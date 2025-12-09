Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Pieniądze

Co wiedzą politycy o kryptowalutach? "Nie byliśmy uprzedzeni, że będziemy zdawali test"

Osoby inwestujące w kryptowaluty powinny pamiętać o wykazaniu dochodów z tego tytułu w zeznaniu rocznym i odprowadzeniu podatku w odpowiedniej wysokości
Wiedza o kryptowalutach. Filip Kaczyński i Adam Szejnfeld, "Tak jest"
Weto prezydenta wobec ustawy regulującej rynek kryptowalut zostało utrzymane głosami posłów PiS i Konfederacji. Jak można było zobaczyć w poniedziałkowym wydaniu programu TVN24 "Tak jest", materia jest skomplikowana i zaproszeni politycy mieli problem z odpowiedziami na pytania prowadzącego Rafała Wojdy. - Chyba nie byliśmy uprzedzeni, że będziemy zdawali test - skwitował Adam Szejnfeld z KO.

Pod koniec ubiegłego tygodnia sejm głosował w sprawie udaremnienia weta prezydenta do ustawy regulującej rynek kryptowalut. Propozycja jej ponownego przyjęcia została odrzucona głosami posłów PiS i Konfederacji.

Spór o ustawę regulującą rynek kryptowalut

Jak argumentował rząd, celem ustawy było rozpięcie parasola ochronnego nad inwestorami w kryptoaktywa. Ponadto miała ona implementować unijne przepisy, czyli rozporządzenia MiCA (The Markets in Crypto-Assets Regulation). Zgodnie z ustawą nadzór nad rynkiem kryptoaktywów sprawowałaby Komisja Nadzoru Finansowego, wyposażona w odpowiednie narzędzia nadzorcze i kontrolne. Doprecyzowano też niektóre obowiązki emitentów tokenów powiązanych z aktywami i tokenów będących e-pieniądzem, a także dostawców usług w zakresie kryptoaktywów.

Kancelaria prezydenta uzasadniała decyzję o wecie brakiem przejrzystości przepisów, które miałyby być furtką do nadużyć.

"Bo przewiduje możliwość wyłączania przez rząd stron internetowych firm działających na rynku kryptoaktywów jednym kliknięciem. Przepisy dotyczące blokowania domen są nieprzejrzyste i mogą prowadzić do nadużyć. Gdy rząd wyłączy stronę, ludzie tracą dostęp do swoich cyfrowych środków. Na to nie można się zgodzić. W większości państw Unii Europejskiej stosuje się prostą listę ostrzeżeń, która chroni konsumentów bez blokowania całych serwisów" - uzasadniał prezydenckie weto jego rzecznik, Rafał Leśkiewicz.

"Nadregulacja to prosta droga do wypychania firm za granicę - do Czech, na Litwę czy na Maltę - zamiast tworzenia warunków, by zarabiały i płaciły podatki w Polsce" - dodał Leśkiewicz.

O ustawie regulującej kryptowaluty rozmawiał w programie "Tak jest" na antenie TVN24 redaktor Rafał Wojda. Sprawdził przy tym podstawową wiedzę na temat kryptoaktywów posła Filipa Kaczyńskiego z PiS i senatora Adama Szejnfelda z Koalicji Obywatelskiej.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
bitcoin shutterstock_1101721358
Pięć rodzajów przestępstw kryptowalutowych. Prokuratura ostrzega
Łukasz Figielski
kryptowaluty
Krypto w kłopocie, rynek podzielony, Komisja Nadzoru Finansowego oburzona
Łukasz Figielski
Pegasus (zdjęcie ilustracyjne)
Cisza przed burzą. W oczekiwaniu na atak, który może nadejść w dowolnej chwili
Jakub Wołosowski

Test z wiedzy o kryptowalutach

- Panie pośle, oprócz Bitcoina jest Pan w stanie wymienić nazwy na przykład pięciu innych kryptowalut? - zapytał Wojda posła PiS, Filipa Kaczyńskiego.

- Niespecjalnie, panie redaktorze, raczej nie chcę być nieprecyzyjnym, ale kojarzę, że jest ich znacznie więcej - powiedział Kaczyński.

Nie lepiej wypadł Adam Szejnfeld z KO.

- Panie senatorze, a pan potrafi wymienić jakieś inne kryptowaluty oprócz Bitcoina? - dopytywał Wojda.

- Powiem szczerze, że nie. Od samego początku pojawienia się tematu [kryptowalut - przyp. red.], mam do niego bardzo duży dystans. Zresztą, mimo że jestem człowiekiem zajmujący się ekonomią, gospodarką, finansami, przedsiębiorczością, to zawsze miałem duży dystans do wszelkiego rodzaju działalności, czy aktywności, która bardzo często wiąże się z niejasnymi interesami - powiedział Szejnfeld.

- Chyba nie byliśmy uprzedzeni, że będziemy zdawali test - dodał żartobliwie senator z KO.

Jednak według samych zainteresowanych niewiedza polityków ma odzwierciedlać szerszy brak kompetencji w dziedzinie kryptowalut.

- Nie ulega dla mnie żadnej wątpliwości, że absolutnie zdecydowana większość ludzi w Polsce, ale nie tylko w Polsce, ma właśnie taką minimalną wiedzę na temat kryptowalut - stwierdził Adam Szejnfeld.

