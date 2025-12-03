Historyczny rekord na rynku hipotek

Ekonomistka o listopadowej obniżce stóp procentowych Źródło: TVN24

Biuro Informacji Kredytowej (BIK) poinformowało w środę, że w październiku 2025 r., w porównaniu do października ub.r., w ujęciu liczbowym banki i SKOK-i udzieliły więcej wszystkich rodzajów kredytów: mieszkaniowych o 36,5 proc., ratalnych o 17,4 proc., gotówkowych o 8,6 proc., a kart kredytowych o 6,0 proc. Wartość wszystkich rodzajów produktów kredytowych również wzrosła - kredytów mieszkaniowych o 45,0 proc., kart kredytowych o 28,9 proc., kredytów gotówkowych o 15,9 proc., a ratalnych o 4,6 proc.

Rekordowe hipoteki

W październiku 2025 r. banki udzieliły o 36,5 proc. więcej kredytów mieszkaniowych w porównaniu do października 2024 r. i również więcej o 2,1 proc. w porównaniu do września br. Wzrost przyznanej wartości kredytów mieszkaniowych wyniósł 45,0 proc. r/r, a w porównaniu do poprzedniego miesiąca nastąpił wzrost o 2,4 proc.

- O bardzo dobrych nastrojach na rynku kredytów mieszkaniowych świadczy poziom październikowej sprzedaży na kwotę 10,86 mld zł. Jest to historyczny rekord miesięcznej kwoty udzielonego finasowania. Jest on wyższy o 191 mln zł od dotychczasowego rekordu z września br. Średnia kwota udzielonego kredytu mieszkaniowego przekroczyła już 450 tys. zł. Głównym powodem tak wysokiej aktywności w tym segmencie jest zarówno rosnąca zdolność kredytowa, powodowana obniżkami stóp procentowych, jak i nadal realnie rosnące dochody. Dodatkowo mobilizuje dobra dla kupujących sytuacja na rynku mieszkaniowym - tłumaczy prof. Rogowski.

W październiku br. średnia kwota kredytu mieszkaniowego wyniosła 450,81 tys. zł i była o 6,2 proc. wyższa niż przed rokiem.

Wzrost liczby pożyczek

BIK dodało, że w październiku br. wartość sprzedaży pożyczek gotówkowych do 60 dni wyniosła 1,186 mld zł i była wyższa o 19,9 proc. rok do roku. Średnia wartość pożyczki gotówkowej do 60 dni udzielonej w październiku br. wyniosła 2 tys. 486 zł i była o 13,4 proc. wyższa od średniej kwoty udzielonej w październiku 2024 r.

"W październiku 2025 r. pożyczek gotówkowych na okres powyżej 60 dni udzielono łącznie 79 tys. szt. i na wartość 481 mln zł. W porównaniu z październikiem 2024 r. oznacza to wzrost w ujęciu liczbowym o (+12,2 proc.) i wartościowym o (+18,5 proc.). Średnia wartość pożyczki gotówkowej udzielonej w październiku 2025 r. na okres dłuższy niż 60 dni wyniosła 6 109 zł i była o 5,6 proc. wyższa do średniej kwoty udzielonej w październiku 2024 r." - podało Biuro.

Wzrost zainteresowania tym produktem

BIK przekazało też dane dotyczące pożyczek ratalnych, udzielanych na finansowanie określonego celu - np. zakupu towarów czy usług. Liczba takich nowych pożyczek w październiku br. zwiększyła się o 28,6 proc. rok do roku, a w ujęciu wartościowym był to wzrost 15,9 proc. Średnia wartość takiej pożyczki to 632 zł - o 9,9 proc. mniej od średniej wartości takiej pożyczki udzielonej rok wcześniej.

- Analiza najnowszych danych dotyczących kredytów ratalnych wskazuje na wzrost zainteresowania tym produktem bankowym. W październiku br. przerwał się spadkowy trend, który utrzymywał się od początku roku widoczny zarówno w ujęciu liczbowym, jak i wartościowym - skomentował dr hab. Waldemar Rogowski, główny analityk Grupy BIK.

Jak dodał, "październikowy wzrost ma więc nie tylko charakter sezonowy". - Może być zwiastunem długofalowym na rynku kredytów ratalnych, czemu będzie sprzyjał dalszy wzrost wynagrodzeń (choć nie będzie on już tak duży) oraz spadek stóp procentowych, który zrobi miejsce na kolejny kredyt w budżetach domowych osób spłacających inne rodzaje kredytów, w tym mieszkaniowych.

W skład Grupy BIK wchodzą: Biuro Informacji Kredytowej (BIK) i Biuro Informacji Gospodarczej (BIG) InfoMonitor oraz Digital Fingerprints.

Autorka/Autor: pkarp Źródło: PAP, tvn24.pl Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock