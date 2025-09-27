Logo TVN24
Nieruchomości

Ceny mieszkań. W tych miastach jest najdrożej

gdansk shutterstock_2671158075
Nieruchomości. Wzrost sprzedaży nowych mieszkań
Źródło: TVN24
W sierpniu Gdańsk okazał się najdroższym miastem pod względem wysokości mediany cen mieszkań - za metr kwadratowy trzeba było zapłacić średnio 17,6 tysiąca złotych - wynika z danych portalu Rynekpierwotny.pl.

W sierpniu pod względem wysokości mediany w TOP 5 najdroższych metropolii w Polsce na pierwszym miejscu był Gdańsk (ok. 17,6 tys. zł/m kw.) - wynika z danych BIG DATA RynekPierwotny.pl.

W dalszej kolejności były Warszawa (ok. 16,6 tys. zł/m kw.) i Kraków (16 tys. zł/m kw.), a następnie Wrocław (14,1 tys. zł/mkw.) i Poznań (ok. 12,9 tys. zł/m kw.)

Ceny mieszkań od deweloperów w sierpniu 2025
Ceny mieszkań od deweloperów w sierpniu 2025
Źródło: rynekpierwotny.pl

Stawki za najtańsze mieszkania

W sierpniu najwyższy górny pułap cen w segmencie mieszkań najtańszych był w Krakowie (ok. 14,6 tys. zł/m kw.) i Warszawie (ok. 14,4 tys. zł/m kw.). W pozostałych metropoliach ceny te był niższe - we Wrocławiu w przypadku kawalerk za mkw trzeba było średnio zapłacić 12,5 tys. zł, w Gdańsku – 12,3 tys. zł, a w Poznaniu – 11,5 tys. zł.

Najniższe dostępne ceny za mkw w Krakowie i Warszawie wynosiły od 9 do 10 tys. zł. Z kolei w Poznaniu, Wrocławiu i Gdańsku średnie ceny minimum wyniosły 8-9 tys. zł. W stolicy najtańsze mieszkania są na Białołęce (mediana to ok. 13,5 tys./m kw.), Wawrze (ok. 13,4 tys. zł/m kw.) i Rembertowie (13,7 tys. zł/m kw.).

Kto najczęściej kupuje najtańsze mieszkania

Cytowany w publikacji Marek Wielgo z RynekPierwotny.pl przekazał, że nabywcami najtańszych mieszkań są głównie ludzie młodzi, dla których jest to pierwsze lokum. Zwrócił uwagę, że lokalizacje peryferyjne z czasem mogą zyskać na trakcyjności.

- Doskonałym tego przykładem jest warszawski Ursynów. Kiedyś uważany za odludzie, zwłaszcza w latach 70. i 80., kiedy rozpoczęto tam masową budowę blokowisk. Były to wówczas głównie tereny rolnicze i podmiejskie osady. W momencie budowy wielkich osiedli miejsce to kojarzyło się z pustkowiem, brakiem infrastruktury i słabą komunikacją z centrum miasta. Obecnie Ursynów jest jedną z najbardziej prestiżowych dzielnic Warszawy - dodał.

Autorka/Autor: Pkarp/ToL

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

