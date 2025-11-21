Padła szóstka w Lotto Plus

Wysyp szóstek w Lotto. Co na to eksperci? Źródło: TVN24

W czwartek, 20 listopada, w Lotto padły następujące liczby: 9, 19, 20, 22, 27 i 44. Takiego zestawu nie wytypował żaden z graczy, zatem kumulacja rośnie do 10 mln zł.

Podczas tego samego losowania padło natomiast 47 piątek, za które Totalizator Sportowy zapłaci po 6703,90 zł. Należy pamiętać, że kwoty, które trafią do graczy, będą niższe, gdyż w przypadku wygranych powyżej 2280 zł pobierany jest 10-procentowy podatek.

Szóstka w Lotto Plus

Z kolei w Lotto Plus szczęśliwe okazały się następujące liczby: 1, 2, 12, 16, 31 i 38. W przypadku tej gry odnotowano jedną szóstkę o wartości 1 mln zł.

Lotto i Lotto Plus. Jakie są zasady?

Jeden zakład Lotto kosztuje 3 zł. Na kuponie należy skreślić 6 z 49 liczb, można to zrobić samodzielnie lub zagrać na chybił trafił.

Lotto Plus to dodatkowa szansa na wygraną. Wystarczy dopłacić 1 zł do zakładu Lotto, by liczby z tego zakładu wzięły udział w dodatkowym losowaniu. W Lotto Plus losuje się 6 z 49 liczb. Za trafienie sześciu liczb wygrana wynosi milion złotych.

Wygrane w Lotto Plus są stałe i mają gwarantowaną wysokość. Nie występują kumulacje.

Losowania Lotto i Lotto Plus odbywają się w każdy wtorek, czwartek i sobotę o godzinie 22.00.

