskich rodzin". - Krótko mówiąc, ceny energii będą mrożone na kolejny kwartał - zauważył prezydencki minister.

Jego zdaniem podpisana ustawa nie jest idealna, ponieważ nie przewiduje mrożenia cen energii np. dla przedsiębiorców, rolników, samorządów i szpitali. - No ale to rozwiązanie, które zostało zaproponowane jest dobre dla Polaków, jest dobre dla tych, którzy mogą z niego skorzystać - ocenił. Zwrócił ponadto uwagę, że nie wszyscy będą mogli skorzystać z bonu ciepłowniczego.

Mrożenie cen prądu i bon ciepłowniczy

Ustawa, o której mowa, przedłuża do końca 2025 r. obowiązujące obecnie (do 30 września) prawo do korzystania przez gospodarstwa domowe z zamrożonej ceny energii elektrycznej na poziomie 500 zł za MWh netto oraz wprowadza bon ciepłowniczy, który ma być wsparciem dla gospodarstw domowych korzystających z ciepła systemowego w drugiej połowie 2025 r. i w całym 2026 r.

Bon będzie przyznawany na podstawie kryteriów dochodowych. Otrzymają go gospodarstwa domowe, które: osiągają miesięcznie dochód równy lub niższy niż 3272,69 zł w przypadku gospodarstw jednoosobowych; osiągają dochód równy lub niższy niż 2454,52 zł na osobę w przypadku gospodarstw wieloosobowych. Ponadto gospodarstwa te będą musiały korzystać z ciepła systemowego dostarczanego przez przedsiębiorstwo energetyczne i płacić za ciepło powyżej 170 zł/GJ.

Obowiązywać będzie zasada "złotówka za złotówkę" - bon będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, ale jego kwota zostanie pomniejszona o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota bonu to 20 zł; poniżej tej kwoty bon nie będzie wypłacany.

W sierpniu prezydent Nawrocki zawetował nowelizację tzw. ustawy wiatrakowej, która liberalizowała zasady inwestycji w tę formę energetyki na lądzie oraz przewidywała zamrożenie cen prądu dla gospodarstw domowych do końca 2025 roku.

Autorka/Autor: /dap

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Albert Zawada/PAP

