Moto

W tym kraju tylko cztery na sto kupowanych aut, to nie elektryki

Norwegia
Elektryki kontra spalinowe
Źródło: TVN24 BiS
Niemal wszystkie nowe samochody zarejestrowane w Norwegii w zeszłym roku były w pełni elektryczne - wynika z oficjalnych danych Norweskiej Federacji Drogowej (OFV), przytoczonych przez agencję Reuters. Na czele sprzedaży stoi Tesla. Kraj umacnia swoją pozycję światowego lidera w wycofywaniu pojazdów napędzanych benzyną i olejem napędowym.

Jak zaznacza Reuters, szybkie przejście Norwegii - kraju produkującego ropę naftową - na pojazdy zasilane bateriami kontrastuje z sytuacją w pozostałej części Europy. Słaby popyt na pojazdy elektryczne skłonił w zeszłym miesiącu Unię Europejską do wycofania się z planowanego zakazu wprowadzania na rynek samochodów z silnikami spalinowymi od 2035 roku.

ateny grecja - Konstantinos Dimitros shutterstock_2566477875
Ciemne chmury nad branżą. "Miliony Europejczyków chcą kupować"
Ze świata
shutterstock_1165701511
Nagły zwrot Brukseli. "Istotna zmiana"
samochody autostrada korek shutterstock_1576003183
Auta spalinowe. Bruksela zmieniła zdanie

Ulgi podatkowe wspierają zakup elektryków

Dzięki ulgom podatkowym, w 2025 roku 95,9 procent wszystkich nowych samochodów zarejestrowanych w Norwegii stanowiły pojazdy elektryczne, a w grudniu odsetek ten wyniósł prawie 98 procent. Jak wynika z danych Norweskiej Federacji Drogowej (OFV), roczny wskaźnik wzrósł z 88,9 procent w 2024 roku.

W ciągu roku w Norwegii zarejestrowano rekordową liczbę 179 549 nowych samochodów, co stanowi wzrost o 40 procent w porównaniu z rokiem 2024.

Lider sprzedaży

Najchętniej kupowaną marką samochodów w Norwegii po raz piąty z rzędu była Tesla, z udziałem w rynku na poziomie 19,1 procent. Na drugim miejscu znalazł się Volkswagen z 13,3 procent rejestracji, a na trzecim Volvo Cars (7,8 procent).

Tesla, której liderem był crossover Model Y, sprzedała w Norwegii 27 621 samochodów w 2025 r. – więcej niż jakikolwiek inny producent samochodów sprzedał w tym kraju w ciągu jednego roku. Udało jej się przezwyciężyć negatywną reakcję konsumentów na markę w większej części Europy wywołaną poparciem jej prezesa Elona Muska dla partii skrajnie prawicowych i poparciem dla prezydenta USA Donalda Trumpa.

Tesla zdetronizowana. Oto nowy lider rynku samochodów elektrycznych

Tesla zdetronizowana. Oto nowy lider rynku samochodów elektrycznych

Chiński gigant może prześcignąć Teslę

Chiński gigant może prześcignąć Teslę

Samochody wyprodukowane w Chinach miały w 2025 r. 13,7 procent udziału w rynku norweskim, w porównaniu z 10,4 procent w roku poprzednim, a liderem był producent samochodów BYD, co spowodowało ponad dwukrotny wzrost liczby sprzedanych w tym kraju samochodów.

Norwegia, która zaczęła pobierać podatek od pojazdów elektrycznych w 2023 r., ogłosiła w październiku, że od 1 stycznia 2026 r. zwiększy podatek VAT do 5 tys. USD za każdy pojazd, co wywołało gorączkę wśród kupujących i firm motoryzacyjnych, chcących zdążyć przed upływem terminu końcowego w 2025 r.

- Bardzo szybko przekierowaliśmy pewną liczbę samochodów, które pierwotnie nie były przeznaczone dla Norwegii, aby szybciej je tu dostarczyć – powiedział agencji Reuters przedstawiciel Ford Norway, dyrektor zarządzający Per Gunnar Berg.

Norweskie zachęty

Jak powiedziała Christina Bu, szefowa norweskiego stowarzyszenia pojazdów elektrycznych, rząd konsekwentnie podnosił ceny samochodów benzynowych i wysokoprężnych, choć niektóre zachęty do wprowadzania pojazdów elektrycznych zostały wycofane.

- Poza Norwegią często panuje błędne przekonanie – wszyscy myślą, że chodzi o ulgi podatkowe i zachęty, ale w dużej mierze chodzi też o egzekwowanie przepisów - powiedział Bu.

Nieliczne samochody z silnikami spalinowymi zarejestrowane w 2025 r. to głównie pojazdy specjalistyczne, np. pojazdy przystosowane do przewozu wózków inwalidzkich lub używane przez policję i inne służby ratownicze; obok nich pojawiło się kilka modeli hybrydowych i samochodów sportowych.

"Wprowadzimy na rynek mnóstwo nowych modeli naszych marek"

Dyrektorzy stwierdzili, że pojazdy elektryczne kosztujące mniej niż 300 tys. koron norweskich (29 831,75 USD) nadal będą zwolnione z podatku VAT w 2026 r., co może potencjalnie zwiększyć popularność małych samochodów.

- Myślę, że zmiany podatkowe przyspieszą powrót samochodów kompaktowych, które kiedyś dominowały zarówno na rynku norweskim, jak i europejskim - powiedział Berg z Forda.

Ulf Tore Hekneby, szef firmy Harald A. Moller, która importuje samochody marek Volkswagen, Audi, Skoda i CUPRA, poinformował, że więcej modeli z silnikami spalinowymi będzie dostępnych w wersji elektrycznej, a jego firmie udało się pod koniec ubiegłego roku wyprodukować więcej samochodów, dzięki porozumieniu z fabrykami w sprawie przyspieszenia produkcji i priorytetowego traktowania Norwegii w alokacji produkcji.

- Wprowadzimy na rynek mnóstwo nowych modeli naszych marek samochodów kompaktowych, dzięki czemu będziemy mieli nową ofertę, jakiej nie mieliśmy od wielu lat – powiedział Hekneby.

Autorka/Autor: Pkarp/ams

Źródło: Reuters

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Samochody elektryczne Norwegia Tesla samochody
Nowa płaca minimalna. Ile na rękę?

