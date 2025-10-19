Tyle pieniędzy przekazali do kraju Polacy pracujący za granicą

Rynek pracy. Tak pracują Polacy na tle UE Źródło: TVN24

Zgodnie z publikacją Polskiego Instytutu Ekonomicznego wartość przekazów utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie i jest nieznacznie wyższa od średniej z lat 2022–2024, która wyniosła 5 mld zł.

Na łączną kwotę 5,3 mld zł złożyły się dwa rodzaje transferów: 2,9 mld zł stanowiły środki przekazane przez migrantów długookresowych, a 2,4 mld zł – przez migrantów krótkookresowych, głównie pracowników sezonowych i przygranicznych.

Wzrost przekazów od pracowników sezonowych

Według PIE wartość środków przekazywanych przez migrantów długookresowych pozostaje stabilna – od I kwartału 2022 r. wzrosła jedynie o 0,5 proc. W przeciwieństwie do tego, przekazy pieniężne od pracowników krótkookresowych znacząco wzrosły w ostatnich latach, zwłaszcza w czasie postpandemicznego ożywienia gospodarczego.

Od początku 2022 r. do połowy 2025 r. wartość wynagrodzeń brutto Polaków za granicą zwiększyła się o 55 proc., a kwoty przekazywane do kraju – o 54 proc.

Instytut zauważa, że stabilność przekazów od migrantów długookresowych może wynikać z osłabienia dynamiki emigracji Polaków. W części państw, jak Niemcy czy Francja, obserwowane są nawet powroty do kraju. Dane niemieckie wskazują, że w 2024 r. z Niemiec do Polski wróciło 8,7 tys. osób.