Popularność rynku, mimo braku wiedzy

Brak wiedzy nie zniechęca jednak inwestorów do angażowania się w rynek kryptowalut. Według danych Polskiego Instytutu Ekonomicznego nawet 600 tys. Polaków miało zostać oszukanych na rynku krypto, czyli co piąta osoba inwestująca w te aktywa.

Goście programu "Tak jest" nie wiedzieli również m.in., czy więcej osób inwestuje w kryptowaluty, czy ma otwarte rachunki maklerskie. W Polsce więcej osób inwestuje w kryptoaktywa.

- To jest po prostu dramatyczna sytuacja. Także dla gospodarki, także dla finansów, ponieważ przecież to jest jedna z form nie tylko inwestowania, także indywidualnych inwestorów, ale także bardzo ważna sprawa dla rozwoju gospodarczego, dla finansowania rozwoju inwestycji w państwie w ogóle - stwierdził Szejnfeld.

- Wytłumaczę skąd u mnie taka chęć edukacji i też sprawdzania wiedzy i posłów i senatorów w tym zakresie - powiedział Rafał Wojda. - To właśnie posłowie i senatorowie stanowią prawo w Polsce i to między innymi oni chcą ten rynek regulować w taki albo inny sposób. Rynek, o którym jak państwo widzą, na chwilę obecną przynajmniej, niewiele wiedzą. Zresztą jak wielu innych obywateli w naszym kraju.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: wk/ams

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Luksusowe hotele w rekordowo niskich cenach. Zaplanuj wyjazd, bo w grudniu najtaniej
Dowiedz się więcej:

Luksusowe hotele w rekordowo niskich cenach. Zaplanuj wyjazd, bo w grudniu najtaniej

MATERIAŁ PROMOCYJNY
Udostępnij:
TAGI:
kryptowalutyKarol NawrockiTak jest
Zobacz także:
Karol Nawrocki
Apel premiera do prezydenta. "Chcę żeby to było bardzo jasne"
Z kraju
Adam Glapiński
Trzęsienie ziemi w NBP? Członkowie zarządu odsunięci od nadzoru
Najnowsze
Premier Donald Tusk
Gigantyczna inwestycja w Polsce. Tusk o ważnej decyzji
Z kraju
Policjanci zatrzymali 50-latka
Największa afera mieszkaniowa w Polsce. Straty mogą być ogromne
Nieruchomości
shutterstock_2541212473
Pierwszy taki kraj na świecie. Zakaz od środy
Ze świata
Donald Trump
"Arbitralna i kapryśna" decyzja Trumpa. Wyrok sądu
Ze świata
GLAPINSKI PAP
Chcą ograniczyć władzę Glapińskiego. Jest apel RPP
Najnowsze
Google
Bruksela wszczyna postępowanie. Google grozi olbrzymia kara
Tech
shutterstock_2478230273
W tych branżach firmy szykują rekrutacje. Nowy raport
Dla pracownika
nvidia czip shutterstock_1060748543
Trump pozwolił Nvidii na eksport chipów do Chin
Tech
Spotkanie Prezydenta RP z przedstawicielami Meta Platforms
Nawrocki spotkał się z przedstawicielami giganta. Wśród tematów sztuczna inteligencja
Z kraju
Poczta Polska
Co ze zwolnieniami w Poczcie Polskiej? Prezes odpowiada
Z kraju
Panorama współczesnego Pekinu
Pierwszy taki wynik w historii. "Właśnie nas zalewają towarami"
Ze świata
Paryż
Rosyjskie miliardy zamrożone we francuskich bankach. Presja na Paryż
Ze świata
telewizor telewizja pilot shutterstock_1724369860
Rewolucja w sprawie abonamentu rtv. Jest projekt
Pieniądze
Elon Musk
Bruksela zabiera głos. "To nie ma sensu"
Ze świata
Iran wprowadza oficjalny zakaz obrotu kryptowalutami
"Zanim się wejdzie na rynek, dobrze jest mieć podstawową wiedzę"
Tech
pap_20250807_1TM
Paramount Skydance ogłasza swoją ofertę w sprawie przejęcia Warner Bros. Discovery
Ze świata
shutterstock_2522950881
Prezes polskiego giganta odwołany
Z kraju
Donald Tusk
Były minister ma nową pracę. Jest decyzja premiera
Z kraju
IBM
Jedno z największych przejęć w historii firmy
Tech
shutterstock_2704069025
Na ostatniej prostej wyprzedzili LOT
Ze świata
kalkulator laptop biznesmen shutterstock_618253610_S
Tyle jest firm w Polsce. Nowe dane
Dla firm
bitcoin shutterstock_1101721358
Pięć rodzajów przestępstw kryptowalutowych. Prokuratura ostrzega
Łukasz Figielski
Kolektura Lotto
Milionowe wygrane w Lotto. Ogromne pieniądze, które przepadły w Polsce
Joanna Rubin-Sobolewska
stres frustracja biuro praca komputer shutterstock_2494808073
Trudniej o podwyżkę. Firmy ostrożniej planują budżety
Dla pracownika
mieszkanie, nieruchomości, blok, budowa, osiedle
Apetyt kredytobiorców rośnie. "Wraz z kolejnymi obniżkami stóp"
Nieruchomości
Elon Musk
Odwet Elona Muska? Konto KE zablokowane
Tech
shutterstock_1967218609 (1)
Co się dzieje z Apple? "Nie można patrzeć na imprezę przez szybę"
Tech
zakupy sklep market koszyk shutterstock_2353461275_1
System kaucyjny. Tyle opakowań zwrócono
Z kraju

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica