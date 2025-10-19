Budują najwięcej w historii. Deweloperzy stawiają na handel w mniejszych miastach

Rynek nieruchomości. Średnie ceny mieszkań w Polsce Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Autorzy raportu wskazali, że wyniki za trzeci kwartał br. wskazują na stabilną sytuację po stronie nowej podaży na rynku nieruchomości handlowych.

- W tym czasie wprowadzono ok. 90 tys. m kw. nowej powierzchni, czyli niemal tyle samo co w drugim kwartale, a nowe otwarcia obejmowały głównie parki handlowe (kompleksy sklepów zaspokajających podstawowe potrzeby konsumentów - red). Tym samym całkowita nowoczesna powierzchnia handlowa w Polsce sięga obecnie nieco ponad 17 milionów metrów kwadratowych - skomentowała Ewa Derlatka-Chilewicz z Cushman & Wakefield.

OGLĄDAJ: Pomnik dumy i ambicji Śląska. Co kryje w swoich podziemiach? Zobacz cały materiał

Ostatnio otwarte centra handlowe

Jak wskazano w raporcie, największym otwartym w trzecim kwartale obiektem handlowym był S1 Włocławek o powierzchni 17 tys. mkw., który powstał na terenie wyburzonego centrum, wynajmowanym przez Tesco. Do obiektów powyżej 10 tys. mkw. otwartych pomiędzy lipcem a wrześniem zaliczają się także M Park Ciechanów oraz Przystanek Karkonosze zlokalizowany 3 km od Karpacza.

W trzecim kwartale rynek powiększył się o siedem nowych parków handlowych. Dodatkowo dwa istniejące obiekty w Iławie i Wrocławiu zostały rozbudowane. Ponadto klienci mogą już robić zakupy w dwóch nowo wybudowanych wolnostojących marketach budowlanych Leroy Merlin znajdujących się w Chojnicach i Dzierżoniowie.

W trzecim kwartale nie odnotowano natomiast żadnego otwarcia ani zamknięcia centrum handlowego.

Najwyższa aktywność deweloperów od lat

- Wolumen realizowanych projektów stale rośnie, a z każdym kwartałem notowane są kolejne rekordy. Na koniec września w budowie znajdowało się aż 618 tys. mkw. powierzchni handlowej i tym samym aktywność deweloperska była najwyższa od 2018 roku. Na rynku niezmiennie dominują parki handlowe – obecnie powstaje aż 480 tys. mkw. tego typu powierzchni, najwięcej w historii. Około 50 proc. tej powierzchni znajduje się w miastach i miejscowościach o liczbie mieszkańców nieprzekraczającej 50 tys. osób, zlokalizowanych poza głównymi 30 aglomeracjami, co wskazuje na rosnącą rolę mniejszych rynków handlowych - zauważyła Derlatka-Chilewicz.

Eksperci zwrócili uwagę, że pod dobrych wynikach sprzedaży detalicznej w drugim kwartale, trzeci kwartał przyniósł dalszy wzrost, choć dynamika była niższa niż w szczytowym kwietniu. W lipcu sprzedaż detaliczna w cenach stałych wzrosła o 4,8 proc. rok do roku, a w sierpniu o 3,1 proc. rok do roku.

- W sierpniu pozytywnie wyróżniły się kategorie szczególnie ważne dla centrów handlowych, szczególnie w kategoriach "Tekstylia, odzież i obuwie" oraz "Meble, RTV, AGD", które zanotowały wzrost o odpowiednio 18,9 proc. i 13,9 proc. rok do roku. W segmencie mebli, RTV i AGD, po okresie spadków w latach 2023–2024, w ostatnich miesiącach również obserwujemy wyraźne odbicie sprzedaży detalicznej - zauważyła Ewelina Staruch z Cushman & Wakefield.

Jak dodała, taka sytuacja może być rezultatem wyższego aniżeli w innych państwach Europy wskaźnika ufności konsumenckiej. - Według badania Eurostat Polska wciąż pozostaje pod tym względem w czołówce państw europejskich. Po tegorocznych przeskokach z czerwca (+2,8) oraz lipca (-2,5), we wrześniu wskaźnik ufności polskich konsumentów ustabilizował się wynosząc -1,0. Średnia w Unii Europejskiej wyniosła z kolei w tym czasie -14,3 - skomentowała.

W tych kategoriach spadła sprzedaż

Spadki sprzedaży detalicznej w sierpniu dotyczyły trzech kategorii statystycznych: "Pozostałe", "Żywność, napoje i wyroby tytoniowe" oraz "Prasa, książki, sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach". W grupie o najwyższym udziale w sprzedaży detalicznej ogółem – "Żywność, napoje i wyroby tytoniowe" zaobserwowano spadek sprzedaży o 3,4 proc. rok do roku. W ocenie autorów raportu, utrzymanie korzystnych warunków makroekonomicznych, w tym stabilnego zatrudnienia i wyhamowania inflacji, może sprzyjać dalszym wzrostom konsumpcji prywatnej w czwartym kwartale.

- Średnia odwiedzalność centrów handlowych w trzecim kwartale sięgnęła ok. 425 tys. klientów w przeliczeniu na jeden obiekt. Najlepszym miesiącem pod względem liczby odwiedzających okazał się sierpień, kiedy centra odwiedziło średnio ok. 440 tys. Natomiast pod wakacji odnotowano spadek o 1,4 proc. rok do roku” - zaznaczyła Derlatka-Chilewicz.

W raporcie wskazano też, że do sierpnia 2025 roku obroty najbardziej wzrosły w usługach - o 8 proc. oraz gastronomii i rozrywce - 6 proc. Autorzy zwrócili jednak uwagę, że branża gastronomiczna boryka się z dużym wzrostem kosztów działalności, więc dobre wyniki obrotowe nie przekładają się bezpośrednio na zyski.

OGLĄDAJ: Oglądaj "Kawę na ławę"

Autorka/Autor: Pkarp/ams Źródło: PAP Źródło zdjęcia głównego: SkazovD/Shutterstock