Kumulacja w górę. Do wygrania 140 milionów złotych

We wtorek, 18 listopada, w Eurojackpot wylosowane zostały następujące liczby: 19, 25, 27, 41, 49 oraz 3 i 9.

Do wygrania było 100 mln zł, jednak żaden z graczy nie wytypował poprawnie takiego zestawu liczb. W efekcie kumulacja rośnie do 140 mln zł.

Wyniki losowania Eurojackpot

Najwyższe wygrane, które padły, to te trzeciego stopnia. Trafią do dwóch graczy z Niemiec, do jednego z Czech i jednego z Finlandii. Wyniosły one po 191 831,50 euro.

W Polsce odnotowano dwie wygrane czwartego stopnia, każda w wysokości 330 596,50 zł. Warto pamiętać, że od wygranych powyżej 2280 zł w Polsce pobierany jest 10-procentowy podatek, który Totalizator Sportowy odprowadza do urzędu skarbowego w momencie wypłaty nagrody.

Eurojackpot - zasady gry, losowania

Eurojackpot to gra liczbowa o europejskim zasięgu, która została uruchomiona w marcu 2012 roku. 9 września 2017 roku na polski rynek wprowadził ją Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto. W grze uczestniczy kilkanaście europejskich państw.

Opłata za zakład wynosi 12,50 zł. Grający typuje pięć z 50 liczb oraz dwie z 12 liczb.

Kolejne losowanie Eurojackpot odbędzie się w piątek, 21 listopada o godz. 20.15.

