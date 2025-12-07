Jedna z ośmiu takich niedziel w roku

Kochlewska o sytuacji branży handlowej w grudniu Źródło: TVN24 BiS

W niedzielę, 7 grudnia, można robić zakupy w sklepach. To jeden z trzech takich dni w grudniu, w których placówki handlowe pozostaną otwarte.

Tak duża liczba niedziel handlowych w grudniu wynika z nowych przepisów, które weszły w życie 1 lutego 2025 r. i ustanowiły Wigilię dniem ustawowo wolnym od pracy. W zamian za to konsumenci zyskali możliwość zrobienia zakupów w trzy poprzedzające niedziele przed świętami.

Niedziele handlowe w 2025 r.

Handlowe niedziele. Apel PRCH

Polska Rada Centrów Handlowych (PRCH) rekomenduje, by wykorzystać nadchodzące niedziele handlowe jako alternatywę dla sobót. Radzi, by unikać godzin szczytu, które w weekendy w centrach handlowych przypadają zazwyczaj popołudniami. Sugeruje też, aby klienci przemyśleli dojazdy do sklepów i wskazuje, że w godzinach szczytu w największych centrach handlowych transport publiczny może okazać się szybszy niż samochód.

Ponadto warto też sprawdzić godziny otwarcia – wiele obiektów wydłuża bowiem czas pracy, umożliwiając zakupy późnym wieczorem.

Rada zachęca klientów do niezostawiania zakupów na ostatnią chwilę i korzystania z dostępności sklepów przez całe przedświąteczne, grudniowe weekendy.

Zakaz handlu w niedziele

Ustawa wprowadzająca stopniowo zakaz handlu w niedziele weszła w życie 1 marca 2018 r. Od 2020 r. zakaz handlu nie obowiązuje jedynie w siedem niedziel w roku: ostatnie niedziele stycznia, kwietnia, czerwca i sierpnia, a także w niedzielę przed Wielkanocą oraz w dwie kolejne niedziele poprzedzające Boże Narodzenie.

W ustawie ograniczającej handel w niedziele przewidziano katalog 32 wyłączeń. Zakaz nie obejmuje m.in. działalności pocztowej, jeśli przychody z tej działalności stanowią co najmniej 40 proc. przychodów ze sprzedaży danej placówki. Ponadto nie obowiązuje w cukierniach, lodziarniach, na stacjach paliw płynnych, w kwiaciarniach, w sklepach z prasą ani w kawiarniach.

Za złamanie zakazu handlu w niedziele grozi od 1000 zł do 100 tys. zł kary, a przy uporczywym naruszaniu przepisów – kara ograniczenia wolności.

