Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Pieniądze

Historyczny rekord na rynku hipotek

O kredyt hipoteczny może być trudniej
Ekonomistka o listopadowej obniżce stóp procentowych
Źródło: TVN24
W październiku 2025 r. banki udzieliły o 36,5 proc. więcej kredytów mieszkaniowych w porównaniu do października 2024 r. Poziom październikowej sprzedaży hipotek wyniósł 10,86 mld zł. - Jest to historyczny rekord miesięcznej kwoty udzielonego finasowania - podkreśla ekspert Biura Informacji Kredytowej dr hab. Waldemar Rogowski.

Biuro Informacji Kredytowej (BIK) poinformowało w środę, że w październiku 2025 r., w porównaniu do października ub.r., w ujęciu liczbowym banki i SKOK-i udzieliły więcej wszystkich rodzajów kredytów: mieszkaniowych o 36,5 proc., ratalnych o 17,4 proc., gotówkowych o 8,6 proc., a kart kredytowych o 6,0 proc. Wartość wszystkich rodzajów produktów kredytowych również wzrosła - kredytów mieszkaniowych o 45,0 proc., kart kredytowych o 28,9 proc., kredytów gotówkowych o 15,9 proc., a ratalnych o 4,6 proc.

Kup teraz, płać potem. "Konsumpcyjna pułapka", czy wygodne wydawanie pieniędzy?
Dowiedz się więcej:

Kup teraz, płać potem. "Konsumpcyjna pułapka", czy wygodne wydawanie pieniędzy?

Handel

Rekordowe hipoteki

W październiku 2025 r. banki udzieliły o 36,5 proc. więcej kredytów mieszkaniowych w porównaniu do października 2024 r. i również więcej o 2,1 proc. w porównaniu do września br. Wzrost przyznanej wartości kredytów mieszkaniowych wyniósł 45,0 proc. r/r, a w porównaniu do poprzedniego miesiąca nastąpił wzrost o 2,4 proc.

- O bardzo dobrych nastrojach na rynku kredytów mieszkaniowych świadczy poziom październikowej sprzedaży na kwotę 10,86 mld zł. Jest to historyczny rekord miesięcznej kwoty udzielonego finasowania. Jest on wyższy o 191 mln zł od dotychczasowego rekordu z września br. Średnia kwota udzielonego kredytu mieszkaniowego przekroczyła już 450 tys. zł. Głównym powodem tak wysokiej aktywności w tym segmencie jest zarówno rosnąca zdolność kredytowa, powodowana obniżkami stóp procentowych, jak i nadal realnie rosnące dochody. Dodatkowo mobilizuje dobra dla kupujących sytuacja na rynku mieszkaniowym - tłumaczy prof. Rogowski.

W październiku br. średnia kwota kredytu mieszkaniowego wyniosła 450,81 tys. zł i była o 6,2 proc. wyższa niż przed rokiem.

Wzrost liczby pożyczek

BIK dodało, że w październiku br. wartość sprzedaży pożyczek gotówkowych do 60 dni wyniosła 1,186 mld zł i była wyższa o 19,9 proc. rok do roku. Średnia wartość pożyczki gotówkowej do 60 dni udzielonej w październiku br. wyniosła 2 tys. 486 zł i była o 13,4 proc. wyższa od średniej kwoty udzielonej w październiku 2024 r.

"W październiku 2025 r. pożyczek gotówkowych na okres powyżej 60 dni udzielono łącznie 79 tys. szt. i na wartość 481 mln zł. W porównaniu z październikiem 2024 r. oznacza to wzrost w ujęciu liczbowym o (+12,2 proc.) i wartościowym o (+18,5 proc.). Średnia wartość pożyczki gotówkowej udzielonej w październiku 2025 r. na okres dłuższy niż 60 dni wyniosła 6 109 zł i była o 5,6 proc. wyższa do średniej kwoty udzielonej w październiku 2024 r." - podało Biuro.

Wzrost zainteresowania tym produktem

BIK przekazało też dane dotyczące pożyczek ratalnych, udzielanych na finansowanie określonego celu - np. zakupu towarów czy usług. Liczba takich nowych pożyczek w październiku br. zwiększyła się o 28,6 proc. rok do roku, a w ujęciu wartościowym był to wzrost 15,9 proc. Średnia wartość takiej pożyczki to 632 zł - o 9,9 proc. mniej od średniej wartości takiej pożyczki udzielonej rok wcześniej.

- Analiza najnowszych danych dotyczących kredytów ratalnych wskazuje na wzrost zainteresowania tym produktem bankowym. W październiku br. przerwał się spadkowy trend, który utrzymywał się od początku roku widoczny zarówno w ujęciu liczbowym, jak i wartościowym - skomentował dr hab. Waldemar Rogowski, główny analityk Grupy BIK.

