Ogromna kumulacja w Lotto

W sobotę, 1 listopada, w Lotto padły następujące liczby: 8, 14, 15, 28, 40 i 46. Nikomu nie udało się wytypować prawidłowo wszystkich sześciu liczb, w efekcie we wtorkowym losowaniu do wygrania będzie 19 mln zł.

Wyniki losowania Lotto

Podczas losowania odnotowano natomiast 64 piątki, za które Totalizator Sportowy wypłaci po 6051,60 zł. Należy pamiętać, że kwoty, które trafią do graczy, będą niższe, gdyż w przypadku wygranych powyżej 2280 zł pobierany jest 10-procentowy podatek.

Z kolei w Lotto Plus wylosowany został następujący zestaw liczb: 2, 9, 22, 33, 35 i 47. W przypadku tej gry również główna wygrana nie padła. Trafiono natomiast 56 piątek - każda o wartości 3500 zł.

Najbliższe losowanie Lotto i Lotto Plus odbędzie się we wtorek, 4 listopada, o godzinie 22.00.

Lotto i Lotto Plus. Jakie są zasady?

Jeden zakład Lotto kosztuje 3 zł. Na kuponie należy skreślić 6 z 49 liczb, można to zrobić samodzielnie lub zagrać na chybił trafił.

Lotto Plus to dodatkowa szansa na wygraną. Wystarczy dopłacić 1 zł do zakładu Lotto, by liczby z tego zakładu wzięły udział w dodatkowym losowaniu. W Lotto Plus losuje się 6 z 49 liczb. Za trafienie sześciu liczb wygrana wynosi milion złotych.

Wygrane w Lotto Plus są stałe i mają gwarantowaną wysokość. Nie występują kumulacje.

