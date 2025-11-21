Olbrzymia kumulacja rozbita. Aż pięciu zwycięzców

Wysyp szóstek w Lotto. Co na to eksperci? Źródło: TVN24

W piątek, 21 listopada, w Eurojackpot wylosowane zostały następujące liczby: 15, 24, 30, 45 i 50 oraz 5 i 6.

Taki zestaw liczb wytypowało aż pięciu graczy z Niemiec. Do szczęśliwców trafi po 6 738 975 euro. W przeliczeniu to ponad 28 mln zł dla każdego z nich.

Wyniki losowania Eurojackpot

W Polsce najwyższe były dwie wygrane czwartego stopnia w wysokości 394 269 zł.

Warto pamiętać, że od wygranych powyżej 2280 zł w Polsce pobierany jest 10-procentowy podatek, który Totalizator Sportowy odprowadza do urzędu skarbowego w momencie wypłaty nagrody.

W kolejnym losowaniu, we wtorek 25 listopada, do wygrania będzie 45 mln zł. Kumulacja przed piątkowym losowaniem wynosiła 140 mln zł.

Eurojackpot - zasady gry, losowania

Eurojackpot to gra liczbowa o europejskim zasięgu, która została uruchomiona w marcu 2012 roku. 9 września 2017 roku na polski rynek wprowadził ją Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto. W grze uczestniczy kilkanaście europejskich państw.

Opłata za zakład wynosi 12,50 zł. Grający typuje pięć z 50 liczb oraz dwie z 12 liczb.