Jak dodał, "październikowy wzrost ma więc nie tylko charakter sezonowy". - Może być zwiastunem długofalowym na rynku kredytów ratalnych, czemu będzie sprzyjał dalszy wzrost wynagrodzeń (choć nie będzie on już tak duży) oraz spadek stóp procentowych, który zrobi miejsce na kolejny kredyt w budżetach domowych osób spłacających inne rodzaje kredytów, w tym mieszkaniowych.

W skład Grupy BIK wchodzą: Biuro Informacji Kredytowej (BIK) i Biuro Informacji Gospodarczej (BIG) InfoMonitor oraz Digital Fingerprints.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: pkarp

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Luksusowe hotele w rekordowo niskich cenach. Zaplanuj wyjazd, bo w grudniu najtaniej
Dowiedz się więcej:

Luksusowe hotele w rekordowo niskich cenach. Zaplanuj wyjazd, bo w grudniu najtaniej

MATERIAŁ PROMOCYJNY
Udostępnij:
TAGI:
pożyczkaKREDYTYkredyt hipoteczny
Zobacz także:
Media antyspołecznościowe. Co poszło nie tak
YouTube kapituluje, będzie respektował prawo. "To rozczarowująca aktualizacja"
Tech
nvidia czip shutterstock_1060748543
Niepokojące braki układów pamięci. "Zaczynamy się martwić"
Tech
kryptowaluty
Popularna platforma do "miksowania" kryptowalut zamknięta. Koniec z praniem pieniędzy
Rynki
telewizor telewizja pilot shutterstock_1724369860
Potężna kara dla operatora i konieczność zwrotu pieniędzy klientom. "Jesteśmy zaskoczeni"
Z kraju
faberge
Ma tylko osiem centymetrów, tysiące diamentów i kosztowało miliony. To rekord
2910N104V CPK ZABLOTNIA
Horała twierdzi, że wciąż nie wie, jak doszło do sprzedaży działki pod CPK
Z kraju
Airbus A320 Eurowings shutterstock_2485082391
Najpierw uziemienie, potem kontrole. Kolejne usterki w Airbusach
Ursula von der Leyen
"Początek nowej ery pełnej niezależności energetycznej Europy od Rosji". Kreml odpowiada
lotto - Longfin Media shutterstock_2241139651
Kumulacja w Lotto w górę
Pieniądze
shutterstock_2117281391
Wygrana w Eurojackpot. Kumulacja została rozbita
Z kraju
shutterstock_2505840835
Chińska platforma zignorowała wezwanie. Sprawa trafi do prokuratury
shutterstock_2450871139
Wstrzymują transport rosyjskiej ropy. Sytuacja "nie do wytrzymania"
Black Friday USA
Rabaty i AI napędzają zakupy online. Cyber Week w USA z rekordowymi wynikami
kryptowaluty
Krypto w kłopocie, rynek podzielony, Komisja Nadzoru Finansowego oburzona
Łukasz Figielski
GettyImages-2150239530
Przekazują miliardy na "konta Trumpa" dla milionów dzieci
Boom na krótkoterminowy najem
Polska 2050 chce uregulować najem krótkoterminowy. "Samowolka to nie jest wolność"
Nieruchomości
ludzie, warszawa, luty, tłum
Mają walczyć z niżem demograficznym. Prezydent powołał nową radę
Z kraju
shutterstock_419367193
Nowość w mObywatelu od 2026 roku
Dla firm
shutterstock_1154715967
Czy to koniec tanich zakupów z Chin? Europa dokręca śrubę, stawką jest nie tylko cena
Maja Piotrowska
Our Future Forum 2024 - zdjęcie archiwalne
Młode pokolenia wobec nowych wyzwań. Jedno z największych takich wydarzeń w Polsce
TVN24
Londyn, Wielka Brytania, siedziba Banku Anglii
"Ryzyko dla stabilności finansowej". Wielki bank alarmuje
Tech
pieniadze kalkulator shutterstock_2633375769
100 tysięcy złotych bez podatku. Resort ujawnił szczegóły
Pieniądze
shutterstock_1690220101
Największa sieć hurtowa pozywa Biały Dom
Lidl sklep handel
Podwyżki w wielkich sieciach handlowych
Handel
laptop, telefon, komputer
Ceny pójdą ostro w górę. "Zatory w wielu obszarach"
Tech
TUSK PAP
"W trybie natychmiastowym". Jest zapowiedź Tuska
Z kraju
frankfurt niemcy ebc shutterstock_2430245285
Bank centralny odmawia Brukseli. Kolejny cios
giełda, NYSE, market, analityk, makler, notowania
Czarne chmury nad rynkiem. "Grudzień to zdecydowanie najgorszy miesiąc"
Tech
shutterstock_498395695
"To przełomowy moment dla całej branży". Pierwszy taki pozew
Łukasz Figielski
kawa kawiarnia - mariakray shutterstock_1411728929
Największa taka sprawa w historii miasta. Gigant wypłaci dodatkowe pieniądze

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica