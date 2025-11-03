"Zewnętrzny atak" i kłopoty z płatnościami. Spółka o zwrocie pieniędzy

Atak hakerski. Piotr Konieczny o ataku typu DDoS Źródło: TVN24

Internauci zgłaszali w poniedziałek problemy z działaniem Blika. "Chciałbym poinformować że w żadnym banku dzisiaj nie działa generowanie kodów Blik" - napisał internauta w zgłoszeniu wysłanym na Kontakt24.

"Blik nie działa" - wskazano także w jednym z komentarzy na stronie portalu Downdetector. Liczba zgłoszeń w serwisie Downdetector zaczęła szybko rosnąć przed godziną 14.00. Internauci zwracali uwagę, że problem z płatnościami dotyczy wielu banków.

Kłopoty z Blikiem. "Zewnętrzny atak typu DDoS"

Polski Standard Płatności, operator Blika, przekazał po 14.00, że przyczyną kłopotów jest "zewnętrzny atak typu DDoS".

W kolejnym, wieczornym komunikacie firma podała, że "użytkownicy Blika od godziny 18.30 nie powinni mieć problemów z realizacją transakcji. Infrastruktura systemu jest zabezpieczona, a działanie usług jest stale monitorowane w celu zapewnienia ich pełnej płynności". "Osoby, których transakcja została zatwierdzona, a pieniądze zostały zablokowane na rachunku, powinny automatycznie otrzymać ich zwrot. Jeśli nie nastąpi to w ciągu 48h, zalecamy kontakt z bankiem, wydawcą aplikacji mobilnej, z której realizowana była transakcja" - przekazano.

Od godziny 18:30 użytkownicy BLIKA nie powinni mieć problemów z realizacją transakcji. Infrastruktura systemu jest zabezpieczona, a działanie usług jest stale monitorowane w celu zapewnienia ich pełnej płynności.



Sobotnia awaria Blika

To kolejna podobna sytuacja, także w sobotę rano doszło do awarii płatności Blik. Przed południem tego dnia spółka PSP podała we wpisie w mediach społecznościowych, że "sytuacja wraca do normy - infrastruktura jest zabezpieczana, a sytuacja stale monitorowana".

Wskazano jednocześnie, że od wczesnych godzin porannych obserwowany był "zewnętrzny atak typu DDoS, który wpływał na płynne działanie płatności".

Ataki typu DDoS polegają na przeciążeniu serwerów nadmiernym ruchem z wielu źródeł, co może prowadzić do czasowej niedostępności usług.

Płatności Blik

Blik to system płatności mobilnych dostępny dla klientów działających w Polsce banków. Operatorem Blika jest spółka Polski Standard Płatności.

Blik umożliwia między innymi dokonywanie płatności w sklepach stacjonarnych i internetowych, a także wypłaty z niektórych bankomatów, z wykorzystaniem sześciocyfrowych kodów. W tym celu należy uruchomić aplikację banku w telefonie, wyświetlić kod, przepisać go na terminalu lub na stronie internetowej podczas dokonywania transakcji, a następnie potwierdzić płatność PIN-em w aplikacji banku.

Według danych przekazanych przez spółkę PSP, w pierwszym półroczu 2025 roku użytkownicy Blika wykonywali średnio 7,7 miliona transakcji dziennie - to ponad 5,3 tysiąca płatności w każdej minucie. Przeciętna kwota operacji w analizowanym okresie wyniosła 149 zł, a łączna wartość 207,3 mld zł. Największy wolumen tradycyjnie generuje handel internetowy, gdzie Blik jest jedną z najczęściej wybieranych metod płatności.

