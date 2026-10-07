Pieniądze Marki w kryzysie. Wybory potęgują niepokój Oprac. Wiktor Knowski |

Miesiąc do wyborów połówkowych w USA. Politico: kandydaci republikanów nie chcą wsparcia Trumpa Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Zmagając się z przedłużającą się dekoniunkturą w Chinach oraz gospodarczymi skutkami wojny z Iranem, marki luksusowe liczyły na stabilny popyt ze strony zamożnych amerykańskich klientów - w tym rosnącej grupy milionerów z branży AI. Miał on zrekompensować słabszą sprzedaż na innych rynkach i pomóc sektorowi wyjść z długotrwałego kryzysu.

Wydatki na towary luksusowe opłacane kartami kredytowymi w USA spadły we wrześniu o 6 proc. w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Zarówno w sierpniu, jak i lipcu odnotowano spadki o 4 proc. - wskazują analitycy Citi w raporcie.

Kryzys branży luksusowej

Do marek najbardziej narażonych na wahania koniunktury na rynku amerykańskim należą m.in.:

Tapestry - właściciel marek Coach i Kate Spade,

francuski koncern LVMH, znany z takich marek jak Louis Vuitton czy Tiffany,

włoskie Ferragamo.

Mimo to "marki silniej nastawione na klientów z segmentu high-end powinny wykazać się względną odpornością, korzystając z efektu bogactwa napędzanego wzrostami na rynku akcji" - zaznacza Citi.

Efekt, o którym mowa (z ang. equity-market wealth effect), oznacza zjawisko ekonomiczne polegające na zmianie wydatków konsumpcyjnych pod wpływem wzrostu lub spadku cen akcji na giełdzie. Amerykańskie indeksy biją w ostatnich miesiącach rekordy wartości, a właściciele akcji notowanych na nich firm mogą czuć się zamożniejsi, nawet jeśli nie sprzedali jeszcze swoich aktywów.

W raporcie dodano, że wydatki na wyroby skórzane oraz odzież z linii ready-to-wear poprawiły się w ujęciu miesiąc do miesiąca, podczas gdy w segmencie zegarków oraz luksusowej biżuterii odnotowano dalszy spadek wartości sprzedaży. Większość producentów z segmentu tzw. miękkich dóbr luksusowych (soft luxury), oferujących odzież, obuwie oraz galanterię skórzaną, nieznacznie podniosła od początku roku ceny. To wzrost nieznacznie niższy niż w przypadku wytwórców biżuterii i zegarków.

Wpływ nadchodzących wyborów

Dane banku Citi, oparte na analizie milionów transakcji przy użyciu kart, wpisują się we wnioski z badań instytutu Conference Board oraz Uniwersytetu Michigan. Wskazują one na rosnący niepokój wokół stanu amerykańskiej gospodarki przed wyborami parlamentarnymi, w których wyborcy zdecydują o układzie sił w Kongresie. Wybory połówkowe odbędą się w USA na początku listopada.

Okres przedwyborczy często charakteryzuje się zwiększoną ostrożnością konsumentów i przedsiębiorstw, ponieważ niepewność polityczna ciąży na decyzjach zakupowych i inwestycyjnych. Rosnące rentowności amerykańskich obligacji skarbowych oraz wyższe oprocentowanie kredytów hipotecznych mogą dodatkowo schłodzić aktywność gospodarczą.

Analitycy Morgan Stanley wskazali w wrześniu, że spadek wydatków na dobra luksusowe w USA ogranicza markom pole do wypracowania długo oczekiwanego powrotu do wzrostów po dwóch kolejnych latach spadków.

Dom maklerski spodziewa się, że koncerny luksusowe zasygnalizują słabszy popyt w USA podczas zbliżającego się sezonu publikacji wyników kwartalnych. Startuje on już 12 października wraz z prezentacją wyników za trzeci kwartał przez LVMH - podmiot powszechnie uznawany za papierek lakmusowy całej branży.

Z kolei należący do koncernu Kering właściciel marki Gucci, który opublikuje raport finansowy 22 października, przekazał analitykom w zeszłym tygodniu, by spodziewali się spowolnienia na rynku amerykańskim - wynika z informacji włoskiego domu maklerskiego Equita.