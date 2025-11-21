Logo TVN24
Pieniądze

Padła szóstka w Lotto Plus

lotto S shutterstock_275295956
Wysyp szóstek w Lotto. Co na to eksperci?
Źródło: TVN24
W czwartkowym losowaniu Lotto żadnemu z graczy nie udało się skreślić poprawnie wszystkich sześciu liczb. Kumulacja rośnie zatem do 10 milionów złotych. Z kolei w Lotto Plus odnotowano główną wygraną. Oto wyniki Lotto i Lotto Plus z 20 listopada 2025 roku.

W czwartek, 20 listopada, w Lotto padły następujące liczby: 9, 19, 20, 22, 27 i 44. Takiego zestawu nie wytypował żaden z graczy, zatem kumulacja rośnie do 10 mln zł.

Podczas tego samego losowania padło natomiast 47 piątek, za które Totalizator Sportowy zapłaci po 6703,90 zł. Należy pamiętać, że kwoty, które trafią do graczy, będą niższe, gdyż w przypadku wygranych powyżej 2280 zł pobierany jest 10-procentowy podatek.

Szóstka w Lotto Plus

Z kolei w Lotto Plus szczęśliwe okazały się następujące liczby: 1, 2, 12, 16, 31 i 38. W przypadku tej gry odnotowano jedną szóstkę o wartości 1 mln zł.

Lotto i Lotto Plus. Jakie są zasady?

Jeden zakład Lotto kosztuje 3 zł. Na kuponie należy skreślić 6 z 49 liczb, można to zrobić samodzielnie lub zagrać na chybił trafił.

Lotto Plus to dodatkowa szansa na wygraną. Wystarczy dopłacić 1 zł do zakładu Lotto, by liczby z tego zakładu wzięły udział w dodatkowym losowaniu. W Lotto Plus losuje się 6 z 49 liczb. Za trafienie sześciu liczb wygrana wynosi milion złotych.

Wygrane w Lotto Plus są stałe i mają gwarantowaną wysokość. Nie występują kumulacje.

Losowania Lotto i Lotto Plus odbywają się w każdy wtorek, czwartek i sobotę o godzinie 22.00.

Autorka/Autor: Pkarp/ams

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Wyniki Lotto
