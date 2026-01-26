Nadchodzi rewolucja. Urzędy dłużej czynne

Anna Mytyk z resortu finansów wyjaśnia, co w przypadku awarii KSeF Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W tym tygodniu urzędy skarbowe pracują dłużej - informuje resort finansów.

"W dniach 26-30 stycznia 2026 r. czas pracy urzędów skarbowych (z wyjątkiem wyspecjalizowanych) zostanie wydłużony do godz. 20.00" - czytamy na stronach MF.

Wydłużenie czasu pracy urzędów jest związane z zaplanowanym na 1 lutego startem KSeF.

Przegotowania na nadejście KSeF

"W tym czasie każdy zainteresowany będzie mógł spotkać się z pracownikiem urzędu i uzyskać indywidualne wyjaśnienia, zadać pytania oraz przetestować system KSeF w zakresie logowania i odbierania faktur. Dyżurujący pracownicy udzielą informacji nt. systemu KSeF oraz omówią najważniejsze kroki jakie należy podjąć aby przygotować się do obsługi systemu KSeF" - podaje resort finansów.

Rewolucja KSeF nadchodzi

Krajowy System e-Faktur będzie służył do wystawiania, przesyłania, odbierania i przechowywania faktur w obrocie między przedsiębiorstwami. W pierwszym etapie system obejmie firmy, które w 2024 r. miały obroty przekraczające 200 mln zł.

W drugim etapie - który rozpocznie się od 1 kwietnia br. - system obejmie pozostałe firmy z wyjątkiem tych najmniejszych, które mają zostać objęte systemem od 1 stycznia 2027 r. Za najmniejsze firmy przepisy uznają takie, które mają w miesiącu obroty podlegające dokumentowaniu poprzez KSeF nie większe niż 10 tys. zł miesięcznie.

OGLĄDAJ: TVN24 HD