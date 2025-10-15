Rośnie kumulacja w Lotto

Kumulacja w loterii Powerball rozbita. Wygrana to 1,8 miliarda dolarów Źródło: TVN24

We wtorek, 14 października, w Lotto padły następujące liczby: 7, 15, 17, 20, 36 i 48. Nikomu nie udało się wytypować prawidłowo wszystkich liczb, zatem kumulacja rośnie do 3 mln zł.

Wyniki losowania Lotto

Podczas wtorkowego losowania trafiono 45 piątek - każda o wartości 5351,40 zł.

Należy pamiętać, że kwoty, które trafią do graczy, będą niższe, gdyż w przypadku wygranych powyżej 2280 zł pobierany jest 10-procentowy podatek.

W najbliższym losowaniu główna nagroda w Lotto wyniesie trzy miliony złotych.

Lotto Plus. Wyniki losowania

Z kolei w Lotto Plus we wtorek wylosowano następujące liczby: 5, 15, 26, 27, 29 i 30.

W przypadku tej gry także nikt nie trafił szóstki. Padło natomiast 31 piątek, za które Totalizator Sportowy wypłaci po 3500 zł.

Najbliższe losowanie Lotto i Lotto Plus odbędzie się w czwartek, 16 października, o godzinie 22:00.

Lotto i Lotto Plus - jakie są zasady

Jeden zakład Lotto kosztuje 3 zł. Na kuponie należy skreślić 6 z 49 liczb, można to zrobić samodzielnie lub zagrać na chybił trafił.

Lotto Plus to dodatkowa szansa na wygraną. Wystarczy dopłacić 1 zł do zakładu Lotto, by liczby z tego zakładu wzięły udział w dodatkowym losowaniu. W Lotto Plus losuje się 6 z 49 liczb. Za trafienie sześciu liczb wygrana wynosi milion złotych.

Wygrane w Lotto Plus są stałe i mają gwarantowaną wysokość. Nie występują kumulacje.

Losowania Lotto i Lotto Plus odbywają się w każdy wtorek, czwartek i sobotę o godzinie 22.00.

